Пассажиры толкают автобус, М-8 встала: Ярославль сковали 10-балльные пробки. Видео

Город сковали пробки, на трассе М-8 тоже образовались заторы Источник: Видеорегистрация Переславль-Залесский / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram











Вечером 8 апреля на Ярославскую область обрушилась непогода. В регионе бушует метель. На дорогах образовалась колея, пробки в Ярославле достигли отметки в 10 баллов.

«Коллапс на Октябрьском мосту. Автобусы встали, их пытаются толкать пассажиры», — написали подписчики телеграм-канала «Жесть Ярославль».

На Октябрьском мосту встал автобус Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле образовались пробки Источник: Яндекс.Карты











Центральные улицы в Ярославле на «Яндекс.Картах» отмечены бордовым цветом. Движение там встало намертво. Выехать из центра в Заволжский район в таких условиях проблематично.

На трассе М-8 тоже образовались заторы. В районе деревни Соловеново недалеко от Переславля-Залесского парализовало движение.

«М-8 встала», — сообщили очевидцы в телеграм-канале «Видеорегистрация Переславль-Залесский».

Трассу завалило снегом Источник: Видеорегистрация Переславль-Залесский / Telegram

Ранее в Министерстве региональной безопасности предупреждали об ухудшении погоды. По прогнозам метель будет бушевать до 6 утра 9 апреля.