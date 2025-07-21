НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, дождь

ощущается как +20

4 м/c,

вос.

 749мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Младенец погиб в ДТП
Учитель оставил школу и открыл бизнес
Подорожала учеба в ЯГМУ
Утонул в Волге
Как сэкономить на платных трассах на юг
Задержали рейс в Москву
Опасные бактерии на пляже в Турции
Какая улица в Ярославле самая короткая?
Задержка поездов на юг
Дороги и транспорт В Ярославле задержали три авиарейса по популярным направлениям. Причина

В Ярославле задержали три авиарейса по популярным направлениям. Причина

Ответ дали власти

130
1 комментарий
В Ярославле задержали три авиарейса | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВ Ярославле задержали три авиарейса | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле задержали три авиарейса

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле озвучили причину задержки трех авиарейсов. По информации регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, из-за введенных ограничений в аэропортах 20 июля были задержаны авиарейсы в Москву, Пермь и Санкт-Петербург.

«Закрытие аэропорта Внуково привело к задержке рейса Москва — Ярославль. Самолет должен был прибыть в 10:05, но приземлился только в 17:30. Обратный рейс в Москву вылетел не в 20:10, как планировалось, а в 3:17», — рассказали власти.

Рейс Ярославль — Пермь задержался из-за позднего прибытия самолета. Вместо 10:50 он отправился в 18:01, а обратный рейс прилетел в Ярославль не в 15:05, а в 21:50.

В Министерстве уточнили, что вылет в Санкт-Петербург также задержался: самолет ушел не в 15:05, а в 22:39. Обратный рейс из Петербурга ожидался не в 19:25, а около 02:00 21 июля.

Известно, что всем пассажирам предоставили воду и питание. 20 июля Северо-Западная транспортная прокуратура развернула мобильную приемную для пассажиров в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне, поскольку был задержан рейс в Москву. Людям объяснили, что причина — временные ограничения в столичных аэропортах.

Ярославский аэропорт закрывали на прием и выпуск воздушных судов поздним вечером 19 июля. На фоне ограничений из Ярославля в Екатеринбург не могла вылететь футбольная команда «Урал». Игрокам пришлось несколько часов ждать возможности улететь.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Авиарейсы Задержка Аэропорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 минуты
"популярным"
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление