Под Ярославлем отремонтируют трассу М-8 за 274,6 млн рублей. Какой участок

В Ярославском районе отремонтируют трассу М-8 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском районе планируют отремонтировать трассу М-8. Речь идет об участке «подъезд к городу Кострома — Коргиш — Мужево». За работы готовы заплатить максимум 274,6 млн рублей.

По проекту контракта предусмотрено, что работы начнут с 20 апреля 2026 года, а завершат к 28 октября 2027.

«Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ», — говорится в документе.

Указано, что подрядчик должен будет выполнить ряд работ. В том числе восстановить и закрепить участки дороги, повалить деревья, установить дорожное освещение, укрепить обочины, установить информационные щиты о начале ремонта и другое.

Компании, которые захотят выполнить ремонт, смогут подавать заявки до 26 августа 2025 года. Поставщика определят спустя три дня, 29 августа.

Ранее стало известно, что трассу М-8 в Ярославской области планируют расширять на участках от Вологды до Ярославля, от Владимирской области до Переславля-Залесского, и от Переславля-Залесского до Ростова Великого.