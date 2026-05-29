Глэмпинг за 20 тысяч в сутки или гостевой дом за 2 тысячи? Где в Сочи лучше и дешевле отдыхать этим летом

В Сочи летом будут работать 180 благоустроенных пляжей

С начала года Сочи принял более 2,4 миллиона гостей, уровень бронирования на лето превысил 67 процентов, отчитывается администрация курорта. Номерной фонд Сочи сейчас крупнейший на черноморском побережье, он насчитывает свыше 140 тысяч номеров. SOCHI1.RU Узнал, где дешевле и лучше отдыхать этим летом и есть ли бюджетные варианты. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, да и бюджет у всех разный. Кто-то предпочитает номера за 50 тысяч рублей в сутки, а кого-то вполне устраивают гостевые дома за 2 тысячи рублей.

Президентский люкс или глэмпинг в глухом лесу

Чем хорош Сочи, так это тем, что на курорте можно найти отель на любой вкус, утверждает тревел-агент Ирина Викторова. Нужен пятизвездочный с президентским люксом и личным бассейном? Пожалуйста! Выбирай из разных вариантов. Хочешь уединенный отдых в горах? Их есть у нас. Можно выбрать комфортабельный отель, а можно пойти в поход с палатками или поселиться в глэмпинге в глухом лесу. Например, в «Эндемике» на «Розе Хутор» предлагается сутки пожить в палатке за 9 тысяч 242 рубля с завтраком. Такие цены на июнь.

А коттедж с видом на озеро в горах с двумя двухспальными кроватями обойдется в 15 тысяч 763 рубля в сутки. В стоимость входит завтрак.

Двухместный тент-хаус делюкс с одной кроватью в глэмпинге «Лес», который находится в селе Чвижепсе Адлерского района, еще дороже. В июне сутки с завтраком там обойдутся от 20 до 22 тысяч рублей. На территории есть бассейн, спа, джакузи, тренажерный зал.

Мы убедились, что глэмпинги сейчас по цене «пятерок» и это не самый экономный вариант. А в этом сезоне большинство туристов экономят, говорит Ирина. Большой запрос на апарт-отели и хорошие гостевые дома. Главное — с кухнями. Люди планируют готовить, чтобы не тратиться на кафе и рестораны. Классификация сделала такие объекты более открытыми, и им стало доверять еще больше отдыхающих.

— Мы дождались, когда гостевые дома выходят из тени, и теперь очень многие отвечают стандартам классификации. Звезды им, конечно, не присваивают, но требования серьезные. У меня целый список таких гостишек, который я составила по отзывам своих клиентов. И там вполне можно отлично отдохнуть за 2 тысячи рублей в сутки, — говорит Ирина.

Так, например в гостевом доме «Грин Клаб» на Курортном проспекте в центре Сочи на июнь предлагают двухместный стандарт за 4 тысячи 900 рублей в сутки без питания. А гостевой дом «Зеленая долина» в Лазаревском районе предлагает номера за 2 тысячи рублей в сутки, в них есть всё необходимое: телевизор, холодильник, кондиционер.

Большинство таких объектов размещения не стали повышать цены к лету, опасаясь сниженного спроса, и правильно сделали, отмечает тревел-агент. На июль и август самые лучшие гостевые дома встали на стоп, а вот по июню есть вопросики.

— Судя по прогнозу, июнь будет довольно прохладный и дождливый, поэтому броней мало, есть и отмены. Все-таки в Сочи едут за морем и солнцем, а уже между делом — за экскурсиями, — отмечает Ирина.

В Адлере можно найти малолюдные пляжи

«Только в Адлер»

Адлер, конечно, стал меньше после того, как от него отвалился Сириус, но пляжи там всё равно остались самыми протяженными после Лазаревского района. За это его и любят туристы.

— Мы уже много лет приезжаем отдыхать только в Адлер. Он очень уютный, а главное, там практически нет гор. Можно найти пляжи, где не так много людей. Особенно любим загорать и купаться рядом с вокзалом, — говорит туристка из Санкт-Петербурга Вероника Панченко.

Ее устраивает близость аэропорта, вокзала, откуда можно уехать в центр Сочи или на Красную Поляну. В шаговой доступности рынок, супермаркеты, кафе, рестораны и торговые центры. Вероника говорит, что забронировала номер в гостевом доме «Альбатрос» на Богдана Хмельницкого в августе на 15 суток за 79 тысяч рублей на троих гостей. В номере есть всё необходимое: телевизор, холодильник, кондиционер.

«Всегда едем в Лазаревку»

Жительница Воронежа Светлана Затевалова предпочитает отдыхать в маленьких селах Лазаревского района. Например, в Якорной Щели. Людей там немного, больших отелей нет. Люди приезжают семьями и предпочитают тихий отдых.

— Всегда едем в Лазаревку. Во-первых, там бюджетный отдых. На июль забронировали номер за 4 тысяч рублей на четырех человек. Можно уйти подальше от основного пляжа, и там почти нет людей. Мы едем всегда на машине, самолеты у нас не летают, билеты на поезд не купишь, поэтому нам не страшно, что аэропорт далеко в Адлере. Наоборот, удобнее, до Сочи еще пилить, а мы уже приехали, — говорит Светлана.

Еще ей нравится то, что в Лазаревском районе много природных достопримечательностей — водопадов и горных рек. В Сочи они выезжают всего пару раз за отпуск, чтобы прогуляться по Навагинской, сходить в музеи, полюбоваться на морской вокзал, больше там делать и нечего, говорит Светлана. По курорту передвигаются только на «Ласточках», чтобы не стоять в пробках. В этом году планируют на сутки уехать в Красную Поляну.

Кто-то предпочитает для отдыха центр Сочи

«Центр — это движ»

Туристы из Москвы Оксана и Константин Дорохины только поженились. И собираются в Сочи в свадебное путешествие. Они выбрали четырехзвездочный отель в центре курорта. Супруги уверены, что только там находятся самые тусовочные места, где собирается молодежь.

— Центр — это движ. Лазаревский район — для пенсионеров, в Сириусе скучно, в Адлере не наш контингент. Шикарный пляж «Ривьера» — очень стильный, почти как на Лазурном берегу. Вообще в центре на пляжах много развлечений, кафешек, а главное, очень чисто, — рассказала Оксана.

Сутки в отеле в номере комфорт с террасой с полным пансионом им обойдутся в 17 тысяч рублей. На территории есть бассейн, джакузи и спа. Забронировали они 10 суток отдыха.

— Отель выбирали по рекомендациям друзей. Можно было найти дешевле, но это наше свадебное путешествие, поэтому экономить не стали. Специально выбрали полный пансион, чтобы валяться на пляже, сидеть на террасе и не думать, где будем есть, — говорит Константин. По вечерам они планируют ходить на дискотеки и в караоке, отрываться по полной.