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«Локомотив» одержал первую в сезоне победу по буллитам

Стефан Да Коста помог ярославцам одолеть «Адмирал»

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«Локомотив» в гостях провел встречу с «Адмиралом»

«Локомотив» в гостях провел встречу с «Адмиралом»

На матче во Владивостоке сегодня было по-настоящему жарко. «Локомотив» в гостях провел встречу с «Адмиралом». На протяжении всего игрового времени хоккеисты боролись за шайбу и создавали опасные моменты.

Ворота «Локомотива» Александр Ардашев доверил 19-летнему Даниилу Исаеву, который не так часто выходит в стартовом составе. К чему же привел эксперимент главного тренера?

Первый период начался с удалений обеих команд, настроенных во что бы то ни стало забрать очки. Ярославцы дважды не смогли реализовать большинство, зато «Адмирал» смог это сделать со второй попытки. В большинстве шайбу забросил Кирилл Воронин. На первый перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев. 

Нападающий Денис Алексеев объяснил, почему не получается забивать в большинстве: 

— Соперники самоотверженно ложатся под шайбу, — сказал хоккеист. — А нам надо доставлять шайбу до ворот и играть на пятаке.

Игра во втором периоде стала еще более скоростной и стремительной. На первой минуте голом отличился нападающий «Адмирала» Владимир Бутузов. Но хоккеистов «Локомотива» это не сломило, а, наоборот, раззадорило. Сначала Стефан Да Коста хорошо сыграл в большинстве и забросил долгожданную шайбу. А затем отставание уничтожил Даниил Апальков, нападающий четвертого звена. Правда, после очередного удаления Александра Свитова ярославцы пропустили гол в меньшинстве от защитника Адама Альмквиста.

В третьем периоде «Локомотиву» удалось сравнять счет. На 12-й минуте точным броском шайбу в ворота отправил Григорий Денисенко. «Адмирал» стал играть более аккуратно и меньше обороняться, чем атаковать. Основное время матча закончилось с равным счетом (3:3). Интересно то, что ярославцы еще ни разу до этого не завершали матч в дополнительное время или по буллитам. А «Адмирал» довольно часто это практикует, иногда даже успешно.

В овертайме соперники так и не смогли выяснить, кто сильнее. И игра перетекла в серию послематчевых буллитов. Героем матча стал Стефан Да Коста, который реализовал буллит.


«Локомотив» занимает девятое место в Западной конференции. Команда заработала 16 очков в 18 играх. Теперь клубу предстоит сразиться на родном льду против «Трактора», «Барыса» и СКА.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Вячеслав
    17 окт 2019 в 17:33

    С победой всех болельщиков. Ждём побед в домашней серии. Нашим хоккеистам удачи.