«Внуки уже не удивляются»: 50-летняя нефтяница взяла корону на конкурсе красоты и рассказала о всплеске энергии

Диана рассказала, что помогает ей сохранять молодость и энергичность Источник: конкурс «Хрустальная корона России — 2026»

Пятидесятилетие многие воспринимают как рубеж, после которого появляется вопрос: «А что дальше?» У Дианы Сайтчабаровой из Югры есть на него ответ: настало время попробовать что-то новое и исполнить все мечты, о которых вы даже боялись подумать.

В 51 год Диана впервые приняла участие в конкурсе красоты. Следом завоевала титул на всероссийском национальном конкурсе «Хрустальная корона России» в Москве. В последние пару лет ее тихая жизнь перевернулась с ног на голову — теперь она блистает на сцене. В беседе с 86.RU Диана рассказала, как неожиданно взяла корону, как на самом деле ощущается возраст и что помогает ей сохранить молодость и красоту.

Боялась сцены — пошла на танцы

В поселок Пойковский Диана переехала 19 лет назад из Тюмени за мужем-нефтяником. Сейчас она тоже работает в нефтяной сфере — оператором пульта управления в добыче нефти и газа. А свободное время уходит на многочисленные увлечения: Диана любит фотографировать, отдыхать на природе, часто путешествует, поднимается в горы, может наверстать пешком по несколько километров, занимается йогой в гамаках. Второй год сибирячка осваивает искусство танца в женском клубе «Леди Совершенство».

Те, кто пробовал йогу в гамаках, знают: это совсем непросто Источник: героиня публикации

«До этого я никогда в жизни не танцевала. А сейчас мы даже выступаем и участвуем в конкурсах! Для меня это совершенно новый мир, никогда не думала, что окажусь на сцене. Начали с восточных танцев, потом пошли дальше: учим движения в духе Индии, Испании, ретро. Мне скоро понадобится отдельная гардеробная в доме под костюмы для выступлений», — рассказывает Диана.

Диана шутит, что скоро ей понадобится отдельная гардеробная для сценических костюмов Источник: героиня публикации

Как отметила Диана, совмещать работу и увлечения непросто, но она всегда старается убежать на танцы и йогу хотя бы на часик. Именно в женском клубе Диана впервые попала на первый маленький конкурс красоты. И хотя, как говорится, были «все свои», испытала жуткое волнение.

«Это был мой первый подобный опыт, завоевала титул „Леди Грация“ и корону. В жюри сидели женщины, которые неоднократно становились „Мисс“ и „Миссис“ на различных конкурсах красоты — очень красивые и яркие, самые настоящие королевы. Одна из них, Элиза Аюпова, позвала меня поучаствовать в конкурсе „Хрустальная корона России“.

Диана с подругой на первом конкурсе в своем поселке Источник: героиня публикации

Надо сказать, что я еще не справилась со страхом перед сценой. Можно было подождать, когда я стану смелее, и тогда уже участвовать. Но я решила не ждать и согласилась поехать в Москву».

«Очнулась, когда на голову надевали корону»

На подготовку у Дианы оставался всего месяц. За это время нужно было заказать национальный костюм, выучить танец на творческий номер, подготовить видеовизитку. Сибирячка впервые занималась созданием полноценного качественного видеоролика. С творческим номером ей помогла наставница из женского клуба Зульфия Аптина. Вместе они решили поставить башкирский танец, так что Диане понадобился башкирский национальный костюм, который сшили за две недели в Уфе.

Башкирский костюм Диана заказала в Уфе Источник: конкурс «Хрустальная корона России — 2026»

Взяв небольшой отпуск, Диана на 4 дня отправилась в Москву. В первый день конкурсантки знакомились и дарили подарки друг другу. Некоторые участницы были совсем молодые, а самой взрослой исполнилось 58 лет.

«Разницы в возрасте не чувствовалось. Все девочки были очень дружелюбными, общались мы легко и без пафоса. Хотя я, конечно, волновалась».

По словам героини, общение между участницами разных возрастов складывалось легко и дружелюбно Источник: героиня публикации

Во второй день, когда конкурсанток отвезли на фотосессию в национальных костюмах, Диана уже чувствовала себя увереннее. Свой наряд ей очень нравился, впрочем, как и платья других участниц. В этом же костюме она станцевала в финале конкурса красоты. Жюри не смогли остаться равнодушными и отдали Диане титул «1‑й Вице-Миссис Классик Россия‑Мира — 2026».

Источник: конкурс «Хрустальная корона России — 2026»

«Весь конкурс прошел как во сне, в том же состоянии я выходила на сцену. И только когда корона оказалась на моей голове, я будто очнулась и тогда уже остро ощутила всю радость, счастье и благодарность всем, кто мне помог и поверил в меня.

Участие в конкурсе красоты было в первую очередь вызовом самой себе. Боишься чего-то? Иди и сделай».

Югорчанка завоевала титул «1‑й Вице-Миссис Классик Россия‑Мира — 2026» Источник: конкурс «Хрустальная корона России — 2026»

«Мы сами не понимаем, откуда такой прилив сил и энергии»

Диана согласна с набирающим популярность мнением, что 50 лет — это «новые 30». По словам сибирячки, в 50 лет жизнь только начинается. А чтобы в этом возрасте сохранять энергию и интерес к жизни, нужно постоянно пробовать новое.

«Танцами я начала заниматься только недавно, а мечтала об этом с детства. Йогой в гамаках тоже. Сейчас — самое время, чтобы вспомнить обо всех своих мечтах и воплотить их. Я еще всегда хотела научиться петь. Поэтому мне нужен будет еще один конкурс, чтобы в творческом номере впервые спеть со сцены».

Диана вместе с другой участницей из Югры, Ольгой Летучей, которая также взяла корону Источник: героиня публикации

Диана призналась, что чувствует себя как раз лет на 30. Сохранять молодость души и тела ей помогает активный отдых и баня.

«Баня раз в неделю — обязательный ритуал. Я сама себе делаю скрабы, перемалываю кофе, добавляю соль. Кожа становится бархатистой и нежной. По утрам я делаю суставную гимнастику.

Знаю много женщин 40+ лет, которые ведут активный, здоровый, интересный образ жизни и прекрасно себя чувствуют. Мы сами не понимаем, откуда такой прилив сил и энергии. Хотя, казалось бы, есть и работа, и домашние дела. У меня еще сын-подросток, взрослая дочь и два внука. И всё равно, как бы ты ни устала, по вечерам бежишь на танцы и йогу. После тренировок энергии становится еще больше, мы выходим оттуда радостные».

Теперь Диана хочет не только танцевать, но и петь Источник: героиня публикации

Когда Диана объявила, что едет на конкурс красоты в Москву, дети и внуки уже не удивлялись. После того, как она в 50 лет впервые начала выступать с танцами, члены семьи привыкли к ее неожиданным затеям.

«Мне кажется, если я завтра сообщу, что завтра лечу в космос, они тоже не удивятся, — смеется наша героиня. — Внуки называют меня молодой бабушкой, привыкли к моим активностям».

Сибирячка уверяет: нужно идти навстречу новому всегда Источник: героиня публикации

По словам красавицы, интервью она дает первый раз и немного смущается. И это еще один выход из зоны комфорта.

«Я заметила: когда делаешь шаг к новому и неизведанному, за ним открывается множество других дверей. Новые знакомства, истории, интервью, увлечения, места, эмоции. Становится так интересно!»