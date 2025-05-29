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Спорт Финал плей-офф «Спасибо пацанам!»: Радулов из ярославского «Локомотива» вошел в символическую сборную сезона

«Спасибо пацанам!»: Радулов из ярославского «Локомотива» вошел в символическую сборную сезона

Он признан одним из лучших игроков. Видео

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Александра Радулова признали одним из лучших игроков сезона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександра Радулова признали одним из лучших игроков сезона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александра Радулова признали одним из лучших игроков сезона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Радулов из ярославского «Локомотива» вошел в символическую сборную лучших игроков сезона 2024/2025 в КХЛ. Об этом было объявлено 29 мая в Москве на церемонии закрытия сезона.

«Хочу сказать огромное спасибо всем своим родным, близким, папе, маме. Я вас очень сильно люблю! Конечно же, своей любимой жене, детям, пацанам, которые играли в этом году со мной за одну команду. Без вас я бы здесь не стоял. Тренерскому штабу, болельщикам Ярославля, руководителям клуба, что поверили в меня. Спасибо вам огромное!», — сказал ярославский нападающий на сцене.

Александр Радулов поблагодарил близких и коллег

Источник:

КХЛ

Напомним, голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев признан лучшим вратарем сезона КХЛ, а наставник ярославской команды Игорь Никитин — лучшим тренером.

В 2025 году ярославский «Локомотив» впервые стал чемпионом — обладателем Кубка Гагарина. Чествование спортсменов в Ярославле пройдет в августе.

Кубок Гагарина — это хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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