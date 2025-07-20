Ярославский аэропорт возобновил прием рейсов после ограничений: расписание

Утром 20 июля в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне сняли ограничения на полеты. Об этом в 6:50 сообщили в Росавиации.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Все аэропорты принимают и отправляют рейсы. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.
На онлайн-табло указано, что в эти выходные из Туношны запланированы два рейса в Москву и Санкт-Петербург. Вылеты должны пройти по расписанию.
По данным Росавиации, с 19 по 20 июля на запасные аэродромы «ушли» 134 самолета. В частности, были закрыты для полетов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.
По данным табло, в Шереметьево отменены минимум 16 рейсов авиакомпании «Аэрофлот», в том числе, в Горно-Алтайск, Абакан, Минск, Санкт-Петербург. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, толпы пассажиров остались ночевать в аэропорту. Люди также не могут улететь в Сочи и Ульяновск.