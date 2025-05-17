«Мы приехали за победой»: «Локомотив» скоро встретится с «Трактором» в третьей игре финала. Онлайн

17 мая в 16:30 по московскому времени «Локомотив» в третий раз встретится в финале Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (6+). Игра пройдет на льду соперника.
В этой трансляции будем собирать всё самое яркое с матча финала плей-офф.
Челябинцы попытались провести атаку, но наши защитники быстро вывели шайбу из зоны!
На льду уже случилась первая стычка. Хоккеисты потолкались, но судьи быстро из развели.
В каком составе играет «Локомотив»
В таком составе сегодня играет «Локомотив». Даниил Тесанов и Илья Николаев заменили Александра Полунина и Даниила Бута.
На старте играем в зоне соперника. Зак Фукале нарывает ловушкой шайбу.
Начался матч (6+) «Локомотива» и «Трактора»! Следим и болеем за ребят!
Такая обстановка царит на «Арене-2000», где с минуты на минуту начнется трансляция матча.
Народ потихоньку стягивается к фан-зоне на территории Вознесенских казарм.
Болельщики «Локомотива» потихоньку начинают стягиваться к челябинской «Арене». Илья и Евгений из Ярославля прилетели в Челябинск через Москву в 4 утра.
«Победы — чего мы можем ждать? Мы приехали за победой», — хором говорят они.
Букмекеры ставят на «Локомотив»
Самые крупные букмекеры России оценили вероятный итог третьего матча (6+) «Локомотива» и «Трактора» в финале плей-офф. Все конторы определили фаворитом ярославский клуб и понизили коэффициенты команды.
Во всех периодах и в основном времени у ярославцев множитель меньше. Это значит, что букмекер считает ярославскую команду фаворитом встречи. На них, по мнению конторы, поставит больше людей, соответственно, выплата будет меньше.
Челябинец Даниил Белов (имя изменено по его просьбе) много лет профессионально занимается ставками. Он рассказал корреспонденту 74.RU, что фаворита выбирает сам букмекер, исходя из собственных представлений о командах.
«Букмекер видит, на какую команду уже сейчас ставят больше, — это влияет на коэффициент. Плюс специалисты учитывают состояние команд: какие игроки, сколько у них очков, у какой из команд было больше побед. В том числе в прошлых сериях», — объяснил Даниил.
Отсюда и получаются цифры множителей для ставок на каждую из команд.
Букмекеры ставят на «Локомотив»
А где вы планируете смотреть матч?
Фан-зоны в Ярославле
Для болельщиков «Локомотива» в Ярославле организовали две фан-зоны: на территории Вознесенских казарм и в «Арене-2000». Правда, вход на стадион платный. Билет стоит 100 рублей.
Ранее мы публиковали полный список адресов фан-зон по всей Ярославской области.
Счет в серии
Первые два матча финальной серии плей-офф прошли в Ярославле 13 и 15 мая. В первом поединке (6+) «Трактор» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 2:1. Во второй встрече ярославская команда взяла верх — 4:1, сравняв счет в серии, — 1:1.