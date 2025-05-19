Дошли до изъятия домов: в Ярославле начался новый этап подготовки к строительству третьего моста

Объявлен аукцион на расчет компенсаций за изымаемые дома и участки ради строительства третьего моста Источник: ОАО «Институт Гипростроймост»











Ярославские власти ищут подрядчика, который рассчитает размер компенсации за земельные участки, изымаемые у собственников для строительства третьего моста через Волгу и развязок к нему в рамках проекта Карабулинской развязки. Объявление о поиске исполнителя было размещено 18 мая на сайте Госзакупок.

В документе указано, что возмещение нужно будет предоставить 45 физическим и двум юридическим лицам. Размер компенсации будет рассчитываться, исходя из рыночной стоимости изымаемых земельных участков и недвижимости, а также упущенной выгоды и убытков, которые могут понести собственники из-за невозможности выполнить свои обязательства перед третьими лицами.

«Отчет об оценке составляется для заключения соглашения об изъятии недвижимости по каждому правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества», — отмечается в документации.

За работу власти Ярославской области готовы заплатить 5 миллионов 920 тысяч рублей. Исполнитель должен изучить документацию по изымаемой недвижимости и участкам, а также изучить объекты на месте.

Оговаривается, что оценка должна быть выполнена в течение 80 дней со дня подписания контракта.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 23 мая. Итоги аукциона подведут 27 мая.

Напомним, третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки в Ярославле. В 2022 году московская организация « Институт Гипростроймост » разработала схему развязки. А в 2024 году она же создала проект самого моста. За работу регион заплатил 360,8 миллиона рублей. В январе 2025 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект. В апреле 2025 года губернатор объявил, что через несколько недель регион будет готов объявить торги на поиск организации, которая начнет возводить мост.

Правда, пока в федеральном бюджете, который станет основным источником финансирования строительства, предусмотрено лишь 4 миллиарда рублей на эти цели. При этом по сметам, актуальным на первый квартал 2024 года, строительство моста и подъездов к нему может обойтись в 27 миллиардов рублей. А к концу строительства стоимость объекта способна еще вырасти и составить 36,7 миллиарда рублей.