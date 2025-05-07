Действует план «Ковер»: из-за закрытия аэропорта в Ярославле отменили авиарейсы

В Ярославле проблемы с приемом и выпуском авиарейсов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Из-за закрытия аэропорта «Золотое кольцо» под Ярославлем были отменены два рейса — из Санкт-Петербурга в Ярославль и из Ярославля в Питер. Оба были запланированы на вечер 6 мая. Борт из Санкт-Петербурга должен был приземлиться в 19:00, вылет в обратном направлении был назначен на 19:45.

«Рейсы перенесли на сегодня. Но в данный момент у нас аэропорт еще не открыт. Действует режим „Ковер“ — закрыто воздушное пространство. Ждем отмены ограничения», — сообщили 76.RU в аэропорту.

По данным руководства ярославского аэропорта, из северной столицы в Ярославль должны были прилететь 37 человек, улететь из Ярославля в Питер — 44 человека.

«Пассажирам, которые не смогли во время улететь в Санкт-Петербург из Ярославля, было предоставлено питание и напитки, предложено размещение в гостинице. Кто-то из пассажиров воспользовался предложением, другие решили поехать домой», — уточнили в аэропорту.

По предварительным данным, задержанный борт из Санкт-Петербурга должен теперь прилететь в 23:30, вылет из Ярославля запланирован на 00:10 8 мая.

Напомним, ярославский аэропорт не работает с 17:20 6 мая. До этого его закрывали с 4:15 до 6:06. За время первого ограничения работы на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс из Сочи в Ярославль. Борт временно перенаправили в Махачкалу. В Туношне он приземлился в 09:15.

Как ранее объясняли нашим коллегам из MSK1.RU эксперты, при плане «Ковер» закрывается воздушное пространство на всех высотах, никто не может выполнять полеты, кроме военных и спасательных бортов.

Обновление на 11:35 7 мая:

В Росавиации сообщили, что с 10:59 7 мая сняты ограничения на работу ярославского аэропорта.

Обновление на 11:57 7 мая: