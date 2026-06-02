Летом — муравьи, зимой — сугробы. Как бухгалтер переехала в частный дом и пожалела

Олеся — бухгалтер, ей 35 лет. После тридцати она начала мечтать о пении птиц и чашке кофе под кроной дерева на собственном клочке земли. А нашла вечный ремонт, штрафы, возню с газонокосилками и слабый напор воды по вечерам. Она рассказала, сколько стоит романтика загородной жизни и почему не стоит верить картинкам из соцсетей. Ее рассказ от первого лица публикуют коллеги из UFA1.RU.

А начиналось всё красиво

Я хотела переехать в свой дом. Очень хотела. Представляла: утро, терраса, кружка кофе, птицы, огромная береза. Романтика.

Оказалось, это всё иллюзия. Чтобы пить кофе с красивым видом, нужно сначала вложить кучу денег, приложить море физических усилий и стать специалистом по сантехнике, электрике и садоводству. Вечно вызывать мастеров невозможно — приходится учиться самому. Если вы тоже рассматриваете жизнь в доме, вот несколько «загородных заморочек» и их цена.

Лето: бесконечный газон и траты на вывоз травы

Всё начинается с сада. Даже если вы не хотите ничего сажать, косить траву обязаны. За нескошенный участок могут оштрафовать до 50 тысяч рублей.

Первый квест — газонокосилка. Если участок неровный (а он почти всегда неровный, если дом совсем новый), самоходная косилка не подойдет. Покупайте триммер. Цены — от 3 тысяч рублей, но лучше купить хорошую от 6 тысяч рублей. Косить нужно хотя бы каждые 1–2 недели. На кошение сотки земли уходит от 10 до 30 минут. А если 6 соток, то это займет у вас полдня.

Отдельная история — вывоз травы. Оставлять на участке ее нельзя, сжигать можно только в яме или бочке с кучей ограничений (не ближе 50 метров от дома, в 100 метрах от хвойного леса). А если выкинете траву в мусорный контейнер, штраф до 3 тысяч рублей. Поэтому люди или мучатся с бочками, или нанимают человека, в стоимость работ которого входит вывоз травы. Цена — 400–600 рублей за сотку земли. Удовольствие не из дешевых.

А чтобы катать газонокосилку, как в кино, нужно сначала выровнять землю, так как перепад высот на участке сильно осложнит работу. Иногда хватает культивации (если неровности не больше 20–30 см). Сначала землю пашут, потом проходятся мотоблоком. Если надо насыпать 10 см грунта на 10 соток, то вам понадобится примерно 10 КАМАЗов грунта (это примерно 100 кубов). Цена грунта — от 250 рублей за куб. Нанять человека с мотоблоком — 500–1500 рублей за сотку земли. И всё это только подготовка земли к тому, чтобы выложить или посеять газон, высадить деревья и прочее.

Садовые мечты не для бедных

Хотите красивый сад?

туя высотой 1,2–2 метра стоит от 2000 до 3500 рублей;

маленькие ели до метра — от 1500;

три саженца роз — 500 рублей;

красивая дорожка из плитки под ключ — от 2300 до 6000 рублей за квадратный метр.

И это только базовое благоустройство. Потом захочется гараж, мангальную зону, баню, красивый садик. Каждое удовольствие — отдельная статья расходов.

В доме работы тоже предостаточно

Много дел, конечно же, и дома. Летом даже при идеальной чистоте приходят муравьи. Оставьте сахар, печенье или мед на столе — они тут как тут. Спасает средство с рынка за 100 рублей: нужно лишь отследить муравьиную тропу и положить яд — насекомые исчезают быстро. С этим разобраться проще всего.

А вот отдельная беда — вода. К вечеру во многих коттеджных поселках напор в кранах падает до минимума. Почему? Потому что соседи поливают огород. И да, любителям теплой горячей ванны тоже стоит обратить внимание на следующий нюанс: бойлер объемом меньше 150 литров с этой задачей просто не справится. Цена горячей ванны — от 13,5 тысячи за самый простенький электрический бойлер.

Осень: проблемы с дорогами

Итак, вы пережили лето. Покосили траву в последний раз. И тут начинается осень. Если ваш дом стоит в совсем новом районе, будьте готовы: проселочную дорогу просто-напросто смоет. Решать вопрос с ее обустройством нужно с соседями и сильно заранее — отсыпка щебнем стоит денег и общего согласия. Не договоритесь — будете сидеть в грязи, пока всё не замерзнет.

Зима: вывоз снега и отопление дома

Зимой начинается новый этап. Уборка снега обязательна. Без нее вы не выйдете из собственного дома. Чистить нужно после каждого снегопада. Цена вопроса — от 900 рублей за самую обычную пластиковую лопату. А лопат надо несколько видов — штыковую, или ломик, совковую обычную и широкую снеговую. Последняя стоит от 3–5 тысяч рублей.

Отопление — отдельный вид заморочки. Тут всё зависит от того, из чего сделан ваш дом. Коротко по двум главным вариантам;

газобетон. Если толщина стены не менее 40 см, тогда в таком доме хорошо держится тепло. Соответственно, меньше будут и траты. Но есть нюансы: дом должен быть обшит, иначе газобетон напитается дождями осенью и лопнет по весне;

дерево (брус или бревно) — это идеально, если вы приезжаете на пару дней летом отдохнуть. Но зимой в деревянном доме будет чуть холоднее — потребуется дополнительное утепление минватой.

Всего у вас есть три варианта согреть свой дом зимой: электричество, дрова и газ. Последнее — оптимальный вариант, если к участку уже подведено голубое топливо. Электричество проигрывает из-за своей дороговизны, а дрова — из-за неудобства.

Еще минусы, о которых молчат

Если вы привыкли к городу, первое время будет тяжело. Оптимальный вариант — покупать дом не в глухой деревне, а в ближайшем пригороде с нормальной транспортной доступностью. Но и без машины жить в своем доме будет практически невозможно.

А вот неочевидный вопрос — безопасность. Квартирные кражи стали реже, а вот дачные — нет. Лучше сразу ставить видеонаблюдение и тревожные кнопки на случай чего. А это тоже деньги.

Коммуникации. Теперь вы сами отвечаете за всё: за протекающую крышу, засор в трубах, сломанный насос и за собственную канализацию. Услуга ассенизатора обойдется от 2 тысяч за час в зависимости от района.

Еще один вопрос — работа. Большинство переехавших за город работают удаленно. Многие сдают свою городскую квартиру и живут на эти деньги. Самые стойкие же ездят ежедневно в город на заработки, но это тратит время, силы и деньги. И это мы не затронули семейных вопросов: детского садика, школы, узкопрофильных магазинов, кафе и банальных парков.

Знайте, что во многих молодых коттеджных поселках негде даже погулять — всё ограничится походом до ближайшего магазина, который может оказаться в трех километрах.

Загородный дом — это не апогей мечты, а тяжелая работа. Точнее, вторая работа. И третья. И так каждый день. Романтика кончается ровно в тот момент, когда вы в первый раз берете в руки триммер под палящим солнцем.