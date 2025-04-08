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Дороги и транспорт Пассажиры толкают автобус, М-8 встала: Ярославль сковали 10-балльные пробки. Видео

Пассажиры толкают автобус, М-8 встала: Ярославль сковали 10-балльные пробки. Видео

На регион обрушилась непогода

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28 комментариев
Город сковали пробки, на трассе М-8 тоже образовались заторы | Источник: Видеорегистрация Переславль-Залесский / Telegram, Жесть Ярославль / TelegramГород сковали пробки, на трассе М-8 тоже образовались заторы | Источник: Видеорегистрация Переславль-Залесский / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

Город сковали пробки, на трассе М-8 тоже образовались заторы

Источник:

Видеорегистрация Переславль-Залесский / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

Вечером 8 апреля на Ярославскую область обрушилась непогода. В регионе бушует метель. На дорогах образовалась колея, пробки в Ярославле достигли отметки в 10 баллов.

«Коллапс на Октябрьском мосту. Автобусы встали, их пытаются толкать пассажиры», — написали подписчики телеграм-канала «Жесть Ярославль».

На Октябрьском мосту встал автобус

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле образовались пробки | Источник: Яндекс.КартыВ Ярославле образовались пробки | Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле образовались пробки

Источник:

Яндекс.Карты

Центральные улицы в Ярославле на «Яндекс.Картах» отмечены бордовым цветом. Движение там встало намертво. Выехать из центра в Заволжский район в таких условиях проблематично.

На трассе М-8 тоже образовались заторы. В районе деревни Соловеново недалеко от Переславля-Залесского парализовало движение.

«М-8 встала», — сообщили очевидцы в телеграм-канале «Видеорегистрация Переславль-Залесский».

Трассу завалило снегом

Источник:

Видеорегистрация Переславль-Залесский / Telegram

Ранее в Министерстве региональной безопасности предупреждали об ухудшении погоды. По прогнозам метель будет бушевать до 6 утра 9 апреля.

«Сильный снег, метель, ухудшение видимости до 300-800 метров, на дорогах местами гололедица и снежный накат ожидаются по Ярославской области и Ярославлю. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны», — обратились власти к жителям региона.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пробки 10 баллов Заторы Трасса М-8 Метель
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Комментарии
28
wasp_68
12 часов
Все всё знали кроме коммунальщиков .
Гость
11 часов
Метёт знатно, но увы, снега надо почти десять сантиметров, чтоб заменить сантиметр воды. Речку эти крохи не спасут. Разве что по всей Волге по два метра навалит...
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