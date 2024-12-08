Грузия, Южная Корея, Сирия — мир погрузился в хаос с госпереворотами: главные события недели

Грузины не оставляют попыток провести госпереворот ради вступления страны в ЕС Источник: David Mdzinarishvili / EPA / Scanpix / LETA











Каждый день в мире происходит множество событий, и уследить за всем — задача непростая. Мы собрали самые важные моменты и готовы представить вам главные новости уходящей недели в этом дайджесте.

Попытка госпереворота в Южной Корее

Жители Южной Кореи на этой неделе изрядно понервничали. Президент Юн Сок Ёль ввел чрезвычайное военное положение в стране 3 декабря. Таким образом он хотел побороть сторонников КНДР, хотя скорее решение было связано не с конфликтом с соседями, а с внутренними проблемами страны.

После этого на улицах Сеула появилась военная техника, а в небе вертолеты. Генерал армии Пак Ан Су сообщил, что в стране вводится запрет на политическую деятельность, включая работу местных советов, политических партий, проведение митингов и демонстраций. Нарушители этих правил могут быть задержаны. Также в стране ввели военную цензуру, власти взяли под контроль работу всех СМИ. События встревожили не только граждан республики, но и всю мировую общественность.

Военная техника на улицах Сеула Источник: BAZA / Telegram











Примечательно, что парламент в Южной Корее имеет право отменить военное положение. Для этого необходимо, чтобы депутаты приняли соответствующее решение большинством голосов. Однако в этой ситуации силовики препятствовали парламентариям в доступе к зданию Национального собрания. В указе президента было чётко указано, что двери Национального собрания должны быть закрыты. Но группа депутатов смогла проникнуть в здание и проголосовать за отмену военного положения. Решение поддержали 190 из 300 присутствующих парламентариев.

Обстановка на улицах Сеула Источник: BAZA / Telegram











Президент Южной Кореи согласился с этим решением и отменил военное положение в стране. Позже он принес свои извинения и пообещал, что такое больше не повторится. Также он заявил, что готов понести ответственность за свои действия.

Теперь политику прогнозируют скорую отставку. Прокуратура республики объявила о проведении расследования по двум уголовным делам, связанным с введением военного положения в стране. Одно касается мятежа, а другое — злоупотребления властью. Президент Юн Сок Ёль уже получил статус подозреваемого по делу о мятеже.

Протесты в Грузии

Недовольные затянувшимся решением вопроса о вступлении в Евросоюз жители Грузии ежедневно устраивают акции протеста. Всё началось 28 ноября и продолжается по сей день. Тем временем в Евросоюз страна теперь может попасть не раньше 2028 года.

В центре Тбилиси, возле здания парламента, ежедневно проходят митинги, которые длятся до поздней ночи. Накануне задержали 48 участников протеста за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство. Еще двоих арестовали.

Люди жгли мусор, не подпуская к себе полицию и спецназ Источник: Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix / LETA











На проспекте Руставели протестующие бросали в силовиков камни и другие тяжелые предметы. Кроме того, они использовали пиротехнику, травмировав полицейского.

В акциях приняли участие десятки тысяч человек Источник: Davit Kachkachishvili / Anadolu / Getty Images











Ночью 8 декабря протестующие отошли от здания парламента. В отличие от митинга в пятницу, полиция не применяла никаких спецсредств. Опасаясь провокаторов, которые, по мнению протестующих, могут нападать на одиночек, они решили сделать это организованной группой. Около 200 человек ушли по проспекту Руставели в сторону площади Первой Республики. Движение автомобилей по проспекту было восстановлено. Премьер Грузии также сообщил, что власти примут закон, запрещающий прикрывать лица на акциях протеста, передает РИА Новости.

Президент Сирии бежал, а боевики пытаются взять под контроль республику

Если в Южной Корее госпереворот не удался, то в Сирии террористы пытаются взять под контроль республику и пока идут к успеху. 27 ноября в северо-западной провинции Идлиб, которая не контролируется правительственными силами, началось масштабное наступление сирийских повстанцев и боевиков. 6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — город, являющийся столицей одноименной провинции на востоке страны. Он перешел под контроль курдских сил, которые ранее контролировали только часть провинции.

Террористы захватили контроль над Алеппо и Идлибом, продолжая продвигаться в направлении Дамаска — столицы страны. По данным телеканала Al Hadath, экстремисты установили контроль над Дамаском, столицей Сирии.

Боевики заняли центральную площадь Омейядов и захватили здание государственного телеканала Сирии. Проправительственная радиостанция Sham FM также сообщает о взрывах в городе.

Аэропорт Дамаска прекратил работу и эвакуировал всех сотрудников. Также сообщается, что вооруженные террористы освободили заключенных одной из крупнейших тюрем Дамаска «Сейдная».

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что антиправительственные группировки вошли в город Хомс.

В окрестностях Дамаска, в городе Джарамана, что в трех километрах к юго-востоку от столицы Сирии, разрушили статую, посвященную отцу Асада. После этого Башар Асад покинул столицу. Он сел в самолет и отправился в неизвестном направлении, сообщает ТАСС.

По информации Al Jazeera, премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли покинул свой дом и направился в отель в Дамаске, чтобы передать власть оппозиции.

Премьер-министр Сирии покинул свой дом Источник: Al Jazeera

Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб в эфире телеканала Al-Arabiya утверждает, что захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в столице членам кабинета министров.

Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, на котором, предположительно, покинул Дамаск президент Сирии Башар Асад, пропал с радаров. Самолет вылетел из Дамаска в сторону прибрежных районов, где находятся российские авиа- и морская базы.

Судьба Башара Асада под вопросом после исчезновения самолета Syrian Air Источник: Flightradar24 / РИА Новости











Не долетая до этих районов, борт сделал резкий разворот, после чего исчез в 02:39. Глава МИД Турции заявил, что Асад может находиться за пределами Турции.

Лавров рассказал Карлсону, на что может согласиться Россия для окончания СВО

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В интервью российский дипломат подчеркнул, что ключевым принципом мира с Украиной является внеблоковый статус страны.

Лавров отметил, что Россия была готова присоединиться к группе стран, которые могли бы предоставить гарантии коллективной безопасности Украины.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Источник: МИД РФ / YouTube

Глава МИД напомнил, что в июне текущего года президент России Владимир Путин в ходе выступления в Министерстве иностранных дел заявил о готовности вести переговоры на основе стамбульских договоренностей с учетом «реалий на земле». О чем еще рассказал американскому журналисту глава МИД РФ, мы собрали в отдельном материале.

Смена губернатора в Курской области во время освобождения от ВСУ

Смена власти случилась в Курской области. В ночь на 6 декабря Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Александра Хинштейна, депутата Госдумы. Его предшественник занимал эту должность менее трех месяцев.

Александр Хинштейн назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Источник: Kremlin.ru











15 мая 2023 года Алексей Смирнов был назначен временно исполняющим обязанности главы Курской области. Политик одержал победу на выборах в сентябре этого года, набрав 65,28% голосов. Однако официально он проработал на посту губернатора всего 80 дней. В указе президента было указано, что он подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Сам Смирнов заявил, что переходит на новое место работы «по решению руководства». Он выразил благодарность жителям за доверие и поддержку.

В свою очередь, Хинштейна Путин попросил использовать свои связи с силовыми структурами во время управления регионом. На данный момент в нем до сих пор остаются солдаты ВСУ, которые захватили несколько населенных пунктов и часть приграничных территорий.

Свидетели в суде разбили версию следствия об убийстве Талькова

Резонансное дело об убийстве певца Игоря Талькова снова получило ход. В Санкт-Петербурге в ходе судебного разбирательства показания дала ключевой свидетель — Азиза. Ей пришлось в подробностях вспомнить события, произошедшие 30 лет назад.

Лишь сейчас, благодаря современным технологиям, удалось точно установить, кто именно совершил выстрел в музыканта в тот роковой вечер, и возобновить расследование. По словам певицы, когда прозвучали выстрелы, она находилась в столовой «Юбилейного». Она выбежала из помещения и увидела драку. Продюсер и главный подозреваемый Валерий Шляфман наносил удары ногами охраннику Талькова — Игорю Малахову. Тот лежал на полу лицом вниз.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

После этого Шляфман скрылся в гримерке, в руках у него был пистолет. Позже певица обнаружила револьвер в бачке унитаза и вернула его телохранителю. События развивались стремительно.

Пуля попала прямо в сердце певца. Местный врач сразу понял, что спасти Талькова невозможно. Экспертиза показала, что роковой выстрел был произведен Валерием Шляфманом. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.

Чтобы окончательно разобраться в этом запутанном деле, на допрос также вызвали администратора Талькова. Она рассказала, что Шляфман попросил ее спрятать револьвер в туалете, не объяснив причины.

Также дал показания охранник погибшего певца. Он видел, как началась драка, пытался ее остановить, но предотвратить трагедию не смог. Так, по крупицам следователи восстанавливают хронологию событий того дня.

Всего 4 декабря допросили четырех свидетелей, которые попытались детально вспомнить события в «Юбилейном». Следующее слушание назначено на 11 декабря.

В Якутии упал метеорит

Жители Якутии на этой неделе могли своими глазами наблюдать падение метеорита. Однако весьма недолго. Дело в том, что небесное тело полностью сгорело за очень короткое время. Но его падение сопровождалось яркой вспышкой, которую можно было увидеть издалека.

Источник: BAZA / Telegram

По предварительным оценкам, диаметр метеорита составлял около 70 сантиметров. Его полет зафиксировали камеры наблюдения и мобильные телефоны очевидцев.

В России накрыли наркоимперию

В России продолжают бороться с наркотиками. Вот и на этой неделе организаторы крупнейшей даркнет-платформы Hydra получили тюремные сроки. Организатор площадки Стас Гидра Моисеев приговорен к пожизненному заключению, его сообщники получили от 8 до 23 лет лишения свободы.

Платформа занималась распространением нелегальных товаров, включая оружие и наркотики. Ежедневный оборот достигал 227 миллионов рублей, а число клиентов и продавцов оценивалось в 17 миллионов. Следствие установило, что для поиска тайников с наркотиками преступники создали приложение-трекер, замаскированное под калькулятор. Они также оборудовали лаборатории в жилых домах, гаражах и даже автомобилях.

Резкий рост цен в стране, капитуляция перед инфляцией и будущее ключевой ставки

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что для достижения цели по инфляции в 4% потребуется весь 2025 год и часть 2026 года. Такое заявление она сделала на форуме «Россия зовет!».

Набиуллина подчеркнула, что пока инфляция остается на высоком уровне, а ключевую ставку могут снова повысить. В ЦБ уверены, что в следующем году инфляция будет ниже, чем в текущем.

Президент России Владимир Путин согласился с мнением Набиуллиной. В своей речи во время выступления на форуме «Россия зовет!» он затронул вопрос высокой инфляции и меры, которые принимаются для ее сдерживания. Также он обратил внимание на текущую экономическую ситуацию в стране. Российский лидер считает, что необходимо разумно использовать все инструменты для борьбы с инфляцией, избегая структурных перекосов. Важно не допустить увеличения разрыва между доходами граждан и сокращения доходной базы регионов России.

Отреставрированный после пожара Нотр-Дам вновь открыл свои двери

Торжественное открытие собора Парижской Богоматери после пяти лет восстановительных работ состоялось в Париже. В 2019 году собор пострадал от сильного пожара. В результате обрушились крыша и шпиль, но удалось спасти несущие конструкции и реликвии, включая терновый венец Христа.

Крыша и шпиль сгорели полностью Источник: RT / Twitter.com (ныне соцсеть X)











Приалтарная часть сразу после пожара — и теперь, после реставрации Источник: Chrispophe Petit Tesson and Stephane de Sakutin, Pool via AP

Восстановление собора должно было занять до 15 лет, но французы справились за пять благодаря работе около двух тысяч человек. Средства на восстановление собирали всем миром, и в итоге было собрано 364 миллиона долларов.

Собор внутри стал белым, а не серым, как прежде Источник: Stephane de Sakutin, Pool via AP











Шпиль был восстановлен по оригинальному проекту из дуба и свинца, а потолки и алтарь обновлены. Стены очистили от копоти и многовековой пыли, что сделало собор светлее.

Видео с открытия Собора Источник: «Осторожно, новости» / Telegram