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Дороги и транспорт Кризис-2026 Проблема Россиянам пообещали новые самолеты Ту-214 — сделали вдвое меньше, чем хотели. Разбираемся в успехах импортозамещения

Россиянам пообещали новые самолеты Ту-214 — сделали вдвое меньше, чем хотели. Разбираемся в успехах импортозамещения

Заодно спросили эксперта, безопасно ли летать на отечественных моделях

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Глава ОАК допустил замещение 100% российского авиапарка | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUГлава ОАК допустил замещение 100% российского авиапарка | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Глава ОАК допустил замещение 100% российского авиапарка

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

После начала боевых действий на Украине авиакомпании Boeing и Airbus прекратили техническое сотрудничество с Россией, а западные страны расширили санкции против нашей авиации. Пришлось срочно переводить авиакомпании на отечественные самолеты.

Насколько успешно это происходит, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха рассказал ТАСС перед стартом Петербургского международного экономического форума. MSK1.RU ознакомился с его интервью и рассказывает, какие планы опять урезали и безопасны ли российские лайнеры.

Что пообещали в ОАК и реально ли это

Бадеха заявил, что российские самолеты могут занять половину, а то и весь авиапарк страны. Как он сказал, импортозамещенные модели уже созданы, а их сертификация — «вопрос непродолжительного времени».

Россия — великая авиационная держава. Так, как любят авиацию в нашей стране, не любят нигде. Поэтому наши самолеты могут занимать и 50, и 70, и даже 100% парка. Если совпадут патриотизм, здравый смысл и экономическая эффективность, 50% — не предел.

Вадим Бадеха

глава ОАК

Итоги 2025 года, по его словам, такие:

  • МС-21-310, SJ-100 с двигателем ПД-8, Ил-114-300 и импортозамещенный Ту-214 подняли в воздух;

  • Ту-214 сертифицировали по основным системам;

  • Ил-114-300 завершил сертификационные полеты и ожидает сертификата в ближайшее время;

  • МС-21 и SJ-100 завершают сертификационные испытания.

Главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин в разговоре с MSK1.RU предположил, что импортозаместить 100% самолетов удастся только через десятки лет.

«Заместить 50% вполне реально. Вопрос, к какому сроку, зависит от международной обстановки. Но я надеюсь, никто не будет наступать на те же грабли и попадать в зависимость от иностранных поставщиков», — сказал авиаэксперт.

Планы по Ту-214 урезали

Помимо прочего, Вадим Бадеха рассказал, что поставки Ту-214 уже начались, и пообещал выпустить 12 таких самолетов в 2026–2027 годах. Это вдвое меньше, чем планировали. Действующая комплексная программа развития авиатранспортной отрасли (КПГА) предполагала, что за эти два года появятся аж 24 лайнера, но нет.

Комплексная программа развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года | Источник: Мария Романова / Городские медиаКомплексная программа развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Комплексная программа развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Комплексная программа развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года | Источник: Мария Романова / Городские медиаКомплексная программа развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Комплексная программа развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Впрочем, до конца года КПГА пересмотрят, сообщил первый зампред правительства Денис Мантуров «Коммерсанту». Вероятно, цифры там станут скромнее.

Илья Шатилин же не видит смысла всерьез обсуждать программу, которую уже обновляли несколько раз.

«Понятно, что 24 самолета Ту-214 уже не будет. Те, что собирались делать, уже передают корпоративным заказчикам под бизнес-джеты, а не под пассажирские перевозки», — сказал он MSK1.RU.

Обещают безопасность — можем верить?

В рамках того же интервью главе ОАК задали вопрос, волнующий пассажиров гораздо сильнее, чем сроки и количество российских самолетов. Главное — безопасно ли на них летать? Вадим Бадеха говорит, что да.

«Мы отвечаем всем современным требованиям, проходим сертификацию, испытываем самолеты по самым жестким нормам. Наконец, сами летаем на наших самолетах. Абсолютно точно можно не бояться и получать удовольствие от полета», — заверил глава корпорации.

С этим авиаэксперт согласен. Как объяснил Илья Шатилин, с точки зрения надежности нет принципиальной разницы, из какой страны самолет.

Если он сертифицирован, то уже соответствует требованиям безопасности, потому что они во всём мире плюс-минус одинаковые. Никто не будет делать заведомо ненадежный самолет.

Илья Шатилин

главный редактор портала FrequentFlyers.ru

Разница может быть в комфорте, но если самолет имеет сертификат летной годности, он безопасен, сказал собеседник.

«На самолете, который в эксплуатации несколько десятков лет, может быть летать чуть менее страшно, чем на абсолютно новом, но это уже кому как. Кто-то боится всего нового, кто-то наоборот», — добавил он.

Проблемы с гражданской авиацией в России возникли не только из-за медленного импортозамещения бортов. Ранее мы рассказывали, как отразятся на пассажирах расходы авиакомпаний на планы «Ковер» и топливо.

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Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Самолет Ту-214 Импортозамещение
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