Исход матча решили буллиты

Сегодня ярославский «Локомотив» провел выездной матч в Нижнекамске против местного «Нефтехимика». Матч оказался очень напряженным. Уже на второй минуте хозяева открыли счет, а спустя три минуты удвоили своё преимущество. До конца первого периода «Локомотив» сумел отыграться. У ярославцев отличились Максим Афанасьев и Якуб Накладал. На перерыв команды ушли со счётом 2:2.



Второй игровой отрезок забитыми шайбами болельщиков не порадовал, а в середине третьего усилиями Андрея Локтионова железнодорожники вырвались вперёд. Правда, сохранить преимущество не получилось. Удаление Степана Санникова за задержку соперника, и «Нефтехимик» в большинстве сравнивает счет за минуту до конца матча.



Овертайм оказался безрезультатным, зато по буллитам «Локомотив» оказался сильнее. 3:4 — итоговый счёт матча.



Следующий матч «Локомотив» проведёт 30 ноября в Казани против «Ак Барса».



В конце прошлой недели своих болельщиков порадовал «Шинник», закончивший год победой в Волгограде.

