Хватит это носить: 5 вещей, которые в 2026 году выглядят безнадежно устаревшими

Расчистить место в шкафу в новогодние праздники и обновлять гардероб — занятие, которое работает лучше любого антистресса. Но есть нюанс: далеко не всё, что месяцами пылилось в корзине на маркетплейсе, будет модным в 2026 году. Вместе со стилистами мы разобрались, какие вещи официально отправляются в категорию антитрендов и на них не стоит тратить деньги.

Сапоги до середины голени

Выбирая сапоги в 2026 году, в первую очередь обращайте внимание на длину голенища. К антитрендам относятся модели «не туда и не сюда» — для ботинок высоко, для сапог низко. Обычно они так и манят к себе из-за удобства: одинаково хорошо смотрятся и с юбкой, и с брюками, не загибаются и всегда садятся по ноге. Однако на этом их плюсы заканчиваются.

— Кроме длины, которая визуально «режет» и укорачивает ногу, сапоги обычно оснащены плотным мехом по всей высоте голенища, молнией и странным дополнительным декором, — отмечает Алина.

В 2026 году в моде сапоги с высоким, иногда преувеличенно широким голенищем. С ними пойдут как узкие джинсы, так и трендовая юбка-карандаш.

Приталенный пуховик

Почетное место «на вылет» занимают тесные пуховики — неожиданный тренд 2025 года. Всё началось с того, что Zara включила в свою коллекцию модели из 2010-го и попыталась сыграть на ностальгии. Однако миссия провалилась, и если вы уже достали приталенный пуховик из кладовки, то лучше убрать его обратно.

Модели, которые не актуальны в 2026 году, отличает узкая пройма рукава и приталенный силуэт. Обычно их делают неудачной длины до середины колена. Как итог, чувствуешь себя в нем неповоротливым пингвином и двигаешься точно так же.

Актуальная верхняя одежда должна быть свободной это главное правило. Алина Тонких стилист

Сумка с внешними карманами и молниями

Если ваше имя не Анатолий Вассерман, то в 2026 году забудьте про множество внешних карманов, особенно на сумке. Они лишь добавляют визуальный шум, но не делают образ гармоничным. Да и пользу редко несут, в них мало что помещается, и в случае снега или дождя подклад моментально может стать мокрым.

— Сумки с внешними молниями и карманами должны якобы их украшать, но в 99% случаев это выглядит максимально неудачно, — считает стилист.

В 2026 году в моде лаконичные модели. Притом они могут быть большого размера, как сумка-тоут или сумка-боулинг, но все карманы и дополнительные отсеки у них спрятаны внутри.

Платье с устаревшими принтами

В 2026 году устаревшее платье выдают странные узоры: цепи, перегруженный орнамент, хаотичные абстракции. К ним также относятся платья со вставками из разных тканей — лоскутная техника, контрастные панели, неожиданные комбинации фактур. Еще недавно такие модели позиционировались как эклектичные, но сейчас они выглядят не как проявление индивидуальности, а как попытка совместить несовместимое.

— Непонятные принты, нашитые молнии, рукав 3/4 — это всё то, что нужно обходить стороной, если хочется выглядеть стильно, — Алина Тонких.

При этом не стоит ставить крест на всех принтах. В тренде цветочный узор, который еще называют «бабушкиным». Сочетать его и при этом не выглядеть по-детски намного проще, чем кажется — об этом рассказала стилист Елена Хвоя.

— Наденьте легкое хлопковое платье с ритмичным цветочным узором вместе с брутальной кожаной курткой или с джинсовыми тотал-луками, — рассказала, как собрать образ, стилист.

Вязаные шапки с необычными элементами

Последний сезон в трендах часто мелькают вязаные шапки, но брать абы какую не стоит. Модели с помпонами, ушками, вышивкой, торчащими косичками и прочими «милыми» деталями еще пару лет назад казались забавными, а сейчас выглядят как пережиток прошлого.

— Вязаные шапки, где используются сразу несколько цветов и видов вязки, почти всегда выглядят нелепо. Очень важно помнить, что вещь должна быть «понятной». Лучше выбрать что-то простое, базовое, чтобы не ошибиться, — подмечает Тонких.

Тренд на вязаные шапки подтверждает и стилист Марина Молчанова. Она рекомендует остаться на однотонных моделях крупной вязки. Они выглядят утонченно и при этом подойдут не только для одного выхода, а под разные образы с пальто или шубой.