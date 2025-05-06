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Дороги и транспорт Самолет, летевший в Ярославль, совершил незапланированную посадку в Махачкале: причина

Самолет, летевший в Ярославль, совершил незапланированную посадку в Махачкале: причина

Воздушное судно отправили на запасной аэродром

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9 комментариев
Самолет «ушел» на запасной аэродром | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUСамолет «ушел» на запасной аэродром | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Самолет «ушел» на запасной аэродром

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Ночью 6 мая в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» был введен план «Ковер». Из-за ограничений на вылет и прием воздушных судов самолет, летевший в город, был отправлен на запасной аэродром.

«С 03:07 до 06:03 рейс Сочи — Ярославль был временно перенаправлен в запасной аэропорт в Махачкале. В 09:15 самолет приземлился в аэропорту Туношна», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщили в Росавиации, ограничения также вводили в аэропортах Южный в городе Иваново, Грабцево в Калуге, Стригино в Нижнем Новгороде.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее эксперты подробно рассказали нашим коллегам из MSK1.RU, что из себя представляет план «Ковер».

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Самолет Задержка рейса Ограничение
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Комментарии
9
Sebastyan
9 часов
как то... не ге Ярмк и где Махачкала...🤔
Гость
14 часов
Могли бы и другой аэропорт выбрать.
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