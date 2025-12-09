НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле определили перевозчика для нового автобусного маршрута

В Ярославле определили перевозчика для нового автобусного маршрута

Общественный транспорт будет курсировать от Богоявленки до ТРК «Альтаир»

600
В Ярославле запустят новый автобусный маршрут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле запустят новый автобусный маршрут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле определили перевозчика на новый автобусный маршрут № 75 «Богоявленская площадь» — «ТРК „Альтаир“», который пройдет через улицы Осташинскую и Промышленную с заездом на Осташинское кладбище.

«С 15 декабря откроется маршрут № 75, на котором будут работать два автобуса большого класса. Интервал движения составит около 55 — 60 минут», — сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе областного Министерства дорожного хозяйства и транспорта, маршрут будет обслуживать перевозчик «Драйв».

Ярославская компания работает на пригородных маршрутах: № 102, 102а, 108, 123, 124к, 125, 145. За семь лет заработает миллиард рублей. По данным МДХИТ, «Драйв» также обслуживает городские и пригородные маршруты в Угличе. По данным сервиса «Контур.Фокус», фирмой владеют Андрей и Константин Воронины. Андрей Воронин работал в Ярославле еще до транспортной реформы 2021 года. Про него и в мэрии, и в кругу перевозчиков говорили, что всегда работал на совесть.

Маршрут автобуса № 75

Автобус будет следовать от остановки «Богоявленская площадь» по улице Первомайской, проспекту Октября, улице Чкалова, Промышленному шоссе, улицам Промышленной, Осташинской, проспектам Дзержинского и Ленинградскому. В обратном направлении — по Ленинградскому проспекту, проспекту Дзержинского, улицам Осташинской и Промышленной, а также по Промышленному шоссе, улице Чкалова, проспекту Октября, улицам Ушинского и Комсомольской.

Расписание автобуса № 75:

  • отправление от Богоявленской площади: 7:20, 8:15, 9:10, 10:05, 11:45, 12:40, 13:35, 14:30, 16:15, 17:10, 18:05, 19:00;

  • отправление от ТРК «Альтаир»: 6:20, 7:20, 8:15, 9:10, 10:50, 11:45, 12:40, 13:35, 15:20, 16:15, 17:10, 18:05.

Ранее мы также публиковали маршрут автобуса № 45, который работает в городе с 1 декабря. Его запустили на время проведения ремонта трамвайных путей.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
