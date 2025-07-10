«Не пользуйтесь мобильным»: выпустили предупреждение об опасной погоде в Ярославской области

В Ярославской области вновь ожидают грозу. Непогода придет в регион ночью 11 июля. Предупреждение об этом выпустили в Министерстве региональной безопасности.
«Кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду ожидается в отдельных районах Ярославской области ночью 11 июля. Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов», — говорится в сообщении Министерства.
При этом днем 11 июля по 12 июля ждут сильную жару с максимальной температурой воздуха +33°С, +35°С.
«Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте как можно больше воды», — посоветовали в Министерстве.
Из-за жары Гидрометцентр России объявил в Ярославской области оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 18 часов 13 июля.
Ранее климатолог Владимир Клименко назвал знойный период тепловой волной. Эксперты предупреждают, что в это время возможно увеличение количества смертей среди населения.
На территории региона два вечера подряд бушевали грозы. Молнии разрезали небо 8 и 9 июля. Мощный ветер повалил огромное количество деревьев в лесу под Ярославлем, а в самом городе дерево и столб упали на 12-летнего мальчика.