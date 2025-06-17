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Лето В Ярославской области сняли ограничения на рыбалку на водохранилище. Куда ехать за уловом

В Ярославской области сняли ограничения на рыбалку на водохранилище. Куда ехать за уловом

Рассказываем, где точно клюет

1 978
8 комментариев
В Ярославской области сняли ограничения на рыбалку на Горьковском водохранилище | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUВ Ярославской области сняли ограничения на рыбалку на Горьковском водохранилище | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В Ярославской области сняли ограничения на рыбалку на Горьковском водохранилище

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

В ночь на 16 июня в Ярославской области сняли ограничения для рыбаков на фоне нереста рыб. До этого полтора месяца любители рыбной ловли могли выходить на берег Горьковского водохранилища только с одной поплавочной или донной удочкой с двумя крючками на человека.

Согласно данным Рыбоохраны по Ярославской области, в регионе можно добывать сома, судака, жереха, сазана, налима, леща, голавля, щуку и раков.

В сутки рыбакам-любителям можно добывать до 5 килограммов рыбы.

В конце мая также разрешили рыбалку на озере Неро, а после 1 июня — на Рыбинском водохранилище.

Опытные рыбаки советуют также ехать со снастями на берега Рыбинского водохранилища, здесь можно добыть все виды рыб, в том числе — трофейных сомов. К примеру, Дмитрий Радченко из Рыбинска поймал на удочку 50-килограммового монстра. Он советует приманивать сомов перловицей, куриной печенью или червями.

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Другой рыбак-любитель Вадим Липин напомнил, что в озерах на территории Ярославской области обитают щука, окунь, карась, плотва, линь и подлещик.

Ранее мы публиковали советы опытного рыбака о том, как бюджетно собраться на рыбалку.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Рыбалка Горьковское водохранилище Удочка Ловля рыбы
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Комментарии
8
Гость
6 часов
А какая связь между областью Ярославской и водохранилищем ГОРЬКОВСКИМ?
Гость
5 часов
Качество воды в притоках Р. Волга в акватории Горьковского водохранилища: во всех обследованных водотоках зафиксировано превышение допустимых концентраций (ПДК) по тяжелым металлам в диапазоне от 1 до 27 раз. В частности, концентрация меди превышена в 1-27 раз, железа - в 3-9 раз, а марганца - в 1-8 р.
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