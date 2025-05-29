«Спасибо пацанам!»: Радулов из ярославского «Локомотива» вошел в символическую сборную сезона

«Хочу сказать огромное спасибо всем своим родным, близким, папе, маме. Я вас очень сильно люблю! Конечно же, своей любимой жене, детям, пацанам, которые играли в этом году со мной за одну команду. Без вас я бы здесь не стоял. Тренерскому штабу, болельщикам Ярославля, руководителям клуба, что поверили в меня. Спасибо вам огромное!», — сказал ярославский нападающий на сцене.