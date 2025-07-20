В аэропорту работает прокурор: из Ярославля задержали рейс в Москву. Подробности

Из ярославского аэропорта задерживается рейс в Москву Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

20 июля из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне задержали рейс в Москву. Северо-Западная транспортная прокуратура развернула мобильную приемную для пассажиров.

«Из-за временных ограничений в московских аэропортах на прием и отправку воздушных судов задержаны рейсы на вылет из Ярославля. С пассажирами работает помощник Ярославского транспортного прокурора Юрий Казаков», — сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним, ярославский аэропорт закрывали на прием и выпуск воздушных судов поздним вечером 19 июля. Аналогичные меры вводились в столичных аэропортах. На фоне ограничений из Ярославля в Екатеринбург не могла вылететь футбольная команда «Урал». Игроки прождали вылета около шести часов.

Из Ярославля задержали рейс в Москву Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram