Хоккеист Буре высказался о переходе тренера Никитина из «Локомотива» в ЦСКА: «Это вошло в историю»

Хоккеист Павел Буре прокомментировал уход Игоря Никитина из «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеист Павел Буре встал на сторону тренера Игоря Никитина, который перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Своими мыслями именитый спортсмен поделился в интервью телеканала «Матч ТВ».

«У каждого своё мнение на этот счет. Я вижу то, что Никитин добился уникального достижения с „Локомотивом“, подарив Ярославлю первый Кубок Гагарина. Это уже вошло в историю. И я на месте ярославских болельщиков поблагодарил бы Никитина и его штаб за то, что они сделали», — считает Павел Буре.

Павел Буре — советский и российский хоккеист, воспитанник спортивной школы ЦСКА. Играл за сборную СССР, а потом за сборную России, также провел несколько сезонов в Национальной хоккейной лиге за «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». После завершения профессиональной карьеры возглавил пост генерального менеджера сборной России. С 2021 года Павел Буре — специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам.

По мнению Буре, Никитин выполнил поставленную цель — он привел команду к Кубку Гагарина за четыре года.

«А дальше — жизнь продолжается. „Локомотив“ сохранил почти весь чемпионский состав. Есть, как говорят, „багаж Никитина“ — каким он был у ЦСКА, когда Игорь ушел, и его заменил Сергей Федоров, с которым армейцы завоевали два Кубка Гагарина подряд. Все понимают, что Никитин — фундаментальный тренер», — добавил он.

К слову, спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев обратил внимание, что на решение Никитина повлиял «золотой телец».

«Его усталость сняло как рукой, когда ему насыпали злато. Деньги обладают таким ресурсом», — говорил телезвезда.

Ранее ярославский вратарь Даниил Исаев признался, что об уходе наставника в другой клуб стало известно на закрытии сезона в Москве — спустя неделю после финального матча (6+).

21 мая 2025 года ярославский хоккейный клуб «Локомотив» впервые в истории взял Кубок Гагарина. В финале железнодорожники играли с челябинским «Трактором». В плей-офф сезона 24/25 ярославцы взяли все трофеи: Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Гагарина.