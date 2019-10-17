«Локомотив» одержал первую в сезоне победу по буллитам

На матче во Владивостоке сегодня было по-настоящему жарко. «Локомотив» в гостях провел встречу с «Адмиралом». На протяжении всего игрового времени хоккеисты боролись за шайбу и создавали опасные моменты. ⠀ Ворота «Локомотива» Александр Ардашев доверил 19-летнему Даниилу Исаеву, который не так часто выходит в стартовом составе. К чему же привел эксперимент главного тренера? ⠀ Первый период начался с удалений обеих команд, настроенных во что бы то ни стало забрать очки. Ярославцы дважды не смогли реализовать большинство, зато «Адмирал» смог это сделать со второй попытки. В большинстве шайбу забросил Кирилл Воронин. На первый перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев.

Нападающий Денис Алексеев объяснил, почему не получается забивать в большинстве: