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Дороги и транспорт В аэропорту работает прокурор: из Ярославля задержали рейс в Москву. Подробности

В аэропорту работает прокурор: из Ярославля задержали рейс в Москву. Подробности

Ранее воздушную гавань закрывали для полетов

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1 комментарий
Из ярославского аэропорта задерживается рейс в Москву | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUИз ярославского аэропорта задерживается рейс в Москву | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Из ярославского аэропорта задерживается рейс в Москву

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

20 июля из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне задержали рейс в Москву. Северо-Западная транспортная прокуратура развернула мобильную приемную для пассажиров.

«Из-за временных ограничений в московских аэропортах на прием и отправку воздушных судов задержаны рейсы на вылет из Ярославля. С пассажирами работает помощник Ярославского транспортного прокурора Юрий Казаков», — сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним, ярославский аэропорт закрывали на прием и выпуск воздушных судов поздним вечером 19 июля. Аналогичные меры вводились в столичных аэропортах. На фоне ограничений из Ярославля в Екатеринбург не могла вылететь футбольная команда «Урал». Игроки прождали вылета около шести часов.

Из Ярославля задержали рейс в Москву | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramИз Ярославля задержали рейс в Москву | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Из Ярославля задержали рейс в Москву

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

По данным Росавиации, утром 20 июля на несколько часов ограничивалась работа столичных аэропортов в Шереметьево и Внуково. По данным на 13:35, ограничения сняты, их вводили для обеспечения безопасности полетов.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Аэропорт Туношна Задержка рейсов Транспортная прокуратура
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Специальная нескучная движуха, тем временем, идёт в чётком соответствии с графиком, пo плану.
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