Лунный календарь стрижек на февраль 2026 года: когда лучше не ходить к парикмахеру

Стоит свериться с лунным календарем, чтобы не было мучительно больно после визита в парикмахерскую Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Февраль — месяц пробуждения, когда за окном еще снег, а в душе уже чувствуется весна. Хочется проснуться от зимней «спячки», обновить гардероб и, конечно, прическу. Ведь именно на стыке холодного и теплого сезонов стрижка может стать настоящим ритуалом обновления. Учтите только, что не каждый день подходит для этого шага, и чтобы ваш новый образ стал удачным, ориентируйтесь на лунный календарь. Всё о том, когда стричься в феврале 2026 года, а когда лучше отложить ножницы, рассказала астролог, таролог, эзотерик Ольга Бударина.

Как Луна влияет на рост волос

Стрижка — это не просто уход за внешностью, а еще и энергетический ритуал. Луна здесь играет главную роль. От ее фазы зависит, насколько быстро отрастут волосы, как они будут себя вести и даже как вы будете чувствовать себя в новом образе.

Растущая Луна — идеальное время для обновления. Волосы растут быстрее, становятся гуще, сильнее и лучше поддаются укладке.

Убывающая Луна — замедляет рост, но зато помогает сохранить форму прически надолго. Отлично подходит для коррекции кончиков и ухода.

Полнолуние — период повышенной эмоциональности и энергетической нестабильности. Стрижка в этот день может повлиять непредсказуемо и на структуру волос, и на ваше внутреннее состояние.

Новолуние — время тишины и внутреннего перезапуска. Стрижка в этот день может ослабить волосяные луковицы, сделать волосы ломкими и лишить их жизненной силы.

Фазы луны в феврале:

растущая Луна — с 1 по 2 февраля;

полнолуние — 2 февраля;

убывающая Луна — с 3 по 17 февраля;

новолуние — 17 февраля;

растущая Луна — с 17 по 28 февраля.

— Февраль 2026-го — особенный месяц. Он стоит на пороге весны, и Луна мягко подталкивает нас к обновлению. Стрижка в гармонии с ее ритмом поможет не только преобразить внешность, но и зарядиться энергией будущих перемен, — объясняет астролог Ольга Бударина.

Благоприятные даты для стрижки в феврале 2026-го

1 февраля — растущая Луна, которая идеально подходит для легкого обновления прически. Волосы станут плотнее, быстрее отрастут, а образ будет свежим и живым. День благоприятен также для питательных масок и укрепляющих процедур.

3–8 февраля — убывающая Луна, отличное время для удаления секущихся кончиков и глубокого восстановления. После посещения салона в эти дни волосы будут лучше укладываться и меньше путаться.

13–15 февраля — подходящие дни для ухода за структурой волос, мягкого окрашивания в натуральные оттенки и небольшой коррекции прически без кардинальных изменений.

23–26 февраля — лучшие дни месяца для смелых перемен! Растущая Луна в это время особенно сильна: волосы станут густыми, блестящими, а новый образ — настоящим магнитом для удачи и внимания.

Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2026-го

2 февраля — полнолуние. В этот день энергия нестабильна, поэтому возможны неожиданные реакции кожи головы, тусклость волос или эмоциональный дисбаланс после стрижки. Лучше воздержаться от любых экспериментов.

После стрижки 12 февраля волосы могут потерять блеск, а окрашивание — быстро потерять цвет или лечь неравномерно.

Стрижка 17–19 февраля, особенно 17-го, в новолуние, может ослабить корни и замедлить рост. Лучше сосредоточиться на уходе и восстановлении.

Хотя Луна растет 27–28 февраля, ее энергетика нестабильна. Поэтому результат стрижки или окрашивания в этот день может разочаровать.

Сохраняйте удобный календарик с благоприятными и неблагоприятными датами для похода к парикмахеру Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Нейтральные дни для стрижки в феврале 2026-го

9, 10, 11, 16, 20, 21, 22 февраля подходят для легких процедур — подравнивания кончиков, укрепляющих масок, массажа кожи головы. Кардинальные перемены лучше оставить на другие дни, когда Луна активно поддерживает рост и обновление.