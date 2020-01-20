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Таял намороженный снег: в Рыбинске отменили чемпионат России по биатлону

Подвела погода в Ярославской области

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Если на лыжах, то только на водных

Если на лыжах, то только на водных

Чемпионат России по биатлону в Рыбинске пришлось отменить. Всё из-за слишком тёплой погоды. Об отмене рассказал на своих страницах в соцсетях мэр Рыбинска Денис Добряков.

— Такое решение принято оргкомитетом после осмотра трассы. До последнего специалисты готовили лыжную трассу к проведению всероссийских стартов, но аномально теплый январь не позволил довести этот процесс до конца. Намороженный пушками снег тут же таял. В остальном биатлонный комплекс был полностью готов к проведению чемпионата, первенства и Кубка России, — рассказал Добряков.

Чемпионат должен был открыться 22 января. 

В этом году в Ярославской области стоит необычайно тёплая погода. Настолько, что начали прорастать цветы. Но зима всё-таки будет — синоптики обещают похолодание.

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погода в Рыбинскебиатлонспорт
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