«Спасибо пацанам!»: Радулов из ярославского «Локомотива» вошел в символическую сборную сезона

Александр Радулов из ярославского «Локомотива» вошел в символическую сборную лучших игроков сезона 2024/2025 в КХЛ. Об этом было объявлено 29 мая в Москве на церемонии закрытия сезона.
«Хочу сказать огромное спасибо всем своим родным, близким, папе, маме. Я вас очень сильно люблю! Конечно же, своей любимой жене, детям, пацанам, которые играли в этом году со мной за одну команду. Без вас я бы здесь не стоял. Тренерскому штабу, болельщикам Ярославля, руководителям клуба, что поверили в меня. Спасибо вам огромное!», — сказал ярославский нападающий на сцене.
Напомним, голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев признан лучшим вратарем сезона КХЛ, а наставник ярославской команды Игорь Никитин — лучшим тренером.
В 2025 году ярославский «Локомотив» впервые стал чемпионом — обладателем Кубка Гагарина. Чествование спортсменов в Ярославле пройдет в августе.
Кубок Гагарина — это хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.