В Ярославской области сняли ограничения на рыбалку на водохранилище. Куда ехать за уловом

В Ярославской области сняли ограничения на рыбалку на Горьковском водохранилище Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В ночь на 16 июня в Ярославской области сняли ограничения для рыбаков на фоне нереста рыб. До этого полтора месяца любители рыбной ловли могли выходить на берег Горьковского водохранилища только с одной поплавочной или донной удочкой с двумя крючками на человека.

Согласно данным Рыбоохраны по Ярославской области, в регионе можно добывать сома, судака, жереха, сазана, налима, леща, голавля, щуку и раков.

В сутки рыбакам-любителям можно добывать до 5 килограммов рыбы.

В конце мая также разрешили рыбалку на озере Неро, а после 1 июня — на Рыбинском водохранилище.

Опытные рыбаки советуют также ехать со снастями на берега Рыбинского водохранилища, здесь можно добыть все виды рыб, в том числе — трофейных сомов. К примеру, Дмитрий Радченко из Рыбинска поймал на удочку 50-килограммового монстра. Он советует приманивать сомов перловицей, куриной печенью или червями.

Другой рыбак-любитель Вадим Липин напомнил, что в озерах на территории Ярославской области обитают щука, окунь, карась, плотва, линь и подлещик.