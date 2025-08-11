Под Ярославлем отремонтируют трассу М-8 за 274,6 млн рублей. Какой участок

В Ярославском районе планируют отремонтировать трассу М-8. Речь идет об участке «подъезд к городу Кострома — Коргиш — Мужево». За работы готовы заплатить максимум 274,6 млн рублей.
По проекту контракта предусмотрено, что работы начнут с 20 апреля 2026 года, а завершат к 28 октября 2027.
«Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ», — говорится в документе.
Указано, что подрядчик должен будет выполнить ряд работ. В том числе восстановить и закрепить участки дороги, повалить деревья, установить дорожное освещение, укрепить обочины, установить информационные щиты о начале ремонта и другое.
Компании, которые захотят выполнить ремонт, смогут подавать заявки до 26 августа 2025 года. Поставщика определят спустя три дня, 29 августа.
Ранее стало известно, что трассу М-8 в Ярославской области планируют расширять на участках от Вологды до Ярославля, от Владимирской области до Переславля-Залесского, и от Переславля-Залесского до Ростова Великого.
В 2023 году, в Ярославской области уже расширили участок трассы М-8 от поселка Петровского до Ростова Великого. В 2024 году работы шли на отрезке вдоль озера Неро в Ростове. А в декабре 2024 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что областным властям удалось добиться дальнейшего расширения трассы М-8 — от границы Владимирской области до Переславля-Залесского.