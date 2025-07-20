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Дороги и транспорт Ярославский аэропорт возобновил прием рейсов после ограничений: расписание

Ярославский аэропорт возобновил прием рейсов после ограничений: расписание

Об этом рассказали в Росавиации

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Ярославский аэропорт возобновил полеты | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославский аэропорт возобновил полеты | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославский аэропорт возобновил полеты

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Утром 20 июля в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне сняли ограничения на полеты. Об этом в 6:50 сообщили в Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Все аэропорты принимают и отправляют рейсы. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.

На онлайн-табло указано, что в эти выходные из Туношны запланированы два рейса в Москву и Санкт-Петербург. Вылеты должны пройти по расписанию.

Расписание вылетов из аэропорта в Туношне 20 июля | Источник: iaravia.ruРасписание вылетов из аэропорта в Туношне 20 июля | Источник: iaravia.ru

Расписание вылетов из аэропорта в Туношне 20 июля

Источник:

iaravia.ru

По данным Росавиации, с 19 по 20 июля на запасные аэродромы «ушли» 134 самолета. В частности, были закрыты для полетов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

По данным табло, в Шереметьево отменены минимум 16 рейсов авиакомпании «Аэрофлот», в том числе, в Горно-Алтайск, Абакан, Минск, Санкт-Петербург. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, толпы пассажиров остались ночевать в аэропорту. Люди также не могут улететь в Сочи и Ульяновск.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Аэропорт Туношна Росавиация Рейсы
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