Самолет, летевший в Ярославль, совершил незапланированную посадку в Махачкале: причина

Самолет «ушел» на запасной аэродром Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Ночью 6 мая в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» был введен план «Ковер». Из-за ограничений на вылет и прием воздушных судов самолет, летевший в город, был отправлен на запасной аэродром.

«С 03:07 до 06:03 рейс Сочи — Ярославль был временно перенаправлен в запасной аэропорт в Махачкале. В 09:15 самолет приземлился в аэропорту Туношна», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщили в Росавиации, ограничения также вводили в аэропортах Южный в городе Иваново, Грабцево в Калуге, Стригино в Нижнем Новгороде.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.