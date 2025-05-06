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В Ярославле второй раз за день закрыли аэропорт: почему

Об ограничениях сообщили в Росавиации

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1 комментарий
В Ярославле ввели ограничения на прием и выпуск самолетов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле ввели ограничения на прием и выпуск самолетов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 17:20 6 мая сообщили в Росавиации.

Вместе с ярославским аэропортом закрыли воздушные гавани в Калуге и Тамбове. А за полчаса до этого ограничения были введены в Нижнем Новгороде. А через 25 минут — в Жуковском.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — объяснили причину приостановки работы аэропортов в Росавиации.

Напомним, 6 мая в ярославском аэропорту уже вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали с 4:15 до 6:06. За это время на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс из Сочи в Ярославль. Сначала он был перенаправлен в Махачкалу, а затем вылетел в столицу Золотого кольца. В Туношне борт приземлился в 09:15.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Аэропорт Безопасность Аэропорт Туношна Самолет
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Комментарии
1
Гость
12 часов
Летать теперь - рулетка, зачастую получается медленнее, чем на поезде
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