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«Локомотив» под руководством нового тренера проиграл «Трактору»

Обзор матча

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В первой игре домашней серии&nbsp;«Локомотив» принял «Трактор»

В первой игре домашней серии «Локомотив» принял «Трактор»

Матч ярославской команды против «Трактора» стал первым под руководством главного тренера Майка Пелино. Спасёт ли эта смена «Локомотив»? Поможет ли войти в зону плей-офф? По результатам стартовой игры не особенно ясно.

Новый тренер, как и его предшественники, поработал над изменениями в составе команды. На воротах он оставил Илью Коновалова, а капитанскую повязку получил защитник Якуб Накладал. В матче не принял участие лучший снайпер и бомбардир команды Антон Ландер. Зато в первом звене оказался Егор Аверин, заработавший 3 очка в этом сезоне.

Ярославцы уступили челябинскому «Трактору», который хоть и является довольно сильным соперником, но на данный момент пребывает не в лучшей форме. Противник дома проиграл рижскому «Динамо» и «Адмиралу», поэтому с уверенностью можно утверждать, что «Трактор» по зубам «Локомотиву».

Одной из причин поражения стала «грязная» игра железнодорожников. И одним из самых «штрафуемых» хоккеистов стал капитан команды Якуб Накладал. За многочисленные нарушения правил ярославцы были наказаны «Трактором» дважды во втором периоде. При игре в большинстве дублем отметился челябинский защитник Дмитрий Калинин.

«Трактор» тоже не раз нарушал правила, но «Локомотив» не смог реализовать моменты при игре в неравных составах. Правда, во втором периоде ярославцы ответили на голы челябинцев. Шайбу забросил 19-летний нападающий 4-го звена Григорий Денисенко.

В третьем периоде «Трактор» давал шанс «Локомотиву» забить, удаляясь несколько раз подряд. Но ярославцы этим не воспользовались.

Встреча закончилась счётом 1:2 в пользу гостей из Челябинска. Ярославская команда осталась на девятом месте в Западной конференции, набрав в 19 матчах 16 очков. 

Следующие игры «Локомотив» проведёт дома против «Барыса» 24 октября и против «СКА» 26 октября.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    21 окт 2019 в 23:52

    Да , опять афера . Что вас господа не любители Ярославля , не появилось мнение : если его выгоняют сначала из " Магнитки" , потом из авангарда ??? Он не специалист , а квартального за что як . Ребята валите все матчи пока этого не выгонят . И будет вам и игра и умный тренер и любовь болельщиков . И придёт удача в игре .

    Гость
    21 окт 2019 в 22:47

    Всё жду ,когда болельщики насытятся этим отстоем и перестанут ходить на это унылое зрелище.Человек пятьсот вроде до аншлага не хватало?Вот когда на матч придут пятьсот зрителей-только тогда последуют оргвыводы, с выкидыванием наконец мёртвой хваткой вцепившихся зубами в несчастную команду наших суперменеджеров Лукина и Яковлева.