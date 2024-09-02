Студентам российского вуза начнут платить 100 тысяч рублей за посещение пар: новости 2 сентября

Получить выплаты смогут студенты с идеальной посещаемостью и высоким средним баллом Источник: Александр Ощепков











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 сентября.

Атаки ВСУ

Ночью средства ПВО уничтожали беспилотники над территориями Белгородской области и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Город Шебекино подвергся атакам около 10 раз, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадали три местных жителя.

В селе Шагаровка погиб один человек, добавил глава региона. Также из-за атак оказался разрушен детский сад в Белгороде и более 120 домов.

За сутки в Курской области уничтожили одну авиабомбу и два кассетных боеприпаса, сообщили в МЧС. Более 240 человек эвакуированы из пяти приграничных районов региона, 11,6 тысячи человек разместили в ПВР в 30 регионах России.

По данным спасателей, в Курскую область доставили свыше 3,8 тонны гуманитарной помощи.

Крушение вертолета на Камчатке

Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Число погибших увеличилось до 22 человек. 19 из них — туристы, еще три человека — члены экипажа.

3 сентября на Камчатке объявили днем траура, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Задержание генерал-майора

Заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова задержали по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, он «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования» в войска, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 млрд рублей. За это, считает следком, он получил взятку на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Также выяснилось, что «в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей». Сейчас проверяется законность их приобретения.

Генерал задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По ч. 6 ст. 290 УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подробнее о задержании можете прочитать в материале наших коллег из MSK1.RU.

Студентам выплатят 100 тысяч рублей

Студентам Невинномысского медицинского института в Ставропольском крае выплатят 100 тысяч рублей, если они не пропустят ни одного занятия в течение учебного года. Об этом сообщается в телеграм-канале учебного заведения.

Получить выплату смогут студенты с идеальной посещаемостью с сентября 2024 года по июнь 2025-го и высоким средним баллом по всем дисциплинам (не менее 4,9 балла).

— Ваше стремление к знаниям и дисциплина не останутся незамеченными. Наша новая программа — это способ сказать спасибо за вашу трудолюбие и преданность учебе, — указано в сообщении.

Блокировка YouTube

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что YouTube могут заблокировать через 3–5 месяцев.

— Они [эксперты] говорят, что если YouTube заблокировать или что-то с ним сделать, то люди выйдут на улицы… Если оценка последствий будет: «Мы справляемся», то судьба YouTube предрешена. Но я бы предположил, судя по реакции, которая сейчас есть, что YouTube вот так вот повисит 3–5 месяцев и потом будет заблокирован, — сообщил Клименко в интервью с газетой «АиФ».

Тем временем видеосервис VK уже догоняет по популярности YouTube. Об этом заявляли аналитики Telecom Daily, исследование которых охватило такие площадки, как VK Видео», Rutube, «Дзен» и «Одноклассники».

В то же время о платформе Rutube знают 75% россиян, но контент тут регулярно смотрит только треть из них. «Дзен» знаком 68% пользователей, а видеосервис соцсети «Одноклассники» — менее трети.

Путин в Монголии

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.

Путина встретил почетный караул Источник: «Смотри» / T.me

Ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что президента России ждет насыщенная программа. Он встретится с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.