НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -13

5 м/c,

с-з.

 750мм 67%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Какой была зима в Ярославле в прошлом веке
«Умные решения»
Макияж на Новый год
Фрукты для худеющих
Запрет на парковку
Продают гостиничный комплекс
Что подарить девушке на Новый год
Пожар в монастыре
Зима «Наморозило вот такое чудо»: в Ярославской области заледенела набережная

«Наморозило вот такое чудо»: в Ярославской области заледенела набережная

Жители поделились фотографиями в соцсетях

709
В комментариях читатели обсуждают чудо природы | Источник: Анна ПанихинаВ комментариях читатели обсуждают чудо природы | Источник: Анна Панихина

В комментариях читатели обсуждают чудо природы

Источник:

Анна Панихина

В Переславле за ночь заледенела городская набережная. Лед сковал ограждение у воды, выпал снег. Завораживающимися снимками поделились жители в соцсетях.

«Такая красота в Переславле. Особенно прекрасно устье, где за ночь наморозило вот такое чудо», — написала Анна Панихина в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Лед застыл на ограждении | Источник: Анна ПанихинаЛед застыл на ограждении | Источник: Анна Панихина
Вот такую красоту удалось сфотографировать | Источник: Анна ПанихинаВот такую красоту удалось сфотографировать | Источник: Анна Панихина
Невероятными снимками делятся жители | Источник: Анна ПанихинаНевероятными снимками делятся жители | Источник: Анна Панихина

В ночь на 14 декабря 2025 года в Ярославской области прошли ливневые осадки. Порывы ветра достигали 14 м/с, а температура воздуха опустилась до -6 °C. Регион заморозило, на дорогах появилась гололедица.

Анне Панихиной также удалось запечатлеть выпавший снег. Сейчас в Переславле температура воздуха держится на отметке -7 °C.

Переславль припорошило снегом | Источник: Анна ПанихинаПереславль припорошило снегом | Источник: Анна Панихина
Реки в области начинают покрываться льдом | Источник: Анна ПанихинаРеки в области начинают покрываться льдом | Источник: Анна Панихина
ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Зима Лед Набережная Переславль-Залесский
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Крепкий лёд — редкость нынче. Жалко.
Гость
1 час
У нас в области снег не выпал, а у них замёрзло всё. Климат меняется, однако.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление