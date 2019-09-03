«Чуть не сдох»: ярославец покорил высочайшую точку Европы и рассказал, почему это сможет не каждый

Подняться на самую высокую точку Европы (одну из высочайших вершин света) и не упасть в обморок — путешествие, которое не каждый осилит. 29-летний ярославец Андрей Кононов покорил Эльбрус и рассказал о том, что чувствуешь, поднимаясь на высоту 5642 метра над уровнем моря. 18 часов пешком до вершины и обратно

При хороших метеоусловиях виды с вершины открываются потрясающие Фото: Андрей Кононов

На самом деле восхождение обычно длится несколько дней. Групповые туры с инструктором предлагают многие операторы или специализированные компании по активному отдыху.

Большинство даже неподготовленных туристов смогут подняться до самой высокогорной гостиницы — «Приют 11», расположенной на высоте 4050 метров. Это далеко не «пять звёзд», а лишь возможность ночлега перед самым главным рывком к вершине. И вот эти последние 1,5 километра вверх — самые тяжёлые.

— Я сдох, — первое, что сказал Андрей Кононов после спуска с вершины. — Мы вышли в 01:15 ночи и вернулись в приют в 19:45. Когда я зашёл на вершину, голова болела и кружилась, всё было как в тумане. В нашей группе из 20 человек подняться смогли 11, и это считается крутым результатом! Ещё двоим позже стало плохо на спуске, один человек потерял сознание.

Закат в Приэльбрусье. Солнце в горах садится очень быстро Фото: Андрей Кононов

Поэтому перед путешествием важна подготовка — будущим альпинистам рекомендуют выдерживать без передышек пробежку в 8–10 километров. — Перед восхождением нас пугали сложностями, что будет мало привалов, нас ждут опасные участки и горная болезнь. Но дорогу осилит идущий. Перед штурмом вершины мы проспали полчаса на привале, — рассказал Андрей. — Когда я уже сидел на снегу вершины и смотрел по сторонам: на вымпел, на облака, на людей, то я по-детски был счастлив, что у меня всё получилось. Ощущал себя на вершине мира. Само путешествие, несмотря на его доступность, как праздный отдых ярославец воспринимать не советует.

— Это как вызов самому себе. Передо мной триатлонист «потерял маму» — так называется состояние, когда человек в сознании, но перестаёт понимать, что происходит, теряет ориентацию в пространстве, цветовосприятие. Это всё тоже горная болезнь, — рассказывает Андрей Кононов. — Мне помогло то, что я чаще дышал на высоте.

На вершине Эльбруса очень разреженный воздух, который содержит значительно меньше кислорода, чем воздух у поверхности земли. Отсюда может развиться горная болезнь, связанная с кислородным голоданием организма. Её признаки: сильная головная боль, головокружение, нарушение сна, ухудшение аппетита, тошнота, потеря ориентации в пространстве. Сколько это стоит

Это короткое на вид расстояние до вершины неподготовленные горовосходители преодолевают в течение ещё часа. Или двух. Фото: Андрей Кононов

Восхождение на Эльбрус в группе с инструктором в течение недели обошлось ярославцу в 30–32 тысячи рублей. Сюда входит трёхразовое питание, ночлег в палатках и приютах на склоне. Помимо этого, будьте готовы к дополнительным затратам, превышающим цену тура: билеты до Минеральных Вод, снаряжение (ботинки, тёплая флисовая одежда, ветро- и водонепроницаемые брюки и куртка, термобельё, рюкзак, спальный мешок и многое другое), большую часть из списка можно взять в аренду. Также важно взять с собой аптечку (с первыми признаками горной болезни помогает справиться обычный «Цитрамон»). По примерным подсчётам, затраты на недельное путешествие вышли около 70 тысяч рублей. Но эти деньги стоят того, чтобы встретить рассвет на одной из высочайших вершин мира.

Рассвет на Эльбрусе Фото: Андрей Кононов