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Дороги и транспорт Транспортная реформа эксклюзив Работы хватает: чем занимаются кондукторы в Ярославле после появления валидаторов? Ответ властей

Работы хватает: чем занимаются кондукторы в Ярославле после появления валидаторов? Ответ властей

Рассказываем, сколько людей осталось на таких должностях в столице Золотого кольца

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4 комментария
Чем занимаются кондукторы в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧем занимаются кондукторы в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чем занимаются кондукторы в Ярославле

Источник:

В Ярославле во время транспортной реформы и покупки новых автобусов практически везде установили валидаторы, и теперь пассажиры самостоятельно могут оплачивать проезд. После этого кондукторов в городском общественном транспорте стало меньше, но кое-где они до сих пор остались.

Мы узнали, на каких маршрутах до сих пор можно встретить кондукторов и чем они теперь занимаются.

Где можно встретить кондукторов

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказали, что кондукторы работают в АО «Яргорэлектротранс» в часы пик на самых загруженных маршрутах. Если говорить о троллейбусах, это: № 1 «Ярославль-Главный» — «ЯШЗ», № 5 «Улица Рыкачева» — «Ярославль-Главный», № 9 «Улица Нефтяников» — «ЯШЗ».

В трамваях кондукторов можно встретить на маршрутах № 1 «Улица Свердлова» — «Улица Чкалова» и № 5К «Трамвайное депо» — «Улица Чкалова».

— Также кондукторы работают на автобусных маршрутах № 44 «Торговый переулок» — «Улица Автозаводская» и № 143 «Ярославль-Главный» — «Ермолово (ЖК „Зеленый Бор“)», где нет валидаторов для оплаты проезда. Маршруты работают по нетто-контрактам, — уточнили в министерстве.

В «ЯрГЭТ» числятся 48 кондукторов. Из них 30 работают на троллейбусных маршрутах и 18 — в трамваях.

Может ли кондуктор оштрафовать?

Встает вопрос о том, какие задачи выполняют кондукторы. В Ярославле с 1 января отменили оплату наличными. То есть бумажными деньгами или мелочью расплатиться за проезд нельзя даже у кондуктора.

— Основная задача кондукторов — контроль за оплатой пассажирами своего проезда. На автобусных маршрутах № 44 «Торговый переулок» — «Улица Автозаводская» и № 143 «Ярославль-Главный» — «Ермолово (ЖК „Зеленый Бор“)» нет валидаторов для оплаты проезда, поэтому оплата проезда производится у кондуктора, — пояснили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Также власти уточнили, что кондукторы не имеют права выписывать штрафы за безбилетный проезд. Их основная задача — контролировать, чтобы пассажиры оплачивали свои билеты.

Чем занимаются те, кто раньше работали кондукторами?

Но количество кондукторов с момента появления валидаторов всё же сократилось. Всем сотрудникам предложили перейти в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» и стать контролерами. Часть кондукторов согласились.

— Все, кто перешел в ГКУ, в настоящий момент работают в контрольно-ревизорской службе. Их основными обязанностями являются организация контроля за соблюдением перевозчиками условий государственных контрактов на выполнение работ, связанных с перевозкой пассажиров и багажа, организация контроля оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по межмуниципальным маршрутам на территории Ярославской области, — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Данные о том, сколько зарабатывают кондукторы в Ярославле, в министерстве не раскрыли.

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Кондукторы Яавтобусы Транспортная реформа Контролеры
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Комментарии
4
Ярпортал
56 минут
А контролёры сколько получают?
Гость
1 час
Копейки получают вот и нераскрыли
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