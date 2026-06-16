Без футбола и хоккея. Кого из российских спортсменов допустили до международных соревнований: разбор

Почему международные федерации массово снимают ограничения и допускают выступать российских спортсменов на международных соревнованиях Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU; Артем Устюжанин / E1.RU; Артем Устюжанин / MSK1.RU

В 2026 году международные федерации спорта начали один за другим снимать запреты с россиян. Всё чаще нашим спортсменам разрешают выступать под своим флагом и гимном.

Спортивный корреспондент MSK1.RU Дмитрий Бондарев собрал все новости и проанализировал, куда уже нас допустили, к чему это приведет и когда российская сборная по футболу сможет вернуться на большие турниры.

Санкции — всё или иллюзия деятельности?

Одно из главных заявлений в разговоре с РИА Новости на днях сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что уже более пяти тысяч спортсменов смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Еще в прошлом году эта цифра была на отметке в 1,5 тысячи человек.

«Сегодня наши юниоры могут равноправно — с флагом, гимном и национальной символикой — соревноваться на мировой арене в 24 олимпийских видах спорта », — заявил чиновник.

Общий список соревнований, к которым допустили россиян, выглядит так (в некоторых допущены лишь юниоры): фехтование, конный спорт, тяжелая атлетика, волейбол, бейсбол и софтбол, ски-альпинизм, керлинг, дзюдо и спортивная борьба, плавание (включая синхронное), прыжки в воду и водное поло, художественная и спортивная гимнастика.

Российских спортсменов допустили уже к 24-м олимпийским дисциплинам Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

А с начала года 396 спортсменов уже выступили за рубежом под флагом России и 144 раза поднимался триколор и звучал гимн.

Перечень федераций, снявших ограничения, растет на глазах. По данным министра спорта Михаила Дегтярева, Международная федерация фехтования (FIE) стала десятой , кто полностью восстановил права российских спортсменов. Остальных спортсменов пока допускают с рядом ограничений, но положительная динамика есть.

Полный список выглядит так:

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) — допущены все пять видов .

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) — с 1 февраля сняты все ограничения для юниоров, включая командные соревнования.

Объединенный мир борьбы (UWW) — с 15 мая российские борцы участвуют во всех турнирах с флагом, гимном и символикой.

Международные федерации дзюдо (IJF), тхэквондо, самбо (FIAS), кикбоксинга (WKF), муай‑тай (IFMA), бокса (IBA) и ММА.

А федерация фехтования сделала еще один важный шаг: российские фехтовальщики выступят уже на ближайшем чемпионате мира в Гонконге (22–30 июля) под своим флагом и с гимном.

Российские фехтовальщики поедут на ближайший чемпионат мира в Гонконг Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Остаются сложности с легкой атлетикой (World Athletics) и хоккеем (IIHF). Но именно хоккейная федерация в мае аннулировала решение о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026/27.

«В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности», — заявил Михаил Дегтярев.

Это вовсе не означает, что наши сборные по хоккею будут допущены к международным соревнованиям. Но это значит, что решение о допуске России к международным соревнованиям могут принять в ближайший год-два.

Россия снова — великая спортивная держава?

Изменения в подходе по защите прав спортсменов в России по сути начались вместе со сменой министра спорта. Дегтярев совмещает должность куратора спорта в Правительстве России и главы Олимпийского комитета России.

«Мы, как вы видите, ведем такую взвешенную, неагрессивную политику спортивной дипломатии и юридических отношений, — заявил он в интервью телеканалу „Россия 24“. — Забегать не будем, новости однозначно будут, и они будут положительные. Вы видите, что многие федерации начали нас допускать с флагом — это тенденция».

Власти уверены, что Россию в скором времени продолжат возвращать и допускать к международным соревнованиям Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Спортивные чиновники в России по сути разбили федерации на две группы: лояльные к нашим спортсменам и нелояльные. С первыми они договариваются и идут на компромиссы, в частности, чуть ли не полному исключению политического подтекста в выступлении.

С теми, кто нелоялен, например федерацией хоккея IIHF, разговоры идут больше в юридической плоскости. Каждое решение российская сторона оспаривает и постоянно направляют иски в суды, требуя допустить к соревнованиям наших спортсменов. И этот подход показывает положительную динамику.

Если коротко:

Россия перестала давить и начала договариваться — через личные встречи, переговоры и юридическую работу.

Помогли и судебные решения CAS (спортивный арбитражный суд), к примеру, в отношении российских лыжников и паралимпийцев, которые смогли выступить на Олимпиаде.

Крупный бизнес пришел в управление спортом. Гимнастику курирует глава «РЖД» Олег Белозёров, водные виды — Дмитрий Мазепин («УралКалий»).

Чемпионаты мира и Европы вернутся в Россию?

Россия не только возвращается на международные арены, но и готовится принимать топ-турниры. Министр спорта Михаил Дегтярев подтвердил: как только «откроется окно», будут поданы заявки на проведение чемпионатов мира и Европы на территории РФ.

«Однозначно будем номинироваться, и мы в Олимпийском комитете договорились об этом, все главы федерации, что как только окно открывается, мы сразу подаем заявки», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Минспорта намерено провести чемпионат мира по плаванию в России Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Первой в очереди станет заявка на чемпионат мира по плаванию. Сейчас рассматривают два города — Казань и Екатеринбург. В обоих есть готовая инфраструктура: казанский «Акчарлак» и екатеринбургский дворец водного спорта «Уралочка», построенный к Универсиаде-2023, которую тогда отменили.

Федерация стрельбы из лука также предложила провести в России чемпионат мира и Европы.

Вернут куда угодно, лишь бы не в футбол и хоккей

За первое полугодие 2026-го российский спорт прошел путь от нейтральных флагов до полного возвращения национальной символики в ведущих международных федерациях: 12 олимпийских видов для взрослых, 24 — для юниоров.

«В ближайшие две недели еще будут новости, еще через три — еще будут новости, и все они будут хорошие в пользу России», — заверил Дегтярев.

Таким образом, число федераций, где россияне могут выступать без ограничений, продолжает расти. В 2026 году таких организаций уже более 20.

За рамками обсуждений остаются пока самые крупные и зрелищные виды спорта, к примеру, футбол и хоккей. Хоть власти регулярно говорят о положительной динамике в обсуждении, Россия еще очень далеко от возвращения и допуска к крупным международным соревнованиям.

Российские клубы не намерены допускать к крупным европейским соревнованиям по футболу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В этих случаях речь идет больше не только о политической воле, но и о безопасности. В условиях проведения СВО крупные федерации пока неохотно готовы принимать решения о снятии ограничений со своих видов спорта, так как они к ним должны будут допустить не только команды, но и в первую очередь российских болельщиков.

Красноречиво о нежелании допускать россиян к массовым международным соревнованиям говорит решение УЕФА (Европейской федерации футбола), которое они опубликовали 6 июня. В нем они сообщили, что российские футбольные клубы не станут участниками турниров на сезон-2026/2027, которые проводит УЕФА. Речь в первую очередь идет о самых популярных мужских соревнованиях — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Но речь также про женские и юношеские команды.

Иного исхода, правда, никто и не ожидал. Спортивный журналист Дмитрий Егоров буднично воспринял это. Эксперт в своем канале прокомментировал это так:

«УЕФА опять не допустила российские клубы до Еврокубков. И не допустит, — заявил журналист и президент любительской команды „Броук Бойз“ Дмитрий Егоров. — Вы ж не тупые. И понимаете: зеленый свет дают плаванию, борьбе, боксу и так далее — видам, которые не смотрят. Красный же свет — футболу, биатлону, хоккею. Видам, при отсутствии которых народ может реально чувствовать себя на обочине и ущемленным. Готов спорить, что футбол вернут последним и только когда боевые действия будут закончены. То есть, беспросветно неизвестно, когда это произойдет».

Эксперты уверены, что россиянам разрешат выступать на международных соревнованиях по хоккею и футболу в последнюю очередь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По мнению журналиста, футбол наряду с хоккеем — это значимый метод политического давления. А крупные федерации, как УЕФА и IIHF, пока на сближение с Россией не готовы.