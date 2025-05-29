Стало известно, когда в Ярославле будут чествовать «Локомотив» после победы в финале плей-офф

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, когда планируется чествование ярославской хоккейной команды «Локомотив», взявший Кубок Гагарина в мае 2025 года.
«Чествование чемпионов Кубка Гагарина — нашей команды „Локомотив“ — пройдет в августе. Такое решение принял клуб. Дату определят позже. Ориентироваться будут на график предсезонной подготовки. Наша совместная с клубом задача — провести торжество на высоком уровне и создать команде боевой настрой на будущие победы», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Напомним, финал серии игр, где трофеем был Кубок Гагарина, завершился 21 мая победой ярославского «Локомотива». Его соперником был челябинский «Трактор». Ярославский «Локомотив» получил кубок впервые.
Кубок Гагарина — это хоккейный приз, вручаемый победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09.