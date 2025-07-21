В Ярославле задержали три авиарейса по популярным направлениям. Причина

В Ярославле задержали три авиарейса Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле озвучили причину задержки трех авиарейсов. По информации регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, из-за введенных ограничений в аэропортах 20 июля были задержаны авиарейсы в Москву, Пермь и Санкт-Петербург.

«Закрытие аэропорта Внуково привело к задержке рейса Москва — Ярославль. Самолет должен был прибыть в 10:05, но приземлился только в 17:30. Обратный рейс в Москву вылетел не в 20:10, как планировалось, а в 3:17», — рассказали власти.

Рейс Ярославль — Пермь задержался из-за позднего прибытия самолета. Вместо 10:50 он отправился в 18:01, а обратный рейс прилетел в Ярославль не в 15:05, а в 21:50.

В Министерстве уточнили, что вылет в Санкт-Петербург также задержался: самолет ушел не в 15:05, а в 22:39. Обратный рейс из Петербурга ожидался не в 19:25, а около 02:00 21 июля.

Известно, что всем пассажирам предоставили воду и питание. 20 июля Северо-Западная транспортная прокуратура развернула мобильную приемную для пассажиров в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне, поскольку был задержан рейс в Москву. Людям объяснили, что причина — временные ограничения в столичных аэропортах.