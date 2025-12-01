Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 года: когда лучше не идти к парикмахеру

Перед тем как отправиться в парикмахерскую, особенно накануне новогодних корпоративов, хорошенько подумайте насчет выбора даты и сверьтесь с лунным календарем на декабрь 2025 года. От этого решения зависит, станут ли ваши волосы сильными и блестящими или будут ломкими и тусклыми. Если выбрать нужный день, то новая прическа принесет вам не только комплименты, но и положительные изменения в судьбе. О благоприятных и рискованных днях для стрижки рассказала астролог Светлана Миллер.
Как лунный цикл влияет на здоровье волос
Во время растущей луны активируются процессы роста и обновления. Стрижка в этот период может ускорить рост волос, но иногда делает их непослушными.
В полнолуние организм испытывает наибольший стресс. Стрижка в эти дни может ослабить волосяные луковицы, что впоследствии скажется на густоте и качестве волос.
При убывающей луне жизненные процессы замедляются. Считается, что стрижка в эту фазу помогает дольше сохранить форму прически и замедляет рост волос, что удобно для коррекции кончиков и борьбы с сечением.
В новолуние силы организма сосредоточены на восстановлении. Любое воздействие на волосы в этот день может нарушить их структуру и привести к ослаблению, ломкости и даже выпадению.
«Декабрь 2025 года проходит под влиянием Венеры в Стрельце. Эта энергия поддерживает обновление образа, смелые решения, легкость и естественное стремление к преображению. Весь месяц подходит для стильных изменений, яркости и ухода за собой», — объясняет Светлана Миллер.
Благоприятные дни для стрижки волос
3–6 декабря — подходящее время для обновления, изменения длины и формы, поддержания аккуратной стрижки.
10 декабря — день с особой энергетикой, который подходит для стрижки кончиков, а также обновления имиджа и стрижки «на удачу».
15–17 декабря — хорошие дни для поддерживающей стрижки или легкого обновления.
20 декабря — лучший день месяца для роста волос. Стрижка в этот день запускает новый цикл обновления и повышает вашу привлекательность.
Благоприятные дни для окрашивания волос
2–6 декабря подходят для окрашивания в натуральные оттенки и классических укладок. Также это удачное время для тонирования и мягких оттенков.
10 декабря — день, когда цвет ложится ровно и сохраняет насыщенность надолго. Смело выбирайте глубокие и выразительные оттенки для полного преображения или тонкого обновления своего образа.
12–17 и 20–22 декабря — лучший период месяца для смелых экспериментов: сложное окрашивание, блонд, яркие оттенки, ламинирование, завивка, праздничные укладки получатся просто отлично.
На 23–27 декабря лучше запланировать поддерживающие процедуры: окрашивание корней, тонирование, легкие укладки, заботу о блеске и текстуре волос.
Неблагоприятные дни для стрижки
8–9 и 18–19 декабря — дни нестабильной энергетики. Любые манипуляции с волосами чреваты непредсказуемым результатом: стрижка может замедлить их рост, а окрашивание — привести к тусклому или неровному цвету. Парикмахерские процедуры в этот период лучше отложить.
«Для стрижки „на изобилие“ выбирайте 10 декабря, а для ускорения роста волос — 20 декабря. Праздничные окрашивания, укладки и крупные изменения идеально планировать после 12 декабря, а начало месяца — посвятить восстановлению и спокойному уходу», — советует Светлана Миллер.
