«Наморозило вот такое чудо»: в Ярославской области заледенела набережная

В Переславле за ночь заледенела городская набережная. Лед сковал ограждение у воды, выпал снег. Завораживающимися снимками поделились жители в соцсетях.
«Такая красота в Переславле. Особенно прекрасно устье, где за ночь наморозило вот такое чудо», — написала Анна Панихина в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
В ночь на 14 декабря 2025 года в Ярославской области прошли ливневые осадки. Порывы ветра достигали 14 м/с, а температура воздуха опустилась до -6 °C. Регион заморозило, на дорогах появилась гололедица.
Анне Панихиной также удалось запечатлеть выпавший снег. Сейчас в Переславле температура воздуха держится на отметке -7 °C.