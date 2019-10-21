«Локомотив» под руководством нового тренера проиграл «Трактору»

Матч ярославской команды против «Трактора» стал первым под руководством главного тренера Майка Пелино. Спасёт ли эта смена «Локомотив»? Поможет ли войти в зону плей-офф? По результатам стартовой игры не особенно ясно.

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Новый тренер, как и его предшественники, поработал над изменениями в составе команды. На воротах он оставил Илью Коновалова, а капитанскую повязку получил защитник Якуб Накладал. В матче не принял участие лучший снайпер и бомбардир команды Антон Ландер. Зато в первом звене оказался Егор Аверин, заработавший 3 очка в этом сезоне.

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Ярославцы уступили челябинскому «Трактору», который хоть и является довольно сильным соперником, но на данный момент пребывает не в лучшей форме. Противник дома проиграл рижскому «Динамо» и «Адмиралу», поэтому с уверенностью можно утверждать, что «Трактор» по зубам «Локомотиву».

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Одной из причин поражения стала «грязная» игра железнодорожников. И одним из самых «штрафуемых» хоккеистов стал капитан команды Якуб Накладал. За многочисленные нарушения правил ярославцы были наказаны «Трактором» дважды во втором периоде. При игре в большинстве дублем отметился челябинский защитник Дмитрий Калинин.

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«Трактор» тоже не раз нарушал правила, но «Локомотив» не смог реализовать моменты при игре в неравных составах. Правда, во втором периоде ярославцы ответили на голы челябинцев. Шайбу забросил 19-летний нападающий 4-го звена Григорий Денисенко.

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В третьем периоде «Трактор» давал шанс «Локомотиву» забить, удаляясь несколько раз подряд. Но ярославцы этим не воспользовались.

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Встреча закончилась счётом 1:2 в пользу гостей из Челябинска. Ярославская команда осталась на девятом месте в Западной конференции, набрав в 19 матчах 16 очков.