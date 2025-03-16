«Процесс крайне противоречивый»: дорожный активист высказался об уборке в Ярославле в час пик

Дорожники в Ярославле проводили утреннюю уборку несколько дней Источник: читатель 76.RU / Темур Адбулаев











В течение нескольких дней жители Ярославля замечали дорожников, которые занимались уборкой возле отбойников на крупных проспектах города. Делали они это утрам, в час пик. Люди возмутились: неужели нельзя заниматься этим в другое время, чтобы не создавать помехи водителям?

Координатор группы «Дороги Ярославля» и активист Народного фронта Темур Абдулаев в беседе с 76.RU высказался о проблемах, существующих при уборке проезжих частей.

«Уборка города конечно же должна проводиться с учетом минимальных неудобств горожанам. И вопрос не только в водителях личного авто. Произошедшая 12 марта ситуация показала, что мешать они могут и общественному транспорту», — рассказал Темур Абдулаев.

Дорожный активист упомянул про ситуацию, которая произошла 12 марта на проспекте Фрунзе. Там «Яавтобус» зацепил трактор дорожников, который они поставили возле отбойника, врезался в фуру, а затем протаранил забор. В момент ДТП внутри автобуса было около 20 пассажиров. При этом ранее в «Горзеленхозстрое» обещали, что по утрам убору будут проводить на выездах из города, постепенно смещаясь в центр, чтобы не создавать пробки в час пик.

Также по словам Темура, существует и другая проблема, усложняющая уборку на проезжих частях.

«В целом же уборка в Ярославле пока процесс крайне противоречивый. Вроде бы стараются, убирают гораздо активнее, чем раньше. Но почти на всех газонах в городе уровень грунта выше бетонного бордюра, а значит любые мокрые осадки вымывают его на проезжую часть. И убирать её можно вечно», — объяснил дорожный активист.