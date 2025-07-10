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«Не пользуйтесь мобильным»: выпустили предупреждение об опасной погоде в Ярославской области

Чего ждать от природы в ближайшие сутки

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8 комментариев
На Ярославскую область надвигается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Ярославскую область надвигается гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославскую область надвигается гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области вновь ожидают грозу. Непогода придет в регион ночью 11 июля. Предупреждение об этом выпустили в Министерстве региональной безопасности.

«Кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду ожидается в отдельных районах Ярославской области ночью 11 июля. Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов», — говорится в сообщении Министерства.

При этом днем 11 июля по 12 июля ждут сильную жару с максимальной температурой воздуха +33°С, +35°С.

«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды», — посоветовали в Министерстве.

Из-за жары Гидрометцентр России объявил в Ярославской области оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 18 часов 13 июля.

Ранее климатолог Владимир Клименко назвал знойный период тепловой волной. Эксперты предупреждают, что в это время возможно увеличение количества смертей среди населения.

На территории региона два вечера подряд бушевали грозы. Молнии разрезали небо 8 и 9 июля. Мощный ветер повалил огромное количество деревьев в лесу под Ярославлем, а в самом городе дерево и столб упали на 12-летнего мальчика.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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Комментарии
8
Гость
2 часа
Вообще всё надо отключить Сейчас не время нужно рыть противотанковые рвы и погреба
Гость
1 час
Все отключить и не двигаться! Поликлиник не хватает, денег нет.
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