Стало известно, будут ли запускать рейсы из ярославского аэропорта в Геленджик

В Минтрансе ответили, будут ли рейсы из Ярославля в Геленджик Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

С 10 июля спустя три года возобновил работу аэропорт в Геленджике. Первые рейсы воздушная гавань примет 17 июля. Гендиректор аэропорта Иван Таранченко подчеркнул, что к этому событию готовились давно.

«Предварительно проведена работа по подготовке аэропорта к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности полетов, соблюдены и учтены все требования, предъявляемые к нам в текущих условиях. Все рейсы и пассажиры будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе, который был введен в эксплуатацию в феврале в 2022 года», — цитируют его слова в Tg-канале аэропорта.

Многие ярославцы традиционно выбирают это направления на черноморском побережье для отпуска. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта по Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что пока авиасообщение с курортным городом не планировалось.

«Из ярославского аэропорта сейчас доступны прямые рейсы в Сочи — популярный курорт Краснодарского края. Что касается других курортов региона, в частности Геленджика, то регулярные рейсы туда пока не выполняются. Мы отслеживаем спрос на направления и в случае высокой заинтересованности, при наличии бюджетных ресурсов, проработаем вопрос запуска дополнительных маршрутов», — сообщили нашему порталу в министерстве.