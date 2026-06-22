Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — как ему это удалось

Месси забил 17-й гол на чемпионатах мира Источник: Fifa.сom

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На его счету 18 голов.

Месси отличился на 38-й минуте матча второго тура группового этапа против команды Австрии. В добавленное время аргентинец оформил дубль — сборная Аргентины победила со счетом 2:0. По итогам матча Месси опередил немца Мирослава Клозе, забившего 16 голов на мундиалях.

В этой игре Месси побил еще один рекорд, правда, на этот раз со знаком минус. На девятой минуте Лионель не смог забить пенальти. Аргентинец вышел на первое место по количеству нереализованных пенальти на чемпионатах мира — на счету Месси три промаха.

Месси пробил мимо ворот Источник: Fifa.сom

Ранее Месси стал первым футболистом, которому удалось сыграть на шести чемпионатах мира. Его достижение на этом турнире повторил португалец Криштиану Роналду. Мексиканец Гилермо Очоа приехал на свой шестой мундиаль, но на одном из турниров ни разу не вышел на поле.