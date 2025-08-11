НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Под Ярославлем отремонтируют трассу М-8 за 274,6 млн рублей. Какой участок

Публикуем информацию с «Госзакупок»

Под Ярославлем отремонтируют трассу М-8 за 274,6 млн рублей. Какой участок

Публикуем информацию с «Госзакупок»

794
2 комментария
В Ярославском районе отремонтируют трассу М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославском районе отремонтируют трассу М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском районе отремонтируют трассу М-8

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском районе планируют отремонтировать трассу М-8. Речь идет об участке «подъезд к городу Кострома — Коргиш — Мужево». За работы готовы заплатить максимум 274,6 млн рублей.

По проекту контракта предусмотрено, что работы начнут с 20 апреля 2026 года, а завершат к 28 октября 2027.

«Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ», — говорится в документе.

Указано, что подрядчик должен будет выполнить ряд работ. В том числе восстановить и закрепить участки дороги, повалить деревья, установить дорожное освещение, укрепить обочины, установить информационные щиты о начале ремонта и другое.

Компании, которые захотят выполнить ремонт, смогут подавать заявки до 26 августа 2025 года. Поставщика определят спустя три дня, 29 августа.

Ранее стало известно, что трассу М-8 в Ярославской области планируют расширять на участках от Вологды до Ярославля, от Владимирской области до Переславля-Залесского, и от Переславля-Залесского до Ростова Великого.

В 2023 году, в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от поселка Петровского до Ростова Великого. В 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8 — от границы Владимирской области до Переславля-Залесского.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
2
Гость
45 минут
Там не расширять нужно, а строить полноценную магистраль. А то толку от этих полос, если это всё идёт через десятки деревень, через которые надо проползать 60? Да и на остальной трассе ограничения в несчастные 90, левые повороты, куча перекрёстков и светофоров, которые даже от этих 90 отгрызают немалую часть.
Гость
20 минут
И давно дорога Когиш-Мужево стала подъездом к Костроме и частью М-8 ? До Костромы еще пилить и пилить! И все это ближе к Ярославлю!
Читать все комментарии
