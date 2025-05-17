«Мы приехали за победой»: «Локомотив» скоро встретится с «Трактором» в третьей игре финала. Онлайн

Самые крупные букмекеры России оценили вероятный итог третьего матча (6+) «Локомотива» и «Трактора» в финале плей-офф. Все конторы определили фаворитом ярославский клуб и понизили коэффициенты команды.

Во всех периодах и в основном времени у ярославцев множитель меньше. Это значит, что букмекер считает ярославскую команду фаворитом встречи. На них, по мнению конторы, поставит больше людей, соответственно, выплата будет меньше.

Челябинец Даниил Белов (имя изменено по его просьбе) много лет профессионально занимается ставками. Он рассказал корреспонденту 74.RU, что фаворита выбирает сам букмекер, исходя из собственных представлений о командах.

«Букмекер видит, на какую команду уже сейчас ставят больше, — это влияет на коэффициент. Плюс специалисты учитывают состояние команд: какие игроки, сколько у них очков, у какой из команд было больше побед. В том числе в прошлых сериях», — объяснил Даниил.

Отсюда и получаются цифры множителей для ставок на каждую из команд.