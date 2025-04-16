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Дороги и транспорт Из ярославского аэропорта запустят авиарейсы в другие страны: когда и куда

Из ярославского аэропорта запустят авиарейсы в другие страны: когда и куда

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев

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49 комментариев
Из ярославского аэропорта запустят международные авиарейсы | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUИз ярославского аэропорта запустят международные авиарейсы | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Из ярославского аэропорта запустят международные авиарейсы

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Из Ярославля откроются перелеты в другие страны. О том, когда это может произойти, 16 апреля на заседании Ярославской областной Думы сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, аэропорт в Туношне, который теперь называется «Золотое кольцо», уже имеет статус международного. Однако запустить авиасообщение с другими странами пока нет возможности из-за отсутствия специального пункта пропуска с пограничным и таможенным контролем. Однако вскоре ситуация должна изменится.

«Мы сейчас завершаем проектирование пункта пропуска. Предполагаем сделать его в этом — начале следующего года и выйти на возможность международных рейсов, в том числе чартерных», — сообщил Михаил Евраев.

Ранее губернатор уже говорил, что из Ярославля планируются перелеты в Турцию, Египет, Узбекистан, Беларусь и другие страны.

В целом ярославский аэропорт в ближайшие годы ждет глобальная реконструкция. Здесь планируют создать масштабный транспортный хаб с пассажирским и грузовым терминалами, которые смогут обслуживать около миллиона человек и принимать 50 тысяч тонн грузов. Сейчас проектом занимается частный инвестор — компания «Аэрофьюэлз», соглашений с которой было подписано в 2023 году. Эта же фирма управляет аэропортом.

По словам Михаила Евраева, проект реконструкции полностью готов и в ближайший месяц должны начаться строительные работы. Предполагается, что реконструкция завершится в 2027 году.

Так может выглядеть реконструированный аэропорт в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак может выглядеть реконструированный аэропорт в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Внешний облик соответствует названию&nbsp;— «Золотое кольцо» | Источник: Михаил Евраев / TelegramВнешний облик соответствует названию&nbsp;— «Золотое кольцо» | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Из Ярославля можно будет организовать международные перелеты | Источник: Михаил Евраев / TelegramИз Ярославля можно будет организовать международные перелеты | Источник: Михаил Евраев / Telegram

«Аэрофьюэлз Групп» — топливно-заправочный гигант в России, владеющий 28 комплексами для заправки воздушных судов и аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Фирма была образована в 2001 году, зарегистрирована в Москве. По данным правительства Ярославской области, она обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и Александр Спиридонов (40%).

Также в планах у областной администрации реконструкция взлетно-посадочной полосы. Она запланирована на 2027–2029 годы.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
49
Гость
23 часа
Сколько можно кормить несбыточными обещаниями? Сделайте сначала хоть что-то, а потом распинайтесь в эйфории
Гость
16 апреля, 18:58
Ничего не будет. Такие же обещалки, как с мостом и т.д.
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