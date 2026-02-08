Джинсы-талисман: какие фасоны обязательно должны быть в вашем гардеробе весной 2026 года

Всего за один век джинсы сделали феноменальную карьеру: от одежды для рабочих, которым было важно, лишь бы всё не разорвалось за месяц, до главного элемента аутфита для любого случая. Границы модного мира настолько размываются, что теперь появиться в джинсах можно и на чемпионате по шахматам, и на вручении «Грэмми». Тренд на простоту и комфорт в любых обстоятельствах. Это прослеживается и в модных фасонах, которые балансируют на стыке классики и смелости.
Эпоха гипертрофированных силуэтов сменяется более сдержанными и элегантными решениями.
Джинсы-сигареты / Stovepipe (Cigarette Jeans)
Любимый фасон джинсов всех супермоделей и актрис 80–90-х, а также 00-х. Свое название джинсы получили из-за формы дудочки. Модели всегда сшиты из плотной ткани, которые держат форму, лишь облегая ногу у бедра, но при этом не сковывая движений.
В отличие от скинни-джинсов, их легко надевать, под ними можно спрятать колготки или легинсы — всё же весной морозы еще дают о себе знать.
— Сочетайте с объемным верхом, например, рубашкой или свитером, и обувью на каблуке или грубыми ботинками, которые можно заправить внутрь, — советует стилист.
Прямые джинсы (Straight-Leg Jeans)
Прямые джинсы — вечная классика, которая всегда возвращается в моду. Сейчас они снова популярны, хотя раньше уступали место клеш и скинни. Силуэт отличает одинаковая ширина по всей длине — от бедра до низа.
Главное при выборе — простота. Разрезы, дыры и аппликации не в тренде. Лучше выбрать классические синие джинсы без украшений. Их легко дополнить поясом и сочетать для любого образа — от офисного с рубашкой и пиджаком до casual с футболкой и кроссовками
— В 2026 году это осознанный выбор в пользу «замедленной» моды и практичности. Продажи таких моделей растут, — поделилась стилист.
Джинсы-свитпентс (Sweatpant Jeans)
Гибрид джинсов и спортивных брюк. Выглядят как классические джинсы прямого или широкого кроя. Различие от привычных джинсов в материале. Свитпентс сшиты из мягкого, эластичного денима, похожего на ткань свитшота.
Мода на подобные модели появилась в начале 20-х, с наступлением пандемии. Нужна была максимально удобная и простая одежда, в которой можно быть и дома, на пару минут выбежать в магазин и при этом не выглядеть слишком неряшливо.
Заядлые модники сейчас могут вспомнить джоггеры. Еще одну модель джинсов, которая напоминала спортивные штаны за счет расслабленного фасона и резинки на талии и щиколотки. В свитпентсах больше всё же от джинсов: у них могут быть карманы, молния, а также небольшие подвороты.
Создавайте контраст, сочетая с элегантным верхом — структурированным пальто, жакетом, лаконичным свитером или базовой футболкой.
Джинсы с низкой посадкой (Low-Rise Jeans)
Модели, линия талии которых находится на бедрах или ниже. Стилист объясняет любовь к низкой посадке ностальгией по 00-м, но в новой, более выверенной и менее экстремальной интерпретации.
В начале века линия посадки находилась чаще всего ниже и иногда болталась на одном честном слове, показывая не только поясницу, но и все подробности нижнего белья. Интересно, что бренд Calvin Klein даже специально использовал любовь к такому фасону и стал печатать свое название на широкой резинке.
В 2026 году низкая посадка, несмотря на широкий крой, всё же остается чем-то узконаправленным. В тренде сочетание с кроп-топом и футболкой, но если хочется спрятать накопленный за зиму спасательный круг на талии, также джинсы можно носить с объемным жакетом.
Широкие джинсы (Wide-Leg / Baggy Jeans)
Тренд на расслабленный крой сохраняет силу. В 2026 году акцент смещается с максималистских «бочонков» на более сбалансированные и порой слегка зауженные книзу широкие модели. Обычно такие фасоны имеют низкую талию, но встречаются и с высокой, как у хип-хоп исполнителей и скейтеров в 2000-х.
— Сочетайте джинсы с приталенным или укороченным верхом. Например, облегающим топом или кроп-свитером. Так вы сохраните баланс силуэта, — поделилась Ирина.