Лунный календарь стрижек на февраль 2026 года: когда лучше не ходить к парикмахеру

Февраль — месяц пробуждения, когда за окном еще снег, а в душе уже чувствуется весна. Хочется проснуться от зимней «спячки», обновить гардероб и, конечно, прическу. Ведь именно на стыке холодного и теплого сезонов стрижка может стать настоящим ритуалом обновления. Учтите только, что не каждый день подходит для этого шага, и чтобы ваш новый образ стал удачным, ориентируйтесь на лунный календарь. Всё о том, когда стричься в феврале 2026 года, а когда лучше отложить ножницы, рассказала астролог, таролог, эзотерик Ольга Бударина.
Как Луна влияет на рост волос
Стрижка — это не просто уход за внешностью, а еще и энергетический ритуал. Луна здесь играет главную роль. От ее фазы зависит, насколько быстро отрастут волосы, как они будут себя вести и даже как вы будете чувствовать себя в новом образе.
Растущая Луна — идеальное время для обновления. Волосы растут быстрее, становятся гуще, сильнее и лучше поддаются укладке.
Убывающая Луна — замедляет рост, но зато помогает сохранить форму прически надолго. Отлично подходит для коррекции кончиков и ухода.
Полнолуние — период повышенной эмоциональности и энергетической нестабильности. Стрижка в этот день может повлиять непредсказуемо и на структуру волос, и на ваше внутреннее состояние.
Новолуние — время тишины и внутреннего перезапуска. Стрижка в этот день может ослабить волосяные луковицы, сделать волосы ломкими и лишить их жизненной силы.
Фазы луны в феврале:
растущая Луна — с 1 по 2 февраля;
полнолуние — 2 февраля;
убывающая Луна — с 3 по 17 февраля;
новолуние — 17 февраля;
растущая Луна — с 17 по 28 февраля.
— Февраль 2026-го — особенный месяц. Он стоит на пороге весны, и Луна мягко подталкивает нас к обновлению. Стрижка в гармонии с ее ритмом поможет не только преобразить внешность, но и зарядиться энергией будущих перемен, — объясняет астролог Ольга Бударина.
Благоприятные даты для стрижки в феврале 2026-го
1 февраля — растущая Луна, которая идеально подходит для легкого обновления прически. Волосы станут плотнее, быстрее отрастут, а образ будет свежим и живым. День благоприятен также для питательных масок и укрепляющих процедур.
3–8 февраля — убывающая Луна, отличное время для удаления секущихся кончиков и глубокого восстановления. После посещения салона в эти дни волосы будут лучше укладываться и меньше путаться.
13–15 февраля — подходящие дни для ухода за структурой волос, мягкого окрашивания в натуральные оттенки и небольшой коррекции прически без кардинальных изменений.
23–26 февраля — лучшие дни месяца для смелых перемен! Растущая Луна в это время особенно сильна: волосы станут густыми, блестящими, а новый образ — настоящим магнитом для удачи и внимания.
Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2026-го
2 февраля — полнолуние. В этот день энергия нестабильна, поэтому возможны неожиданные реакции кожи головы, тусклость волос или эмоциональный дисбаланс после стрижки. Лучше воздержаться от любых экспериментов.
После стрижки 12 февраля волосы могут потерять блеск, а окрашивание — быстро потерять цвет или лечь неравномерно.
Стрижка 17–19 февраля, особенно 17-го, в новолуние, может ослабить корни и замедлить рост. Лучше сосредоточиться на уходе и восстановлении.
Хотя Луна растет 27–28 февраля, ее энергетика нестабильна. Поэтому результат стрижки или окрашивания в этот день может разочаровать.
Нейтральные дни для стрижки в феврале 2026-го
9, 10, 11, 16, 20, 21, 22 февраля подходят для легких процедур — подравнивания кончиков, укрепляющих масок, массажа кожи головы. Кардинальные перемены лучше оставить на другие дни, когда Луна активно поддерживает рост и обновление.
— Февраль — это начало внутренней весны. Пусть ваша стрижка станет частью плавного перехода к новому сезону, — говорит Ольга Бударина.