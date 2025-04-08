Пассажиры толкают автобус, М-8 встала: Ярославль сковали 10-балльные пробки. Видео

Вечером 8 апреля на Ярославскую область обрушилась непогода. В регионе бушует метель. На дорогах образовалась колея, пробки в Ярославле достигли отметки в 10 баллов.
«Коллапс на Октябрьском мосту. Автобусы встали, их пытаются толкать пассажиры», — написали подписчики телеграм-канала «Жесть Ярославль».
Центральные улицы в Ярославле на «Яндекс.Картах» отмечены бордовым цветом. Движение там встало намертво. Выехать из центра в Заволжский район в таких условиях проблематично.
На трассе М-8 тоже образовались заторы. В районе деревни Соловеново недалеко от Переславля-Залесского парализовало движение.
«М-8 встала», — сообщили очевидцы в телеграм-канале «Видеорегистрация Переславль-Залесский».
Ранее в Министерстве региональной безопасности предупреждали об ухудшении погоды. По прогнозам метель будет бушевать до 6 утра 9 апреля.
«Сильный снег, метель, ухудшение видимости до 300-800 метров, на дорогах местами гололедица и снежный накат ожидаются по Ярославской области и Ярославлю. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны», — обратились власти к жителям региона.