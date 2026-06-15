НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

с-з.

 744мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,91
EUR 82,97
Загорелся мусорный полигон
Последствия черного дождя
Где отдохнуть этим летом
Чем опасен «мазутный дождь»
Как следить за своим самочувствием
БПЛА попали в хранилище топлива
Проблемы с бензином на АЗС
Смертельное ДТП
Породистые щенки в Ярославле
Лето Обзор Не допустите эпидемию: почему желтеют листья огурцов в теплице и как это остановить

Не допустите эпидемию: почему желтеют листья огурцов в теплице и как это остановить

Разбираем причины пожелтения листвы и эффективные способы спасения урожая

126
Желтые листья снижают фотосинтез и могут повлиять на будущий урожай | Источник: GPTЖелтые листья снижают фотосинтез и могут повлиять на будущий урожай | Источник: GPT

Желтые листья снижают фотосинтез и могут повлиять на будущий урожай

Источник:

GPT

Пожелтевшие листья на огурцах в теплице — тревожный сигнал для каждого дачника. На первый взгляд кажется, что это просто капризы природы, но на деле за таким симптомом может скрываться целый букет проблем: от ошибок ухода до опасных болезней. Важно не игнорировать эти изменения, ведь желтые листья снижают способность растения к фотосинтезу, а значит — напрямую влияют на количество и качество урожая. Давайте разберемся, почему это происходит и как помочь огурцам сохранить здоровье.

Как читать желтизну по рисунку листа

Пожелтение листвы — это не диагноз, а симптом. Он может указывать как на банальную нехватку питания, так и на развитие грибковых заболеваний. Чтобы точно определить причину, стоит присмотреться к другим признакам: где именно желтеет лист, появляются ли пятна, как ведет себя стебель.

Есть простой ориентир: если желтизна идет равномерно по старым листьям, чаще всего кусту не хватает питания или корни работают слабо. Если пятна угловатые, ограничены жилками и быстро темнеют, стоит думать о болезни. А мелкая светлая «крапинка» и грязноватая нижняя сторона листа часто указывают на паутинного клеща. Поэтому сначала лучше осмотреть куст целиком, а уже потом браться за подкормки или обработки.

Нарушение режима полива

Огурцы — влаголюбивые растения, но даже в теплице важно соблюдать баланс.

Чем это грозит:

  • перелив приводит к загниванию корней и грибковым инфекциям;

  • недостаток влаги — к увяданию и пожелтению нижних листьев.

Что делать:

  1. Поливайте регулярно, но не чрезмерно — лучше утром или вечером.

  2. Используйте теплую отстоянную воду.

  3. Мульчируйте почву, чтобы сохранить влагу.

Правильный полив помогает корням работать без стресса и защищает кусты от пожелтения | Источник: GPTПравильный полив помогает корням работать без стресса и защищает кусты от пожелтения | Источник: GPT

Правильный полив помогает корням работать без стресса и защищает кусты от пожелтения

Источник:

GPT

Недостаток питания

Даже самая плодородная почва в теплице со временем истощается, особенно при интенсивном плодоношении.

Типичные признаки:

  • желтеют нижние листья, особенно между жилками;

  • замедление роста, слабое цветение.

Как помочь:

  1. Проведите внекорневую подкормку мочевиной или комплексным удобрением.

  2. Используйте органику: настой коровяка, зольные растворы.

  3. Применяйте хелатные микроудобрения при подозрении на дефицит магния, железа или марганца.

Не только дефицит: чем опасен перекорм

Иногда желтизна появляется не от голода, а от избытка удобрений. В теплице соли накапливаются быстрее, особенно если полив редкий, а подкормки идут «на всякий случай».

Проверьте три признака:

  • по краю старых листьев идет желтая сухая кайма;

  • почва сверху покрылась светлым налетом;

  • после подкормки листья стали вялыми, плотными или как будто кожистыми.

В такой ситуации лучше временно убрать удобрения, хорошо пролить грядку теплой водой и вернуться к питанию только после восстановления куста.

Регулярный осмотр нижней стороны листьев помогает заметить вредителей до серьезного заражения | Источник: GPTРегулярный осмотр нижней стороны листьев помогает заметить вредителей до серьезного заражения | Источник: GPT

Регулярный осмотр нижней стороны листьев помогает заметить вредителей до серьезного заражения

Источник:

GPT

Болезни

Грибковые и бактериальные инфекции часто становятся причиной массового пожелтения и отмирания листьев.

На что обратить внимание:

  • появление пятен, плесени, налета;

  • быстрое распространение по кусту.

Меры защиты:

  1. Удалите пораженные листья;

  2. Обработайте растения фунгицидами (например, «Фитоспорин», «Оксихом»);

  3. Проветривайте теплицу и избегайте загущенных посадок.

Вредители

Даже в защищенной теплице огурцы могут страдать от тли, паутинного клеща и белокрылки.

Признаки вредителей:

  • листья желтеют точечно, скручиваются;

  • видны мелкие насекомые или паутинка.

Что делать:

  1. Используйте настой чеснока, лука или хозяйственного мыла.

  2. При серьезном заражении — инсектициды биологического или химического происхождения.

  3. Устанавливайте липкие ловушки и регулярно осматривайте кусты.

Проветривание и притенение помогают огурцам легче переносить перепады температуры | Источник: GPTПроветривание и притенение помогают огурцам легче переносить перепады температуры | Источник: GPT

Проветривание и притенение помогают огурцам легче переносить перепады температуры

Источник:

GPT

Перепады температуры и освещения

В теплице температура может резко меняться, особенно весной или в пасмурные дни, что влияет на обменные процессы растений.

Что может случиться:

  • желтеют и опадают нижние листья;

  • растения замирают в росте.

Решения:

  1. Следите за температурой: днем не выше +30 °C, ночью не ниже +15 °C;

  2. Устанавливайте притенение или проветривание в жару;

  3. Добавляйте подсветку в пасмурную погоду.

Ложная мучнистая роса: когда действовать быстро

Отдельного внимания заслуживает ложная мучнистая роса. У огурцов она часто начинается с желтых угловатых пятен на верхней стороне листа, а снизу во влажную погоду может появляться сероватый налет. Болезнь развивается быстрее при сырости и плохом движении воздуха, поэтому капельный полив, подвязка плетей и регулярное проветривание работают не хуже многих экстренных обработок.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Огурцы Совет дачнику Огурцы в теплице
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
«Включить фоном и начать уборку»: что не так с фильмом «Майкл», переснятым по требованию семьи
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем