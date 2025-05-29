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Спорт Финал плей-офф Стало известно, когда в Ярославле будут чествовать «Локомотив» после победы в финале плей-офф

Стало известно, когда в Ярославле будут чествовать «Локомотив» после победы в финале плей-офф

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев

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8 комментариев
Чествовать «Локомотив» в Ярославле будут в августе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧествовать «Локомотив» в Ярославле будут в августе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чествовать «Локомотив» в Ярославле будут в августе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, когда планируется чествование ярославской хоккейной команды «Локомотив», взявший Кубок Гагарина в мае 2025 года.

«Чествование чемпионов Кубка Гагарина — нашей команды „Локомотив“ — пройдет в августе. Такое решение принял клуб. Дату определят позже. Ориентироваться будут на график предсезонной подготовки. Наша совместная с клубом задача — провести торжество на высоком уровне и создать команде боевой настрой на будущие победы», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, финал серии игр, где трофеем был Кубок Гагарина, завершился 21 мая победой ярославского «Локомотива». Его соперником был челябинский «Трактор». Ярославский «Локомотив» получил кубок впервые.

Кубок Гагарина — это хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
8
Гость
8 часов
Да чего уж там, можно и к Новогодним праздникам приобщить, главное успеть до окончания сезона 2025/2026! 🤡🤡🤡
Гость
8 часов
А на двухэтажном автобусе поедут с кубком по городу ?
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