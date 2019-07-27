«У мужиков градом потекли слёзы»: как ярославец покорил вершину Эльбруса

Что может быть красивее видов гор и ледников, простирающихся как на ладони? Что может ещё больше закалить дух и силу воли, чем подъём на самую высокую точку Европы? Пожалуй, с этим мало что сравнится. Ярославец Никита Ширяев прошёл в горах несколько тысяч шагов, чтобы покорить Эльбрус, самая высокая точка которого находится на высоте 5642 метра. О том, как подготовиться к экстремальному походу, если ты никогда не был в горах, что брать с собой, сколько это стоит и что происходит на высоте, где могут летать самолёты, Никита рассказал корреспонденту 76.RU.

— Меня всегда привлекала высота, всегда хотелось подняться в горы. Но вот само решение покорить Эльбрус пришло, можно сказать, спонтанно. Я случайно увидел ролик в интернете про восхождение на Эльбрус. Это было в конце прошлого года. И я как-то сразу загорелся идеей тоже подняться на Эльбрус, — рассказывает Никита. — Со мной на восхождение отправился товарищ. Мы поддерживали друг друга и во время подготовки, и на Эльбрусе.

Минус 10 килограммов за четыре месяца С того самого момента он стал активно готовиться к восхождению: читать книги про горы, смотреть видеоролики и занялся своим здоровьем. — Сначала я решил заняться своим здоровьем, поэтому кардинально поменял рацион: отказался от всего вредного, ел в основном овощи, крупы и фрукты. Перестал есть мясо. С Эльбрусом это, по большому счёту, не связано. Просто, отказавшись от мяса, я стал лучше себя чувствовать, организму стало легче. И, конечно, я полностью перестал употреблять алкоголь. Ещё я начал бегать, специально записался в секцию бега, чтобы тренироваться регулярно, — рассказывает Никита.

За четыре месяца Никита сбросил 10 килограммов. Затем нужно было найти гидов, которые помогли бы подняться на Эльбрус.

Вид с Эльбруса Фото: Никита Ширяев

— Этих компаний очень много, есть очень известные. Но мне хотелось, чтобы гидами стали именно местные жители, которые живут в Приэльбрусье. Ведь они там всю жизнь живут, чуть ли не с детства лазают по горам. Я нашёл таких ребят, стал с ними переписываться, они у меня вызвали доверие и я согласился подниматься с ними, — рассказывает Никита. 45 тысяч рублей — столько стоит путёвка на Эльбрус. Сюда входит недельное проживание, трёхразовое питание и само восхождение с гидами.

Отдельно оплачивается дорога до Минеральных Вод.

Некоторая часть денег может уйти на экипировку. Но если у вас ничего нет, за десять тысяч в Приэльбрусье вы можете взять напрокат всё необходимое. Знак свыше? Штурмы Эльбруса начинаются с мая. До мая не сезон: погода там ещё слишком суровая, очень много снега и льда. Никита и его друг запланировали поездку на середину июня.

— За шесть дней до поездки у меня случилась очень неприятная ситуация: на пробежке я серьёзно повредил ногу. У меня был надрыв связок голеностопа. Врачи-ортопеды крутили пальцем у виска, говорили: «Какой Эльбрус? Вы даже ходить сейчас не можете». Нога посинела, распухла дико. Я был в жутком стрессе, думал, всё пропало. На следующий день отёк спал, я смог приступать на ногу. Решил, что всё равно поеду. Если даже не поднимусь, то хоть попытаюсь и полюбуюсь красотами, — рассказывает Никита.

К горной экипировке пришлось добавить различные мази, таблетки и специальный бандаж для голеностопа. За пару дней до отъезда начался мандраж. Никита стал бояться, что не поднимется, что не хватит сил. Боялся реакции своего организма на высоту. В горах может произойти что угодно. Бывали даже случаи, когда люди в горных лагерях засыпали и больше не просыпались. — Когда со мной эта беда случилась, я даже подумал, что это какой-то знак свыше. Не стоит мне туда ехать. Но желание и мысли о том, что я столько ресурсов затратил для подготовки, пересилили, и я отогнал от себя дурные мысли, — говорит Никита.



Несмотря на то, что Эльбрус считается сейчас туристическим местом, он таит в себе много опасностей Фото: Никита Ширяев

Первый подъём на 3000 метров И вот началось, пожалуй, самое главное путешествие в жизни Никиты. Он вместе с другом долетел до Минеральных Вод. Там их встретили и на машине довезли до посёлка Терскол в районе Приэльбрусья. На следующий день они познакомились с гидами и со своей группой. Помимо ярославцев, в группе было ещё четыре мужчины: двое из Израиля, один из Прибалтики и один из Казахстана. В этот же день был первый акклиматизационный подъём на гору Чегет на высоту 3000 метров.

— Подъём дался легко, даже несмотря на то, что моя нога всё равно ещё болела. Виды фантастические! Мы гуляли, фотографировались. Ощущения незабываемые! — рассказывает Никита. Что необходимо в горах на высоте более 2000 метров: специальные очки с высокой защитой от ультрафиолета, иначе можно ослепнуть;

солнцезащитный крем с фактором защиты не ниже 50;

специальная трекинговая обувь и ботинки с «кошками»;

трекинговые палки;

ледорубы;

альпинистская обвязка.

Первый подъём на гору Чегет Фото: Никита Ширяев

Первое испытание На следующий день после первого подъёма группа отправилась в базовый лагерь, который находится на высоте 3780 метров возле места под названием Гара-Баши. Там ребята находились вплоть до подъёма на Эльбрус. В тот же день для акклиматизации они поднялись ещё выше до места под названием «Приют одиннадцати» на высоту 4100 метров. Место получило название в 1909 году, когда одна из групп экскурсантов Кавказского горного общества в составе 11 человек, совершая плановый поход на Эльбрус, установила временный лагерь в районе скальной гряды. Группа имела небольшой запас краски, чтобы на вершине Эльбруса сделать памятную надпись, и этой краской на камнях, где был их лагерь, была сделана надпись «Приют 11».

С высоты открывались умопомрачительные виды Фото: Никита Ширяев

— Подъём тоже дался достаточно легко. Но уже на этой высоте стала ощущаться нехватка кислорода. В ту ночь никто из нашей группы не спал. Я ворочался всю ночь, сильно болела голова, аппетита вообще не было. Так высота влияла на организм. Следующий день у нас было восхождение до скал Пастухова на высоту 4700 метров. Мы вышли из лагеря в шесть утра в полном обмундировании: в высокогорных ботинках с «кошками», трекинговыми палками, ледорубами, альпинистской обвязкой. Обвязка нужна была, чтобы привыкнуть в ней ходить, ведь при штурме Эльбруса есть такие подъёмы, где нужно пристёгиваться с помощью обвязки, чтобы не покатиться вниз и не разбиться, — рассказывает Никита. До скал Пастухова альпинисты поднимались восемь часов. Это было первое сложное испытание: началась одышка, были достаточно крутые подъёмы под углом в 30 градусов. Идти нужно было одним темпом по узкой тропе шириной в 40 сантиметров. Сходить с неё было нельзя, потому что ледник постоянно движется, образуя при этом трещины размером с многоэтажку. Если туда провалиться — никто тебя никогда не найдёт.

Штурм Эльбруса — Спустившись вниз, отдыхали, легли спать. Нормального сна опять не было, получилось только подремать. Следующий день был день восстановления. Мы гуляли, плотно ели, в общем, копили силы. И уже на следующую ночь, 16 июня, ровно в час, мы начали подъём на Эльбрус, — рассказывает Никита. Все альпинисты начинают подъём ночью, потому что с вершины нужно успеть вернуться до двух-трёх часов дня. После этого времени в горах портится погода, начинается метель.

Восхождение на Эльбрус начинается ночью, чтобы успеть вернуться к обеду Фото: Никита Ширяев

— Сначала шли по темноте с фонариками. В три часа утра начался рассвет. Рассвет на Эльбрусе — это нечто незабываемое. Весь Кавказский хребет как на ладони, ты стоишь над облаками. Такая красота, даже дух захватывает, — рассказывает Никита. До скал Пастухова группа дошла нормально. Там отдохнули и продолжили путь. За скалами Пастухова следует так называемая косая полка — уходящая вверх тропа на пологом склоне, длинная и монотонная. Дальше — более крутой подъём, узкая тропа, с одной стороны от которой обрыв, именуемый «трупосборник» — там погибло много туристов.

Рассвет на Эльбрусе Фото: Никита Ширяев

— Мы дошли до седловины. Высота уже 5300 метров. Вот здесь-то и начала проявляться гипоксия: воздуха катастрофически не хватало, раскалывалась голова. И у самого подготовленного, на мой взгляд, человека из нашей группы закружилась голова, началась тошнота, рвота, пошла кровь из носа. И он вынужден был вместе с одним из наших гидов вернуться назад, — рассказывает Никита. За седловиной ещё один крутой слон, который уже вёл к самой вершине Эльбруса. Здесь уже пришлось карабкаться при помощи ледоруба, нужно было пристёгиваться к перилам карабинами и как-то пытаться дышать. — Тут для меня был очень тяжёлый момент, силы были на исходе. Я думал: «Всё, не могу больше... Зачем мне это надо? Нужно вернуться назад...». Здесь уже началась настоящая борьба с собой. Я успокаивал себя, думал о вершине, о том, сколько ресурсов было потрачено для этого восхождения, думал о семье, о том, как я им всё расскажу и они будут мной гордиться, — рассказывает Никита. Эта борьба с собой продолжалась около двух часов. Ребят очень сильно подбадривал гид Александр. — Представляете, ему 50 лет, для него восхождение на Эльбрус, можно сказать, раз плюнуть. Он делал это уже более 200 раз, — рассказывает Никита.

Никита вместе с гидом Фото: Никита Ширяев

Горная болезнь После этого альпинисты поднялись на плато, с которого уже видно вершину. До неё оставалось метров 200 по ровной широкой поверхности. — Тут меня накрыло по полной: голова закружилась и заболела, полная каша, ничего не соображаю, состояние, как будто пьяный. Хотелось просто сесть и никуда не идти. Это один из признаков горной болезни, или «горняшки». На таких высотах может начаться отёк мозга и лёгких. Здесь очень важна работа гида. Потому что сам ты не понимаешь, что с тобой творится что-то не то, — рассказывает Никита. Последние десятки метров — как во сне. Ноги еле передвигались, всё чаще хотелось просто упасть в снег и не подниматься. Вершина Эльбруса (5642 метра) — это маленькое плато, на котором разом могут поместиться от силы человек 15. Слёзы на вершине Эльбруса И вот тот самый момент, ради которого и задумывалось всё это приключение. Никита вместе с остальными ребятами из группы поднялись на вершину Эльбруса. — Первое ощущение — это облегчение. Потом радость и гордость за себя и за товарищей. У нас, у мужиков, от радости, от усталости градом потекли слёзы. Я разрыдался прямо на вершине Эльбруса. Тут уже мы с ребятами начали обниматься... Я в каком-то порыве стал танцевать от радости... — вспоминает Никита.

От радости на вершине горы у Никиты потекли слёзы Фото: Никита Ширяев

На вершине группа пробыла минут 15. Потом стал поторапливать гид — к горам продвигалась большая грозовая туча. Предстояло ещё одно сложное испытание — спуск вниз. — 90 % несчастных случаев — травм и смертей — происходят как раз на спуске. Кто-то идёт на эйфории и не обращает внимание на безопасность, кто-то все силы тратит на подъём. Вниз мне было идти сложнее. Ноги подкашивались, мышцы забились, нужно было чётко контролировать каждый шаг, иначе «кошками» можно зацепиться за штанину и упасть, а впереди никакой опоры, и ты точно покатишься вниз, — рассказывает Никита. Группа уже еле шла, ребята присаживались отдохнуть каждые 20 минут. После седловины всё резко заволокло туманом, видимость была не больше пяти метров. Вниз спускались часа четыре.

После Эльбруса Никита планирует покорить Килиманджаро Фото: Никита Ширяев

— Осознание того, что сделал, пришло только через несколько дней. Сказать, что это было ярчайшее событие в моей жизни — ничего не сказать. Это было нереально. Хочу сказать спасибо тем, кто поддерживал меня и был рядом до, во время и после восхождения, — говорит Никита.

Вся группа на вершине Эльбруса Фото: Никита Ширяев