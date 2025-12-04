НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Каждый выезд превращается в лотерею»: главу федерального СК возмутило состояние ярославской дороги

«Каждый выезд превращается в лотерею»: главу федерального СК возмутило состояние ярославской дороги

Что сообщили власти

443
Ярославцы пожаловались на состояние дороги | Источник: Жесть Ярославль / TelegramЯрославцы пожаловались на состояние дороги | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы пожаловались на состояние дороги

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Жители пожаловались на ужасное состояние дороги, которая ведет к деревне Глухово в Ярославском округе. На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, что вся проезжая часть покрыта ямами.

«Отъехали от города девять километров всего. Вот и посмотрите на наши дороги!», — говорит автор видео за кадром.

В посте под видео сообщается, что в этом районе идет строительство новых домов, а дорожная инфраструктура оставляет желать лучшего.

«Каждый выезд превращается в лотерею: повезет ли вам добраться до места назначения целым и невредимым?», — жалуются жители.

Видео дороги

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

После публикации в соцсетях председатель СК России Алесандр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву провести проверку ситуации.

«Провести процессуальную проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — говорится в сообщении федерального Следственного комитета.

Вопрос поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области подтвердили порталу 76.RU плачевное состояние проезжей части.

«В результате эксплуатации автомобильной дороги „Пестрецово-Глухово“, а также неблагоприятных погодно-климатических условий на покрытии образуются отдельные выбоины. Для устранения ямочности и беспрепятственного проезда по данной автодороге в рамках содержания выполняются работы по планировке проезжей части», — сообщили в Министерстве.

На языке дорожников планировка — это выравнивание поверхности для комфортного проезда транспорта.

Власти добавили, что при благоприятных погодных условиях работы проведут до 5 декабря.

Напомним, мы публиковали список дорог, которые планируют отремонтировать в Ярославле в 2026 году.

Екатерина Лещенкова
Дорога Ремонт Александр Бастрыкин Следственный комитет
Комментарии
Гость
47 минут
Один Бастрыкин работает на всю Россию . Зачем нм столько бесполезных чиновников . Сокращать их надо , пусть идут работать за установленный мрот . Пусть работают там где сейчас не хватает людей , ну то есть за копейки , а мы посмотрим со стороны как это будет выглядеть .
Гость
42 минуты
закрыть дорогу!! это по Евраевски оптимизация
