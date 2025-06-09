Что за грибы растут на деревьях и можно ли их собирать и есть

Незнакомые грибы лучше не трогать, чтобы потом не оказаться в больнице Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Гриб в траве или под деревом — дело привычное, а вот гриб на самом дереве вызывает вопросы. Он не прячется под листьями, его точно не спутаешь с подберезовиком и лисичкой, зато точно захочется разглядеть поближе. Что мы и сделали. А теперь расскажем, какие грибы можно найти на деревьях, съедобны ли они и можно ли их собирать.

Трутовик чешуйчатый

Трутовик чешуйчатый, или по-простому пеструшка, заячник, вязовик — гриб из семейства полипоровых. Его можно встретить не только в диком лесу, но и в городском парке. Обычно растет одиночно, но иногда собирается в небольшие веерообразные колонии. Любит селиться на ослабленных деревьях, чаще всего — на вязах. Активный рост начинается в мае и продолжается до середины сентября.

Молодые грибы считаются съедобными Источник: Wikigrib.ru











Чешуйчатый трутовик пригоден в пищу, только пока молод. У зрелых экземпляров мякоть становится жесткой, почти деревянной. Проверить гриб на «вкусность» можно простым способом — слегка отщипнуть край шляпки. Если крошится, значит, его можно брать с собой.

Из пеструшек готовят супы, тушат их с овощами, жарят, маринуют, используют как начинку для пирогов. Подходят они и для засолки. Свежесобранные грибы сначала вымачивают 12 часов, при этом каждые полтора часа воду меняют. Потом мелко нарезают и варят около 40 минут. Недоваренный гриб остается жестким и дает сладковатый вкус, который не убирается даже специями.

Печеночный гриб

Печеночный гриб, известный также как печеночница обыкновенная, воловий язык или тещин язык, — редкий, но съедобный представитель семейства фистулиновых. Название он получил не просто так: его плотная мякоть и темно-красный оттенок действительно напоминают сырую говяжью печень.

Часто печеночный гриб встречается на дубах Источник: Wikigrib.ru











Встретить этот необычный гриб можно в лиственных лесах, в основном с конца июля до середины осени. Особенно любит он дубы, липы и каштаны, реже — другие лиственные деревья. Обычно растет на нижней части ствола или пнях, чаще всего поодиночке, особенно активно — после дождей.

Гриб ведет паразитический образ жизни: разрушает древесину, вызывая бурое гниение. Несмотря на это, он ценится за гастрономические качества. Молодые экземпляры отличаются сочной текстурой, легко режутся, а при приготовлении приобретают выраженный кисловатый вкус, напоминающий мясо с лимонным соком. Печеночницу жарят, запекают на решетке, добавляют в салаты и подают с зеленью и маслом. Отдельное внимание заслуживает ее состав: в 100 граммах мякоти содержится суточная норма витамина C.

Чага

Чага — это гриб-паразит, который чаще всего встречается на березах, реже — на рябине, клене, ольхе. В народе его называют березовым грибом или черным наростом. Чага выглядит как темная, почти черная, потрескавшаяся корка, вырастающая прямо на стволе дерева. Гриб любит старые, ослабленные деревья, но может появиться и на вполне здоровых. Найти его можно круглый год, но собирают чаще всего весной или осенью — в это время в нем особенно много полезных веществ.

Источник: Wikigrib.ru











Главная ценность чаги — органические кислоты, фитонциды, микроэлементы в ее составе, а также меланин. Чагу заваривают как чай, делают из нее настойки, иногда добавляют в сборы вместе с другими травами. Напиток из чаги помогает при проблемах с желудком, печени, используется для поддержки иммунитета и как общеукрепляющее средство. Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Свежую чагу перед использованием тщательно очищают, режут на куски, сушат и потом заваривают. Варить гриб не нужно — достаточно залить кипятком и настоять. Важно помнить, что чагу не стоит пить бесконтрольно или в больших количествах, особенно при хронических заболеваниях.

Вешенка обыкновенная

Это один из самых известных грибов из рода вешенок, который легко узнать по характерному виду и привычке расти плотными пучками. В народе ее называют устричным грибом или глывой.

Вешенки растут и в лесах, и в домашних условиях Источник: Wikigrib.ru











Вешенка предпочитает древесину лиственных пород — дуб, осину, иву, березу, рябину, иногда встречается и на хвойных. Часто выбирает для роста пни, сухие стволы или ослабленные деревья, причем может вылезти довольно высоко над землей. Осенью — с сентября по декабрь — появляется массово, особенно в конце сентября и октябре, так как хорошо переносит холода.

Часто вешенки образуют плотные ярусы, срастаясь в основании и создавая целые грибные «каскады» из нескольких десятков. Неприхотливую вешенку выращивают на фермах и в домашних условиях, так как она считается одним из самых популярных грибов для культивации.

Размер молодых грибов — около 6–9 см, именно такие лучше всего подходят для еды. Из вешенки готовят супы, соусы, начинки, вторые блюда. Ее жарят, тушат, солят и маринуют. Перед приготовлением грибы обязательно нарезают и подвергают термической обработке — в их составе есть хитин, который плохо переваривается. Вкусовые качества напоминают белые грибы и сыроежки, а аромат как у ржаного хлеба.

Опенок летний

Опенок летний — съедобный гриб из семейства строфариевых, который получил свое название неслучайно: «опенок» — за любовь к старым пням и гниющей древесине, «летний» — за способность активно расти уже с апреля. Особенно щедрый урожай бывает в июле и августе. Чаще всего эти грибы растут на мертвой древесине лиственных пород — березы, липы, осины, дуба. Реже — на хвойных вырубках.

Опята растут большими колониями Источник: Wikigrib.ru











Летние опята образуют плотные дружные колонии и способны плодоносить в огромных количествах, особенно в тени, среди завалов сухостоя. Их легко узнать по стройным ножкам и карамельным шляпкам. Эти грибы не только вкусны, но и богаты клетчаткой, белком, калием, железом, фосфором и аминокислотами. Их рекомендуют людям с нарушением обмена веществ и сердечно-сосудистыми проблемами.

В кулинарии летние опята универсальны. Их отваривают, жарят, солят, добавляют в супы и рагу. Также их выращивают на специальных древесных субстратах, гриб популярен благодаря высокой урожайности и полезным свойствам.

Ложноопенок серно-желтый

Это опасный гриб, который часто путают с летним съедобным опенком. Ядовитый двойник тоже растет на старых пнях и гниющей древесине. Из-за внешнего сходства неопытные грибники легко могут ошибиться, что может привести к тяжелым последствиям — ложноопенок вызывает сильное отравление.

Эти грибы собирать нельзя: они ядовитые Источник: Wikigrib.ru











Узнать ядовитый гриб можно по нескольким отличительным признакам. Во-первых, его ножка и шляпка окрашены в одинаковый серно-желтый или грязно-желтый цвет, часто с зеленоватым оттенком. Во-вторых, на ножке полностью отсутствуют темные чешуйки, которые характерны для съедобного опенка. А самое главное отличие — у ложного опенка нет характерного кольца (юбочки) под шляпкой, которое есть у настоящего съедобного гриба.

Запах тоже подскажет, с кем вы имеете дело. Летние опята приятно пахнут грибом, древесиной и лесом, а ложноопенок практически не имеет запаха или даже слегка отталкивает.

Грифола курчавая

Гриб-баран, он же грифола курчавая, мейтаке или танцующий гриб — съедобный представитель рода грифола, известный своим необычным внешним видом. Название «баран» он получил неспроста: его плодовое тело напоминает густой куст с множеством сросшихся грибных язычков. Один такой «пучок» может весить до 10 килограммов. У гриба отчетливо видна ножка, которая переходит в широкую, волнистую, листовидную шляпку.

Этот гриб можно встретить нечасто Источник: Wikigrib.ru











В дикой природе гриб встречается крайне редко, в России его можно найти в лиственных лесах. Растет грифола в основном на пнях или у основания деревьев — дуба, липы, клена. Появляется в конце лета и сентябре.

Молодые экземпляры используют в кулинарии: они обладают ореховым вкусом и приятным насыщенным ароматом. Чаще всего грифолу тушат со сметаной, жарят, отваривают или добавляют в супы. Также его маринуют, а из высушенных грибов делают ароматную приправу, которую добавляют в мясные, рыбные блюда и салаты. В сыром виде этот гриб не едят: он требует обязательной термической обработки. В Японии и Китае мейтаке особенно ценится и используется в медицине, а также в вегетарианской кухне.