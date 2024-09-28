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Страна и мир Успела за минуту до обрушения стены. История рисковой девушки, спасшей свое авто

Успела за минуту до обрушения стены. История рисковой девушки, спасшей свое авто

Смелость россиянки поразила весь мир

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1 комментарий

Бесстрашная Олеся Баранова из Владивостока, спасшая свой Nissan Juke за секунды до обрушения стены, не понимала, насколько это опасно. Она рассказала, что как только увидела накренившуюся стену, натянула на себя футболку и быстро выскочила на улицу.

В этот момент ее снимали соседи с верхних этажей: Олеся села в машину, завела ее и поехала. Позже девушка призналась нашим коллегам из VLADIVOSTOK1.RU — даже не думала, что это серьезно, страшно или опасно. Подпорная стена с громким скрежетом рухнула на припаркованные внизу 7 автомобилей спустя полторы минуты.

Уже в следующие сутки этот видеоролик облетел социальные сети по всему миру, и поступок девушки стали обсуждать даже в США. Люди поделились на два лагеря: те, кто считает, что это безрассудство, и те, кто называет ее смелой. Сама Олеся не ожидала такой популярности.

Все остальные авто раздавило почти в лепешку, некоторые вовсе не подлежат восстановлению. Подробности истории смотрите в видео чуть выше.

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Комментарии
1
Гость
27 минут
Здесь машина дороже жизни на неё зарабатывают потом и кровью, а сейчас купить авто простому человеку нереально
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