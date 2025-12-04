«Каждый выезд превращается в лотерею»: главу федерального СК возмутило состояние ярославской дороги

Ярославцы пожаловались на состояние дороги Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Жители пожаловались на ужасное состояние дороги, которая ведет к деревне Глухово в Ярославском округе. На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, что вся проезжая часть покрыта ямами.

«Отъехали от города девять километров всего. Вот и посмотрите на наши дороги!», — говорит автор видео за кадром.

В посте под видео сообщается, что в этом районе идет строительство новых домов, а дорожная инфраструктура оставляет желать лучшего.

«Каждый выезд превращается в лотерею: повезет ли вам добраться до места назначения целым и невредимым?», — жалуются жители.

Видео дороги Источник: Жесть Ярославль / Telegram

После публикации в соцсетях председатель СК России Алесандр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву провести проверку ситуации.

«Провести процессуальную проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — говорится в сообщении федерального Следственного комитета.

Вопрос поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области подтвердили порталу 76.RU плачевное состояние проезжей части.

«В результате эксплуатации автомобильной дороги „Пестрецово-Глухово“, а также неблагоприятных погодно-климатических условий на покрытии образуются отдельные выбоины. Для устранения ямочности и беспрепятственного проезда по данной автодороге в рамках содержания выполняются работы по планировке проезжей части», — сообщили в Министерстве.

На языке дорожников планировка — это выравнивание поверхности для комфортного проезда транспорта.