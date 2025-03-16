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Дороги и транспорт эксперт «Процесс крайне противоречивый»: дорожный активист высказался об уборке в Ярославле в час пик

«Процесс крайне противоречивый»: дорожный активист высказался об уборке в Ярославле в час пик

Темур Абдулаев обозначил существующие проблемы в городе

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8 комментариев
Дорожники в Ярославле проводили утреннюю уборку несколько дней | Источник: читатель 76.RU / Темур АдбулаевДорожники в Ярославле проводили утреннюю уборку несколько дней | Источник: читатель 76.RU / Темур Адбулаев

Дорожники в Ярославле проводили утреннюю уборку несколько дней

Источник:

В течение нескольких дней жители Ярославля замечали дорожников, которые занимались уборкой возле отбойников на крупных проспектах города. Делали они это утрам, в час пик. Люди возмутились: неужели нельзя заниматься этим в другое время, чтобы не создавать помехи водителям?

Координатор группы «Дороги Ярославля» и активист Народного фронта Темур Абдулаев в беседе с 76.RU высказался о проблемах, существующих при уборке проезжих частей.

«Уборка города конечно же должна проводиться с учетом минимальных неудобств горожанам. И вопрос не только в водителях личного авто. Произошедшая 12 марта ситуация показала, что мешать они могут и общественному транспорту», — рассказал Темур Абдулаев.

Дорожный активист упомянул про ситуацию, которая произошла 12 марта на проспекте Фрунзе. Там «Яавтобус» зацепил трактор дорожников, который они поставили возле отбойника, врезался в фуру, а затем протаранил забор. В момент ДТП внутри автобуса было около 20 пассажиров. При этом ранее в «Горзеленхозстрое» обещали, что по утрам убору будут проводить на выездах из города, постепенно смещаясь в центр, чтобы не создавать пробки в час пик.

Также по словам Темура, существует и другая проблема, усложняющая уборку на проезжих частях.

«В целом же уборка в Ярославле пока процесс крайне противоречивый. Вроде бы стараются, убирают гораздо активнее, чем раньше. Но почти на всех газонах в городе уровень грунта выше бетонного бордюра, а значит любые мокрые осадки вымывают его на проезжую часть. И убирать её можно вечно», — объяснил дорожный активист.

А вы заметили, что проезжие части в Ярославле стали убирать лучше?

Да, в этом году гораздо чище
Нет, все осталось, как и было
Зачем они делают это в час пик?
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Комментарии
8
Гость
1 час
Уборка🧹 в час пик, класть асфальт🚧 в снег и дождь🌨️🌧️. Это всё часть нашего менталитета.
Гость
46 минут
А что же товарищ активист не сказал ни слова о том, почему водитель автобуса не следил за дорогой? Почему ему не ехалось спокойно в правой полосе, все равно снова остановка, зачем было перестраиваться туда-сюда? Или не хотят говорить, что водитель смотрел в телефон? Там камеры все снимают, в т.ч. водителя, ну и покажите как всё было. Не показывают, значит перевозчику есть что скрывать.
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