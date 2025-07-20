Ярославский аэропорт возобновил прием рейсов после ограничений: расписание

Ярославский аэропорт возобновил полеты Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Утром 20 июля в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне сняли ограничения на полеты. Об этом в 6:50 сообщили в Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Все аэропорты принимают и отправляют рейсы. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.

На онлайн-табло указано, что в эти выходные из Туношны запланированы два рейса в Москву и Санкт-Петербург. Вылеты должны пройти по расписанию.

Расписание вылетов из аэропорта в Туношне 20 июля Источник: iaravia.ru

По данным Росавиации, с 19 по 20 июля на запасные аэродромы «ушли» 134 самолета. В частности, были закрыты для полетов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.