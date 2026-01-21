НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Самая модная сумка 2026 года — как она выглядит и почему все от нее без ума

Самая модная сумка 2026 года — как она выглядит и почему все от нее без ума

Первая причина: в нее поместятся не только телефон и ключи

274
Рассматривая одежду на манекенах, не забудьте опустить глаза и посмотреть, что они держат в руках | Источник: Дарья Пона / 74.RUРассматривая одежду на манекенах, не забудьте опустить глаза и посмотреть, что они держат в руках | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Рассматривая одежду на манекенах, не забудьте опустить глаза и посмотреть, что они держат в руках

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

В 2026 году мода 2000-х переживает ренессанс. Тренды тех лет вновь набирают популярность, и это касается не только одежды и обуви, но и аксессуаров. На этот раз в моду вернулась сумка хобо. Эта удобная мешкообразная модель когда-то была у каждой второй модницы, но со временем уступила место миниатюрным и ярким соперницам. Однако ее уход был лишь временным. Теперь сумка хобо снова занимает центральное место в стильных образах.

О популярности сумки в форме полумесяца рассказал в своих социальных сетях стилист Влад Лисовец. Именно ее бренд Saint Laurent перевыпустил в 2026 году и тем самым запустил волну популярности.

— Продолжается тренд на возрождение архивных моделей сумок. Для брендов этот трюк работает всегда: ностальгия, дань уважения истории и неплохие продажи. Вот и Saint Laurent перевыпустил сумку Mombasa, которая была впервые представлена Томом Фордом весной 2002 года. В 2026 году лицом компании стала Белла Хадид, — написал стилист.

Источник: ysl.comИсточник: ysl.com
Источник:

ysl.com

Это уже не первая попытка сумки хобо закрепиться в гардеробе модниц. Она пыталась вернуться в 2023 году, потом в 2024 году. Однако каждый раз на горизонте появлялись какие-то более необычные модели вроде микросумок или клатчей из бусин и перетягивали всё внимание на себя, а об удобной большой сумке быстро забывали. Но не в этот раз.

— В наступившем 2026 году сумке хобо пророчат стать одной из самых модных и желанных моделей, вдохновляющих на стилистические эксперименты известные модные дома и самых богатых людей планеты. Вот это поворот! — поделилась стилист Елена Хвоя.

Стилист отмечает, что в тренде не только большие модели, куда можно сложить половину дома и еще останется немного места, но и мини-версии, которые легко носить подмышкой.

— Современные хобо представлены в огромном разнообразии цветов, размеров, дизайнов и имеют право занять достойное место в каждом женском гардеробе, — отмечает Елена.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Особой популярностью в этом сезоне пользуются сумки из матовой плотной зернистой и лакированной кожи, а также замши. Модели могут быть украшены металлическими цепями или пряжками.

Источник: littleffner / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: littleffner / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

littleffner / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Из цветов чаще всего встречаются классические черный, темно-коричневый, универсальный серый, карамельный, трендовый молочный. Также в коллекциях присутствуют яркие акцентные цвета и смелые принты. Например, леопардовая расцветка, — поделилась Елена Хвоя.

Благодаря минималистичному дизайну и натуральным цветам сумку можно вписать практически в любой образ. Единственное, на что стилист рекомендует обращать внимание при покупке, — время года.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

— Сумка универсальна и подходит для стиля кэжуал, романтичных бохо-образов и даже спорт-шика. Она уместна и в теплое, и в холодное время года. Единственное — для зимы лучше выбирать модели большого размера из натуральной кожи и плотных синтетических материалов, — уточняет эксперт.

Анна Хемлих
Анна Хемлих
корреспондент эвергрин-редакции
