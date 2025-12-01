Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 года: когда лучше не идти к парикмахеру

кадр из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (18+), реж. Тим Бёртон, DreamWorks Pictures, 2007 год

Иногда поход к парикмахеру может оказаться определенно не лучшей идеей

Перед тем как отправиться в парикмахерскую, особенно накануне новогодних корпоративов, хорошенько подумайте насчет выбора даты и сверьтесь с лунным календарем на декабрь 2025 года. От этого решения зависит, станут ли ваши волосы сильными и блестящими или будут ломкими и тусклыми. Если выбрать нужный день, то новая прическа принесет вам не только комплименты, но и положительные изменения в судьбе. О благоприятных и рискованных днях для стрижки рассказала астролог Светлана Миллер.

Как лунный цикл влияет на здоровье волос

Во время растущей луны активируются процессы роста и обновления. Стрижка в этот период может ускорить рост волос, но иногда делает их непослушными.

В полнолуние организм испытывает наибольший стресс. Стрижка в эти дни может ослабить волосяные луковицы, что впоследствии скажется на густоте и качестве волос.

При убывающей луне жизненные процессы замедляются. Считается, что стрижка в эту фазу помогает дольше сохранить форму прически и замедляет рост волос, что удобно для коррекции кончиков и борьбы с сечением.

В новолуние силы организма сосредоточены на восстановлении. Любое воздействие на волосы в этот день может нарушить их структуру и привести к ослаблению, ломкости и даже выпадению.

«Декабрь 2025 года проходит под влиянием Венеры в Стрельце. Эта энергия поддерживает обновление образа, смелые решения, легкость и естественное стремление к преображению. Весь месяц подходит для стильных изменений, яркости и ухода за собой», — объясняет Светлана Миллер.

Благоприятные дни для стрижки волос

3–6 декабря — подходящее время для обновления, изменения длины и формы, поддержания аккуратной стрижки.

10 декабря — день с особой энергетикой, который подходит для стрижки кончиков, а также обновления имиджа и стрижки «на удачу».

15–17 декабря — хорошие дни для поддерживающей стрижки или легкого обновления.

20 декабря — лучший день месяца для роста волос. Стрижка в этот день запускает новый цикл обновления и повышает вашу привлекательность.

Благоприятные дни для окрашивания волос

2–6 декабря подходят для окрашивания в натуральные оттенки и классических укладок. Также это удачное время для тонирования и мягких оттенков.

10 декабря — день, когда цвет ложится ровно и сохраняет насыщенность надолго. Смело выбирайте глубокие и выразительные оттенки для полного преображения или тонкого обновления своего образа.

12–17 и 20–22 декабря — лучший период месяца для смелых экспериментов: сложное окрашивание, блонд, яркие оттенки, ламинирование, завивка, праздничные укладки получатся просто отлично.

На 23–27 декабря лучше запланировать поддерживающие процедуры: окрашивание корней, тонирование, легкие укладки, заботу о блеске и текстуре волос.