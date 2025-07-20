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Спорт Футбольная команда застряла в ярославском аэропорту. Видео

Футбольная команда застряла в ярославском аэропорту. Видео

Игроки «Урала» не смогли улететь после матча с «Шинником»

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2 комментария
Футболисты «Урала» не могли вылететь из Ярославля после игры с «Шинником» | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUФутболисты «Урала» не могли вылететь из Ярославля после игры с «Шинником» | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Футболисты «Урала» не могли вылететь из Ярославля после игры с «Шинником»

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Игроки футбольного клуба «Урал» застряли в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне после матча с ФК «Шинник» вечером 19 июля. Об этом сообщили в самом клубе.

«Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полёту. Более часа все сидели в самолёте, а затем вернулись в здание аэропорта», — указали в клубе.

Футболисты смогли вылететь в Екатеринбург спустя шесть часов ожидания.

Футболисты «Урала» смогли вылететь из Ярославля в Екатеринбург спустя 6 часов

Источник:

ФК «Урал» / Telegram

Поздним вечером 19 июля в Росавиации сообщили о введении ограничений на полеты в ярославском аэропорту. В 6:50 20 июля стало известно о возобновлении работы воздушной гавани.

Отметим, ФК «Урал» обыграл ФК «Шинник» в первом матче (6+) сезона Первой лиги 2025/2026 со счетом 1:0.

В конце мая после финала Кубка Гагарина из ярославского аэропорта не могли вылететь хоккеисты «Трактора». Тогда команде пришлось ехать из Ярославля в Москву на автобусе, а оттуда лететь на самолете в Челябинск.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Футбол ФК Урал Аэропорт Туношна Задержки рейсов
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Комментарии
2
Гость
45 минут
победили? вот пусть и сидят в тутошне до окончания сезона.
Гость
27 минут
Трагедия конечно, посочувствуем(нет)
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