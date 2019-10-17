«Локомотив» одержал первую в сезоне победу по буллитам

На матче во Владивостоке сегодня было по-настоящему жарко. «Локомотив» в гостях провел встречу с «Адмиралом». На протяжении всего игрового времени хоккеисты боролись за шайбу и создавали опасные моменты.
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Ворота «Локомотива» Александр Ардашев доверил 19-летнему Даниилу Исаеву, который не так часто выходит в стартовом составе. К чему же привел эксперимент главного тренера?
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Первый период начался с удалений обеих команд, настроенных во что бы то ни стало забрать очки. Ярославцы дважды не смогли реализовать большинство, зато «Адмирал» смог это сделать со второй попытки. В большинстве шайбу забросил Кирилл Воронин. На первый перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев.
Нападающий Денис Алексеев объяснил, почему не получается забивать в большинстве:
— Соперники самоотверженно ложатся под шайбу, — сказал хоккеист. — А нам надо доставлять шайбу до ворот и играть на пятаке.
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Игра во втором периоде стала еще более скоростной и стремительной. На первой минуте голом отличился нападающий «Адмирала» Владимир Бутузов. Но хоккеистов «Локомотива» это не сломило, а, наоборот, раззадорило. Сначала Стефан Да Коста хорошо сыграл в большинстве и забросил долгожданную шайбу. А затем отставание уничтожил Даниил Апальков, нападающий четвертого звена. Правда, после очередного удаления Александра Свитова ярославцы пропустили гол в меньшинстве от защитника Адама Альмквиста.
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В третьем периоде «Локомотиву» удалось сравнять счет. На
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В овертайме соперники так и не смогли выяснить, кто сильнее. И игра перетекла в серию послематчевых буллитов. Героем матча стал Стефан Да Коста, который реализовал буллит.
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«Локомотив» занимает девятое место в Западной конференции. Команда заработала