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Лето Обзор Сырая погода продлится до трех недель: приметы и традиции 17 июня

Сырая погода продлится до трех недель: приметы и традиции 17 июня

В этот день в народном календаре отмечен Митрофан Навозник

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Читайте народные приметы&nbsp;— в них самые верные погодные прогнозы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЧитайте народные приметы&nbsp;— в них самые верные погодные прогнозы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Читайте народные приметы — в них самые верные погодные прогнозы

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Каких только праздников нет в народном календаре. Вот вы думали, что 17 июня это обычный день? А вот и нет! Это одна из самых колоритных и важных и уж точно самая «пахучая» дата, которую в народе называют не иначе как Митрофан Навозник (гусары, молчать!). В деревнях 17 июня вспоминают старинную мудрость: «Не будь болван, вези навоз на пашню!» Рассказываем, как обычная куча перегноя могла спасти от голода целую деревню, чем в этот день категорически запрещено заниматься и какие приметы на Митрофана помогут вам заглянуть в будущее и притянуть богатство.

Что еще за Митрофан Навозник

Митрофан Навозник — это день народного календаря у восточных славян, который отмечается 17 июня по новому стилю. В этот день православная церковь чтит память святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского, жившего в III–IV веке.

Родился он в семье знатного римлянина, который позже тайно принял христианство и перевез сыновей в Византию. За свое благочестие и мудрость Митрофан со временем взошел на епископский престол. А во время Первого Вселенского Собора император Константин Великий дал престарелому святителю титул патриарха. Так Митрофан официально стал первым главой Константинопольской церкви. Святитель в ней провел всю жизнь, пока мирно не скончался в 326 году, дожив до 117 лет.

Но с легкой подачи народа, для которого летние полевые работы зачастую были важнее почитания патриархов, имя святого слилось с перегноем. Для крестьян в прозвище «навозник» не было ничего обидного или насмешливого. Напротив, к навозу на Руси относились с огромным уважением, называя его «батюшкой» и главным залогом будущего урожая.

А середина июня считалась идеальным и строго обязательным временем для того, чтобы вывезти органические удобрения на отдыхающие поля («паровать пашню»). Земледельцы верили: если не подкормить землю именно на Митрофана, то в следующем году поле «обманет» и оставит всю деревню без хлеба.

Традиции и обычаи на Митрофана Навозника

Естественно, с этой датой у крестьян было связано достаточно обычаев и традиций. Вот главные из них:

  1. «Удобришь в срок — будет прок». Навоз в крестьянском быту ценился на вес золота. Считалось, что если пропустить этот день и не вывезти органику на паровые поля (отдыхающую пашню), то земля не даст хорошего урожая в будущем. В народе говорили: «Мужик Митрофан — не будь болван, вези навоз на пашню!»

  2. Кормление земли. Удобрение почвы воспринималось как сакральный процесс благодарности и «кормления» земли-матушки, чтобы она оставалась плодородной.

  3. Заклинание ветра. В этот день было принято вечером выходить на перекрестки дорог и просить ветер, чтобы он принес благодатные теплые дожди, необходимые для роста ржи.

Что можно и нельзя делать 17 июня

В день Митрофана Навозника народные поверья и церковные традиции строго предписывали, какие действия принесут в дом достаток, а какие — навлекут беду.

Что надо сделать на Митрофана Навозника

  • Вывезти навоз на пахотные земли. Это считалось залогом богатого урожая.

  • Заниматься любым физическим трудом в поле, огороде или по дому.

  • Выйти вечером на перекресток и окликнуть ветер. Просить его пригнать тучи с теплыми дождями.

  • Посадить гречиху, если позволяла погода. Считалось, что она взойдет густой.

  • Помириться с близкими, забыть старые обиды. Добрые дела в этот день возвращались человеку в двойном размере.

Что нельзя делать 17 июня

  • Долго спать и бездельничать. Лентяям грозили финансовые трудности и неудачи во всех делах до конца года.

  • Заглядывать в зеркало в чужом доме или магазине. Народ верил, что так можно случайно забрать себе чужие болезни и проблемы.

  • Громко петь, кричать у рек и хлопать ладонями по воде. Считалось, что это может разозлить водяного, который утащит нарушителя на дно.

  • Завидовать чужим успехам. Даже в мыслях. Считалось, что весь негатив вернется к завистнику и разрушит его собственные планы.

  • Отказывать в помощи и проходить мимо просящих. Скупость на Митрофана приводила к тому, что человек сам мог оказаться на месте нуждающегося.

Народные приметы на 17 июня

Естественно, с Митрофаном Навозником в народе было связано много примет. Как погодных, так и на урожай. Люди верили, что если вечером 17 июня по траве стелется густой туман, следующий день будет жарким, ясным и сухим. Если к вечеру на небе собираются тяжелые кучевые облака, ночью или завтра утром обязательно грянет гроза. Активные комары и мошки в этот день сулили тепло и хорошую погоду.

Также считалось, что если к 17 июня в лесу созрело очень много дикой земляники, зима будет суровой и морозной.

Еще крестьяне прислушивались к лягушкам. Если те громко квакали у водоемов и выбирались на берег — это считалось верным знаком того, что скоро пойдет дождь.

А вот какие существуют погодные приметы, связанные с Митрофаном Навозником:

  • затяжной ливень — сырая и ненастная погода продлится еще от двух до трех недель;

  • северный ветер — к скорому похолоданию, сырости и затяжным июньским дождям;

  • восточный ветер — предвещает болезни и вредителей на огороде;

  • юго-западный ветер — сулит теплую, но очень дождливую погоду в ближайшие дни;

  • северо-западный ветер — предвестник сильных бурь, гроз и возможного града.

А вы верите в народные приметы?

Да, всегда сбываются
Нет, но почитать интересно
Любопытно, они иногда действительно верны
Верю только официальным прогнозам
Да ерунда это всё!
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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Примета Лето Июнь Поверье Традиция Погода
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