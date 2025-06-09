НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

зап.

 752мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,15
EUR 90,37
Выпал град
Гид по отдыху в России
Где оставить питомца во время отпуска
Как сэкономить на ремонте
Могут отобрать квартиру
Путеводитель по ресторанам Ярославля
Суперяхта в Ярославле
Погибла 11-летняя девочка
Что с третьим мостом
Погиб ярославский хоккеист
Еда Обзор Что за грибы растут на деревьях и можно ли их собирать и есть

Что за грибы растут на деревьях и можно ли их собирать и есть

Объясняем, какие из них съедобные, а какие ядовитые

1 512
3 комментария
Незнакомые грибы лучше не трогать, чтобы потом не оказаться в больнице | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUНезнакомые грибы лучше не трогать, чтобы потом не оказаться в больнице | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Незнакомые грибы лучше не трогать, чтобы потом не оказаться в больнице

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Гриб в траве или под деревом — дело привычное, а вот гриб на самом дереве вызывает вопросы. Он не прячется под листьями, его точно не спутаешь с подберезовиком и лисичкой, зато точно захочется разглядеть поближе. Что мы и сделали. А теперь расскажем, какие грибы можно найти на деревьях, съедобны ли они и можно ли их собирать.

Трутовик чешуйчатый

Трутовик чешуйчатый, или по-простому пеструшка, заячник, вязовик — гриб из семейства полипоровых. Его можно встретить не только в диком лесу, но и в городском парке. Обычно растет одиночно, но иногда собирается в небольшие веерообразные колонии. Любит селиться на ослабленных деревьях, чаще всего — на вязах. Активный рост начинается в мае и продолжается до середины сентября.

Молодые грибы считаются съедобными | Источник: Wikigrib.ruМолодые грибы считаются съедобными | Источник: Wikigrib.ru

Молодые грибы считаются съедобными

Источник:

Wikigrib.ru

Чешуйчатый трутовик пригоден в пищу, только пока молод. У зрелых экземпляров мякоть становится жесткой, почти деревянной. Проверить гриб на «вкусность» можно простым способом — слегка отщипнуть край шляпки. Если крошится, значит, его можно брать с собой.

Из пеструшек готовят супы, тушат их с овощами, жарят, маринуют, используют как начинку для пирогов. Подходят они и для засолки. Свежесобранные грибы сначала вымачивают 12 часов, при этом каждые полтора часа воду меняют. Потом мелко нарезают и варят около 40 минут. Недоваренный гриб остается жестким и дает сладковатый вкус, который не убирается даже специями.

Печеночный гриб

Печеночный гриб, известный также как печеночница обыкновенная, воловий язык или тещин язык, — редкий, но съедобный представитель семейства фистулиновых. Название он получил не просто так: его плотная мякоть и темно-красный оттенок действительно напоминают сырую говяжью печень.

Часто печеночный гриб встречается на дубах | Источник: Wikigrib.ruЧасто печеночный гриб встречается на дубах | Источник: Wikigrib.ru

Часто печеночный гриб встречается на дубах

Источник:

Wikigrib.ru

Встретить этот необычный гриб можно в лиственных лесах, в основном с конца июля до середины осени. Особенно любит он дубы, липы и каштаны, реже — другие лиственные деревья. Обычно растет на нижней части ствола или пнях, чаще всего поодиночке, особенно активно — после дождей.

Гриб ведет паразитический образ жизни: разрушает древесину, вызывая бурое гниение. Несмотря на это, он ценится за гастрономические качества. Молодые экземпляры отличаются сочной текстурой, легко режутся, а при приготовлении приобретают выраженный кисловатый вкус, напоминающий мясо с лимонным соком. Печеночницу жарят, запекают на решетке, добавляют в салаты и подают с зеленью и маслом. Отдельное внимание заслуживает ее состав: в 100 граммах мякоти содержится суточная норма витамина C.

Чага

Чага — это гриб-паразит, который чаще всего встречается на березах, реже — на рябине, клене, ольхе. В народе его называют березовым грибом или черным наростом. Чага выглядит как темная, почти черная, потрескавшаяся корка, вырастающая прямо на стволе дерева. Гриб любит старые, ослабленные деревья, но может появиться и на вполне здоровых. Найти его можно круглый год, но собирают чаще всего весной или осенью — в это время в нем особенно много полезных веществ.

Источник: Wikigrib.ruИсточник: Wikigrib.ru
Источник:

Wikigrib.ru

Главная ценность чаги — органические кислоты, фитонциды, микроэлементы в ее составе, а также меланин. Чагу заваривают как чай, делают из нее настойки, иногда добавляют в сборы вместе с другими травами. Напиток из чаги помогает при проблемах с желудком, печени, используется для поддержки иммунитета и как общеукрепляющее средство. Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Свежую чагу перед использованием тщательно очищают, режут на куски, сушат и потом заваривают. Варить гриб не нужно — достаточно залить кипятком и настоять. Важно помнить, что чагу не стоит пить бесконтрольно или в больших количествах, особенно при хронических заболеваниях.

Вешенка обыкновенная

Это один из самых известных грибов из рода вешенок, который легко узнать по характерному виду и привычке расти плотными пучками. В народе ее называют устричным грибом или глывой.

Вешенки растут и в лесах, и в домашних условиях | Источник: Wikigrib.ruВешенки растут и в лесах, и в домашних условиях | Источник: Wikigrib.ru

Вешенки растут и в лесах, и в домашних условиях

Источник:

Wikigrib.ru

Вешенка предпочитает древесину лиственных пород — дуб, осину, иву, березу, рябину, иногда встречается и на хвойных. Часто выбирает для роста пни, сухие стволы или ослабленные деревья, причем может вылезти довольно высоко над землей. Осенью — с сентября по декабрь — появляется массово, особенно в конце сентября и октябре, так как хорошо переносит холода.

Часто вешенки образуют плотные ярусы, срастаясь в основании и создавая целые грибные «каскады» из нескольких десятков. Неприхотливую вешенку выращивают на фермах и в домашних условиях, так как она считается одним из самых популярных грибов для культивации.

Размер молодых грибов — около 6–9 см, именно такие лучше всего подходят для еды. Из вешенки готовят супы, соусы, начинки, вторые блюда. Ее жарят, тушат, солят и маринуют. Перед приготовлением грибы обязательно нарезают и подвергают термической обработке — в их составе есть хитин, который плохо переваривается. Вкусовые качества напоминают белые грибы и сыроежки, а аромат как у ржаного хлеба.

Опенок летний

Опенок летний — съедобный гриб из семейства строфариевых, который получил свое название неслучайно: «опенок» — за любовь к старым пням и гниющей древесине, «летний» — за способность активно расти уже с апреля. Особенно щедрый урожай бывает в июле и августе. Чаще всего эти грибы растут на мертвой древесине лиственных пород — березы, липы, осины, дуба. Реже — на хвойных вырубках.

Опята растут большими колониями | Источник: Wikigrib.ruОпята растут большими колониями | Источник: Wikigrib.ru

Опята растут большими колониями

Источник:

Wikigrib.ru

Летние опята образуют плотные дружные колонии и способны плодоносить в огромных количествах, особенно в тени, среди завалов сухостоя. Их легко узнать по стройным ножкам и карамельным шляпкам. Эти грибы не только вкусны, но и богаты клетчаткой, белком, калием, железом, фосфором и аминокислотами. Их рекомендуют людям с нарушением обмена веществ и сердечно-сосудистыми проблемами.

В кулинарии летние опята универсальны. Их отваривают, жарят, солят, добавляют в супы и рагу. Также их выращивают на специальных древесных субстратах, гриб популярен благодаря высокой урожайности и полезным свойствам.

Ложноопенок серно-желтый

Это опасный гриб, который часто путают с летним съедобным опенком. Ядовитый двойник тоже растет на старых пнях и гниющей древесине. Из-за внешнего сходства неопытные грибники легко могут ошибиться, что может привести к тяжелым последствиям — ложноопенок вызывает сильное отравление.

Эти грибы собирать нельзя: они ядовитые | Источник: Wikigrib.ruЭти грибы собирать нельзя: они ядовитые | Источник: Wikigrib.ru

Эти грибы собирать нельзя: они ядовитые

Источник:

Wikigrib.ru

Узнать ядовитый гриб можно по нескольким отличительным признакам. Во-первых, его ножка и шляпка окрашены в одинаковый серно-желтый или грязно-желтый цвет, часто с зеленоватым оттенком. Во-вторых, на ножке полностью отсутствуют темные чешуйки, которые характерны для съедобного опенка. А самое главное отличие — у ложного опенка нет характерного кольца (юбочки) под шляпкой, которое есть у настоящего съедобного гриба.

Запах тоже подскажет, с кем вы имеете дело. Летние опята приятно пахнут грибом, древесиной и лесом, а ложноопенок практически не имеет запаха или даже слегка отталкивает.

Грифола курчавая

Гриб-баран, он же грифола курчавая, мейтаке или танцующий гриб — съедобный представитель рода грифола, известный своим необычным внешним видом. Название «баран» он получил неспроста: его плодовое тело напоминает густой куст с множеством сросшихся грибных язычков. Один такой «пучок» может весить до 10 килограммов. У гриба отчетливо видна ножка, которая переходит в широкую, волнистую, листовидную шляпку.

Этот гриб можно встретить нечасто | Источник: Wikigrib.ruЭтот гриб можно встретить нечасто | Источник: Wikigrib.ru

Этот гриб можно встретить нечасто

Источник:

Wikigrib.ru

В дикой природе гриб встречается крайне редко, в России его можно найти в лиственных лесах. Растет грифола в основном на пнях или у основания деревьев — дуба, липы, клена. Появляется в конце лета и сентябре.

Молодые экземпляры используют в кулинарии: они обладают ореховым вкусом и приятным насыщенным ароматом. Чаще всего грифолу тушат со сметаной, жарят, отваривают или добавляют в супы. Также его маринуют, а из высушенных грибов делают ароматную приправу, которую добавляют в мясные, рыбные блюда и салаты. В сыром виде этот гриб не едят: он требует обязательной термической обработки. В Японии и Китае мейтаке особенно ценится и используется в медицине, а также в вегетарианской кухне.

А вы пробовали древесные грибы?

Да, и понравилось
Да, но сильно на любителя
Нет, но теперь захотел попробовать
Нет и не хочу
ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Съедобные грибы Несъедобные грибы Ядовитые вещества Полезные свойства Деревья Вешенки Чага Трутовик Опята Рецепты из грибов Лес Отдых Календарь грибника Тихая охота Природа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
9 июня, 14:24
Скоро колосовики должны пойти, вот их и жрите, а не эту дрянь.
Гость
9 июня, 15:11
Можно всё! Но...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление