Без футбола и хоккея. Кого из российских спортсменов допустили до международных соревнований: разбор

В 2026 году международные федерации спорта начали один за другим снимать запреты с россиян. Всё чаще нашим спортсменам разрешают выступать под своим флагом и гимном.
Спортивный корреспондент MSK1.RU Дмитрий Бондарев собрал все новости и проанализировал, куда уже нас допустили, к чему это приведет и когда российская сборная по футболу сможет вернуться на большие турниры.
Санкции — всё или иллюзия деятельности?
Одно из главных заявлений в разговоре с РИА Новости на днях сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что уже более пяти тысяч спортсменов смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Еще в прошлом году эта цифра была на отметке в 1,5 тысячи человек.
«Сегодня наши юниоры могут равноправно — с флагом, гимном и национальной символикой — соревноваться на мировой арене в 24 олимпийских видах спорта», — заявил чиновник.
Общий список соревнований, к которым допустили россиян, выглядит так (в некоторых допущены лишь юниоры): фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, волейбол, бейсбол и софтбол, ски-альпинизм, керлинг, дзюдо и спортивная борьба, плавание (включая синхронное), прыжки в воду и водное поло, художественная и спортивная гимнастика.
А с начала года 396 спортсменов уже выступили за рубежом под флагом России и 144 раза поднимался триколор и звучал гимн.
Перечень федераций, снявших ограничения, растет на глазах. По данным министра спорта Михаила Дегтярева, Международная федерация фехтования (FIE) стала десятой, кто полностью восстановил права российских спортсменов. Остальных спортсменов пока допускают с рядом ограничений, но положительная динамика есть.
Полный список выглядит так:
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) — допущены все пять видов.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) — с 1 февраля сняты все ограничения для юниоров, включая командные соревнования.
Объединенный мир борьбы (UWW) — с 15 мая российские борцы участвуют во всех турнирах с флагом, гимном и символикой.
Международные федерации дзюдо (IJF), тхэквондо, самбо (FIAS), кикбоксинга (WKF), муай‑тай (IFMA), бокса (IBA) и ММА.
А федерация фехтования сделала еще один важный шаг: российские фехтовальщики выступят уже на ближайшем чемпионате мира в Гонконге (22–30 июля) под своим флагом и с гимном.
Остаются сложности с легкой атлетикой (World Athletics) и хоккеем (IIHF). Но именно хоккейная федерация в мае аннулировала решение о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026/27.
«В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности», — заявил Михаил Дегтярев.
Это вовсе не означает, что наши сборные по хоккею будут допущены к международным соревнованиям. Но это значит, что решение о допуске России к международным соревнованиям могут принять в ближайший год-два.
Россия снова — великая спортивная держава?
Изменения в подходе по защите прав спортсменов в России по сути начались вместе со сменой министра спорта. Дегтярев совмещает должность куратора спорта в Правительстве России и главы Олимпийского комитета России.
«Мы, как вы видите, ведем такую взвешенную, неагрессивную политику спортивной дипломатии и юридических отношений, — заявил он в интервью телеканалу „Россия 24“. — Забегать не будем, новости однозначно будут, и они будут положительные. Вы видите, что многие федерации начали нас допускать с флагом — это тенденция».
Спортивные чиновники в России по сути разбили федерации на две группы: лояльные к нашим спортсменам и нелояльные. С первыми они договариваются и идут на компромиссы, в частности, чуть ли не полному исключению политического подтекста в выступлении.
С теми, кто нелоялен, например федерацией хоккея IIHF, разговоры идут больше в юридической плоскости. Каждое решение российская сторона оспаривает и постоянно направляют иски в суды, требуя допустить к соревнованиям наших спортсменов. И этот подход показывает положительную динамику.
Если коротко:
Россия перестала давить и начала договариваться — через личные встречи, переговоры и юридическую работу.
Помогли и судебные решения CAS (спортивный арбитражный суд), к примеру, в отношении российских лыжников и паралимпийцев, которые смогли выступить на Олимпиаде.
Крупный бизнес пришел в управление спортом. Гимнастику курирует глава «РЖД» Олег Белозёров, водные виды — Дмитрий Мазепин («УралКалий»).
Чемпионаты мира и Европы вернутся в Россию?
Россия не только возвращается на международные арены, но и готовится принимать топ-турниры. Министр спорта Михаил Дегтярев подтвердил: как только «откроется окно», будут поданы заявки на проведение чемпионатов мира и Европы на территории РФ.
«Однозначно будем номинироваться, и мы в Олимпийском комитете договорились об этом, все главы федерации, что как только окно открывается, мы сразу подаем заявки», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».
Первой в очереди станет заявка на чемпионат мира по плаванию. Сейчас рассматривают два города — Казань и Екатеринбург. В обоих есть готовая инфраструктура: казанский «Акчарлак» и екатеринбургский дворец водного спорта «Уралочка», построенный к Универсиаде-2023, которую тогда отменили.
Федерация стрельбы из лука также предложила провести в России чемпионат мира и Европы.
Вернут куда угодно, лишь бы не в футбол и хоккей
За первое полугодие 2026-го российский спорт прошел путь от нейтральных флагов до полного возвращения национальной символики в ведущих международных федерациях: 12 олимпийских видов для взрослых, 24 — для юниоров.
«В ближайшие две недели еще будут новости, еще через три — еще будут новости, и все они будут хорошие в пользу России», — заверил Дегтярев.
Таким образом, число федераций, где россияне могут выступать без ограничений, продолжает расти. В 2026 году таких организаций уже более 20.
За рамками обсуждений остаются пока самые крупные и зрелищные виды спорта, к примеру, футбол и хоккей. Хоть власти регулярно говорят о положительной динамике в обсуждении, Россия еще очень далеко от возвращения и допуска к крупным международным соревнованиям.
В этих случаях речь идет больше не только о политической воле, но и о безопасности. В условиях проведения СВО крупные федерации пока неохотно готовы принимать решения о снятии ограничений со своих видов спорта, так как они к ним должны будут допустить не только команды, но и в первую очередь российских болельщиков.
Красноречиво о нежелании допускать россиян к массовым международным соревнованиям говорит решение УЕФА (Европейской федерации футбола), которое они опубликовали 6 июня. В нем они сообщили, что российские футбольные клубы не станут участниками турниров на сезон-2026/2027, которые проводит УЕФА. Речь в первую очередь идет о самых популярных мужских соревнованиях — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Но речь также про женские и юношеские команды.
Иного исхода, правда, никто и не ожидал. Спортивный журналист Дмитрий Егоров буднично воспринял это. Эксперт в своем канале прокомментировал это так:
«УЕФА опять не допустила российские клубы до Еврокубков. И не допустит, — заявил журналист и президент любительской команды „Броук Бойз“ Дмитрий Егоров. — Вы ж не тупые. И понимаете: зеленый свет дают плаванию, борьбе, боксу и так далее — видам, которые не смотрят. Красный же свет — футболу, биатлону, хоккею. Видам, при отсутствии которых народ может реально чувствовать себя на обочине и ущемленным. Готов спорить, что футбол вернут последним и только когда боевые действия будут закончены. То есть, беспросветно неизвестно, когда это произойдет».
По мнению журналиста, футбол наряду с хоккеем — это значимый метод политического давления. А крупные федерации, как УЕФА и IIHF, пока на сближение с Россией не готовы.
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