Воды не жалей: как часто поливать помидоры и огурцы в теплице — основные правила

Поливать раз в неделю нужно все культуры в теплице Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Полив растений — важная часть ухода для получения хорошего урожая. При недостатке влаги растения не дадут качественные плоды, а при избытке могут в итоге погибнуть от проблем с корнями. Как часто поливать помидоры, огурцы, перцы в теплице и на огороде узнали у агронома.

Как поливать огород

Многие боятся поливать растения сразу из скважины и сначала греют воду в бочках. Летом в этой процедуре нет особой необходимости. Единственное растение, которое не стоит поливать ледяной водой — огурцы. У этой культуры чувствительные корни, хотя под солнцем земля достаточно прогревается для уравнивания температуры.

«Поливать лучше обильно, но не слишком часто. Обычно достаточно одного раза в неделю. На следующий день подрыхлить землю, чтобы закрыть влагу и всё. Такой прием называется сухой полив», — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Таким культурам, как морковь, свекла, чеснок и лук может хватать естественной влаги, чтобы сократить полив до раза в 10 дней, а не раз в неделю. Все зависит от количества осадков. Нельзя допускать, чтобы земля становилась каменной, и болото разводить не стоит.

Как часто поливать помидоры в теплице

На следующий день после полива землю нужно подрыхлить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В условиях закрытого грунта растения могут рассчитывать только на человека. Помидоры спокойно можно поливать из шланга или из лейки холодной водой. Обычно достаточно одного раза в неделю.

«Важно, чтобы полив был обильный. В зависимости от размера растения нужно 5-10 литров воды каждому. У помидоров мощная корневая система, способная доставать влагу из глубоких слоев почвы, так что льем воду обильно», — отметила специалист.

Оптимальное время для полива — вечер, после 18:00. Если он переносится на утро, то внести влагу нужно до 7:00–8:00. На следующий день после полива землю подрыхлить. Важно стараться поливать так, чтобы влага не попадала на нижние листья, чтобы не провоцировать развитие болезней.

Как часто поливать огурцы в теплице

Огурцы лучше поливать минимум два раза в неделю Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Огурцам нужно много влаги не только на поддержание мощной листовой массы, но и для формирования крепких и здоровых плодов. Если огурчики стали закручиваться и горчить, то растениям точно не хватает воды и полив нужно увеличить. Также о недостатке влаги говорит мягкость плодов и желтеющая листва.

«Огурцы лучше поливать минимум два раза в неделю, раз в 3-4 дня. На один куст 5-10 литров воды минимум. Лучше если вода будет из бочки, но и холодная в летнюю жару особо не повредит», — заверила агроном.

Из-за сухого воздуха в теплице на огурцах может завестись паутинный клещ. Поэтому раз в неделю стоит опрыскивать растения обильно водой по листу. Поливать также лучше вечером, на следующий день подрыхлить землю.

«Из-за обильного полива и особенностей огурца, быстро истощается запас азота в почве. Поэтому огурец нужно подкармливать раз в 10 дней. Все подкормки вносить после основного полива», — напомнила Людмила Шубина.

Как часто поливать перец в теплице

Перцам влага нужна для формирования сочных стенок Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Перец в теплице также нуждается в регулярном внесении влаги. При недостатке воды не получить сочный урожай. Растению влага нужна для формирования плотных стенок.

«У перцев неглубокая корневая система. Не такая как у томатов, поэтому полив очень важен. Раз в неделю будет достаточно по 3-5 литров воды на куст с последующим закрытием влаги», — отметила специалист.