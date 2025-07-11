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Дороги и транспорт Стало известно, будут ли запускать рейсы из ярославского аэропорта в Геленджик

Стало известно, будут ли запускать рейсы из ярославского аэропорта в Геленджик

Напомним, южный аэропорт возобновил работу спустя три года

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4 комментария
В Минтрансе ответили, будут ли рейсы из Ярославля в Геленджик | Источник: Даниил Конин / IRCITY.RUВ Минтрансе ответили, будут ли рейсы из Ярославля в Геленджик | Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

В Минтрансе ответили, будут ли рейсы из Ярославля в Геленджик

Источник:

Даниил Конин / IRCITY.RU

С 10 июля спустя три года возобновил работу аэропорт в Геленджике. Первые рейсы воздушная гавань примет 17 июля. Гендиректор аэропорта Иван Таранченко подчеркнул, что к этому событию готовились давно.

«Предварительно проведена работа по подготовке аэропорта к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности полетов, соблюдены и учтены все требования, предъявляемые к нам в текущих условиях. Все рейсы и пассажиры будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе, который был введен в эксплуатацию в феврале в 2022 года», — цитируют его слова в Tg-канале аэропорта.

Многие ярославцы традиционно выбирают это направления на черноморском побережье для отпуска. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта по Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что пока авиасообщение с курортным городом не планировалось.

«Из ярославского аэропорта сейчас доступны прямые рейсы в Сочи — популярный курорт Краснодарского края. Что касается других курортов региона, в частности Геленджика, то регулярные рейсы туда пока не выполняются. Мы отслеживаем спрос на направления и в случае высокой заинтересованности, при наличии бюджетных ресурсов, проработаем вопрос запуска дополнительных маршрутов», — сообщили нашему порталу в министерстве.

Ранее мы публиковали обзор направлений, куда можно улететь из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне. И показывали кадры с пляжей Геленджика в разгар курортного сезона.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Геленджик Рейсы Аэропорт Туношна
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Комментарии
4
Гость
1 час
пока отслеживают спрос лето кончится и никому туда не надо будет лететь
Гость
45 минут
Уж половина лета осталась, не смешили бы.
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