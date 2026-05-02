Переодеваются при всех и занимают чужие места: ярославцам рассказали о правилах для пассажиров поездов

Пассажирам рассказали о правилах пользования верхними и нижними полками в вагонах поездов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мы входим в сезон отпусков. Одним из самых распространенных способов передвижения до мест отдыха в России остаются поезда. В силу того, что это транспорт общественный, а ехать в нем порой приходится довольно долго, не исключены конфликты между пассажирами.

«Я в последнее время часто езжу в поездах. Некоторые пассажиры удивляют своим поведением. В частности, женщины (в моем случае это были всегда именно взрослые женщины), которые, не стесняясь, переодеваются прямо на своем месте. Зрелище так себе», — рассказала порталу 76.RU ярославна Ирина.

Некоторые пассажиры, по словам Ирины, ведут себя бесцеремонно, занимая места других.

«Несколько раз я видела, как пассажиры верхних полок открытых купе в плацкартных вагонах садились на нижние места не под своей полкой, а на боковушках напротив, не спросив разрешения у пассажира, который занимает это место. Однажды один такой молчаливый мужчина разложил на столике свою еду и приступил к трапезе. Только в этот момент он обратился к „владельцу“ полки: „Вы не против?“ Тот ответил, что нет. Тут дело не в том, что кому-то жалко пустить человека поесть, а в элементарной вежливости. Слышала, что есть и обратные ситуации, когда пассажиры нижних полок запрещали соседям с верхних садиться на их место. Но сама такого никогда не видела», — добавила Ирина.

В СЖД нам пояснили, что запретов на переодевания в поездах нет, — тут уж дело воспитания самого пассажира. Кто-то меняет одежду в туалете, кто-то (если это купе) договаривается по очереди выходить, чтобы соседи спокойно переоделись. А вот определенные правила, связанные с размещением пассажиров на верхних и нижних полках, существуют. И их нужно соблюдать.

«С 1 сентября 2023 года вступили в силу Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса России от 05.09.2022 № 352. В частности, про права пассажиров нижних и верхник полок прописано в пункте 93 данного документа „О предоставлении места на нижней полке“. Правила гласят, что пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», — пояснили в СЖД.

Пускать пассажира с верхней полки к столику для приема пищи нужно как минимум три раза в день:

в утренние часы: с 07:00 до 10:00;

в обеденное время — с 12:00 до 15:00;

в вечерние часы: с 19:00 до 21:00.

Утром и вечером пассажир с верхней полки может занимать место у столика не более 30 минут, в обед — не более часа.

«В спорных ситуациях пассажиру в первую очередь нужно обращаться к проводнику. Если понимание не будет найдено, то к начальнику поезда», — добавили в пресс-службе СЖД.