Футбольная команда застряла в ярославском аэропорту. Видео

Игроки футбольного клуба «Урал» застряли в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне после матча с ФК «Шинник» вечером 19 июля. Об этом сообщили в самом клубе.
«Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полёту. Более часа все сидели в самолёте, а затем вернулись в здание аэропорта», — указали в клубе.
Футболисты смогли вылететь в Екатеринбург спустя шесть часов ожидания.
Поздним вечером 19 июля в Росавиации сообщили о введении ограничений на полеты в ярославском аэропорту. В 6:50 20 июля стало известно о возобновлении работы воздушной гавани.
Отметим, ФК «Урал» обыграл ФК «Шинник» в первом матче (6+) сезона Первой лиги 2025/2026 со счетом 1:0.
В конце мая после финала Кубка Гагарина из ярославского аэропорта не могли вылететь хоккеисты «Трактора». Тогда команде пришлось ехать из Ярославля в Москву на автобусе, а оттуда лететь на самолете в Челябинск.