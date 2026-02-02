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Стиль и красота Обзор Голые и смешные: самые обескураживающие наряды «Грэмми-2026» — у вас от них челюсть отвиснет

Голые и смешные: самые обескураживающие наряды «Грэмми-2026» — у вас от них челюсть отвиснет

Хайди Клум наше почтение

1 968
Поклонники успели разглядеть все татуировки певицы | Источник: ТАССПоклонники успели разглядеть все татуировки певицы | Источник: ТАСС

Поклонники успели разглядеть все татуировки певицы

Источник:

ТАСС

Количество победителей на церемонии «Грэмми» ограничено, а выделиться хочется каждому. Так что звезды нашли новый способ привлечь внимание — соревноваться в нарядах. Одни аутфитом виртуозно обыгрывают свой музыкальный стиль, другие берут эпатажем, а кто-то просто решает: чем меньше ткани, тем лучше. Давайте посмотрим, чья ставка в 2026 году сыграла, а чей образ оказался провальным.

Хайди Клум известна своей любовью к необычным нарядам: то Медузой горгоной нарядится, то инопланетянином или червем. Но все эти безумные образы она оставляет на Хеллоуин, а для «Грэмми» модель скосплеила наряд Бьянки Цензори. Только появляться без одежды, как жена Канье Уэста, Хайди не захотела и сделала имитацию обнаженного тела в виде тела.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Наряд, повторяющий все изгибы, не остался незамеченным, но модель не учла одну деталь: он совсем не пластичен, и в нем не то что сидеть, даже ходить тяжело.

Источник:

heidiklum / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В отличие от модели, певица Чаппелл Рон позаботилась, чтобы ничего не сковывало ее движений. На красной дорожке она появилась в красном прозрачном платье и накидке в тон волос. Но как только папарацци направили на певицу камеры, она скинула легкий плащ, полностью оголив грудь, на которой всё это время и держалось платье.

Источник:

deciphermagazine / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Оставшись практически без одежды, певица пожаловалась прессе, что не привыкла к таким выходам и чувствует себя неловко из-за чрезмерного внимания.

— Люди просто снимают тебя, и ты не знаешь, как правильно себя вести. Это самая сложная часть всего вечера, — заявила Чаппелл.

«Голое» платье также выбрала певица Кехани. Королева американского R&B пришла на церемонию в прозрачном черном платье, усыпанном бусинами, с огромным вырезом на груди. Платье оказалось счастливым, певица семь раз до этого была номинирована на премию, но победила лишь в 2026 году, притом сразу в двух номинациях.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Не удержалась от того, чтобы похвастаться фигурой, и 79-летняя Шер. Появление певицы стало сюрпризом от организаторов. Она вышла на сцену в черном кружевном платье и затмила всех звезд. С церемонии Шер ушла с сотней комплиментов и статуэткой «За достижения в карьере».

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Еще одна победительница, притом сразу в трех номинациях, — Леди Гага. Последние годы у певицы цвет настроения — черный. В 2025-м она появилась в готическом платье в пол, а в этом — в облегающем наряде из перьев с высоким воротом. Хоть сейчас на съемки клипа Линды «Ворона».

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Одним необычным луком Леди Гага не ограничилась. На сцене она исполнила песню Abracadabra в образе торшера с огромной плетеной шляпой на голове.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Вместе с Леди Гагой награду за песню Abracadabra также получил диджей Гезаффельштайн, но уже в номинации «Лучший ремикс». Кому-кому, а ему точно не придется переживать, что на фотографиях он неудачно улыбнулся или моргнул. Артист полностью закрыл свое лицо глянцевой черной маской.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Билли Айлиш не стала скрывать свое коронное недовольное лицо и улыбнулась, только получив «Грэмми» в номинации «Запись года». Певица верна себе и выбирает подростковый стиль. На ковровой дорожке она появилась в наряде школьницы: черная юбка и куртка, белая рубашка и гольфы в тон.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Еще одна прилежная ученица — Майли Сайрус. Черный низ — классические брюки и лодочки — и белый верх — рубашка. Последнее время певица всё чаще отходит от провокационных «голых» платьев в сторону чего-то спокойного и классического.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Добавила красок в череду черных образов певица Таллия Шторм. Пока все избегают принтов, певица рискнула и надела платье-кимоно с огромными рукавами и поп-арт- рисунками. Изображения женщин на них точно передали реакцию на подобные эксперименты.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Немного рок-н-ролла раздал гитарист Guns N' Roses Слэш. 60-летний музыкант появился в полностью кожаной рубашке и штанах. Как всегда, на его голове красуется цилиндр, с которым он практически никогда не расстается с 1985 года, и очки-авиаторы. Появился Слэш вместе со своей подругой Миган Ходжес, которая выбрала костюм тотал-блэк, усыпанный стразами.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

На «Грэмми» вспоминают не только культовые альбомы и оскароносные фильмы, но и мультики. В 2026-м в номинации был саундтрек к «Кейпоп-охотницы на демонов» (12+), которую придумала Одри Нуна. Певица и сама появилась на дорожке в образе, будто сошла из какого-то мультика. Свой образ она будто собрала из разных деталей: тут и частицы классического костюма, и пиджака с мужского плеча, и кукольное платье, и юбки в викторианском стиле.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Пэрис Хилтон также решила напомнить о себе и своей сногсшибательной фигуре, которая совсем не изменилась за столько лет.

Источник: ТАССИсточник: ТАСС
Источник:

ТАСС

Светская львица появилась в наряде, напоминающем ее образы в начале карьеры, только теперь платье не прозрачное, а плетеное со специальными вставками в форме нижнего белья. Чтобы добавить образу шарма, Хилтон дополнила его бархатными черными перчатками и сделала голливудскую укладку.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Майли Сайрус Билли Айлиш Наряд Образ Мода Стиль Грэмми
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Комментарии
15
Гость
2 февраля, 21:50
Зачем подкидывать Киркорову и Ко новые идеи голых вечеринок.
Гость
2 февраля, 17:05
Ужас...
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Гость
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