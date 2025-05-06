В Ярославле второй раз за день закрыли аэропорт: почему

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 17:20 6 мая сообщили в Росавиации.

Вместе с ярославским аэропортом закрыли воздушные гавани в Калуге и Тамбове. А за полчаса до этого ограничения были введены в Нижнем Новгороде. А через 25 минут — в Жуковском.

Напомним, 6 мая в ярославском аэропорту уже вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали с 4:15 до 6:06. За это время на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс из Сочи в Ярославль. Сначала он был перенаправлен в Махачкалу, а затем вылетел в столицу Золотого кольца. В Туношне борт приземлился в 09:15.