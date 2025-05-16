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Спорт Финал плей-офф Фоторепортаж Заставили болельщиков кричать: фоторепортаж со второго матча между «Локомотивом» и «Трактором»

Заставили болельщиков кричать: фоторепортаж со второго матча между «Локомотивом» и «Трактором»

Показываем яркие кадры со вчерашней игры в Ярославле

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Фоторепортаж со второго матча финала плей-офф между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФоторепортаж со второго матча финала плей-офф между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фоторепортаж со второго матча финала плей-офф между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

15 мая прошел второй матч (6+) между «Локомотивом» и «Трактором» в финальной серии Кубка Гагарина. Игра проходила в Ярославле на «Арене-2000».

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу ярославцев, счет в серии 1-1. Напомним, в финале плей-офф команды играют до четырех побед, впереди матчи в Челябинске (6+).

Счет в домашнем матче открыли черно-белые, шайбу забросил Чарльз Робинсон. Во втором периоде инициатива перешла к «Локомотиву», тогда отличились Александр Полунин и Георгий Иванов, они принесли команде сразу два гола и вывели ярославскую команду вперед. В третьем периоде «Локо» добил «Трактор». Игроки черно-белых не могли добраться до ворот соперников. В итоге Максим Шалунов и Никита Кирьянов сделали счет не отыгрываемым — 4:1.

В фоторепортаже собрали яркие кадры второй игры «Локомотива» и «Трактора».

В Ярославль поддержать любимую команду приехали болельщики из Челябинска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославль поддержать любимую команду приехали болельщики из Челябинска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль поддержать любимую команду приехали болельщики из Челябинска

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Эмблемы «Локо» мелькали повсюду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭмблемы «Локо» мелькали повсюду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эмблемы «Локо» мелькали повсюду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Талисман ярославской команды отдавал «пятюни» по периметру бортов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТалисман ярославской команды отдавал «пятюни» по периметру бортов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Талисман ярославской команды отдавал «пятюни» по периметру бортов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» выглядел уверенней, чем в первой игре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» выглядел уверенней, чем в первой игре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» выглядел уверенней, чем в первой игре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты Александра Радулова пришли с плакатами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты Александра Радулова пришли с плакатами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты Александра Радулова пришли с плакатами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Глаза хоккеистов горят! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлаза хоккеистов горят! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Глаза хоккеистов горят!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первую шайбу «Трактору» забросил Александр Полунин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервую шайбу «Трактору» забросил Александр Полунин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первую шайбу «Трактору» забросил Александр Полунин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот гол вызвал бурю эмоций у болельщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот гол вызвал бурю эмоций у болельщиков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот гол вызвал бурю эмоций у болельщиков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игрок «Трактора» неудачно столкнулся с хоккеистом «Локо» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгрок «Трактора» неудачно столкнулся с хоккеистом «Локо» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игрок «Трактора» неудачно столкнулся с хоккеистом «Локо»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бадди Робинсона уводили в раздевалку под руки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБадди Робинсона уводили в раздевалку под руки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бадди Робинсона уводили в раздевалку под руки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Судьи часто разнимали игроков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСудьи часто разнимали игроков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Судьи часто разнимали игроков

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Максим Шалунов принес еще один гол | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМаксим Шалунов принес еще один гол | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Максим Шалунов принес еще один гол

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Праздновали заброшенную шайбу, лежа на льду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПраздновали заброшенную шайбу, лежа на льду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Праздновали заброшенную шайбу, лежа на льду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один гол принес Никита Кирьянов, он забросил шайбу в пустые ворота соперника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще один гол принес Никита Кирьянов, он забросил шайбу в пустые ворота соперника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один гол принес Никита Кирьянов, он забросил шайбу в пустые ворота соперника

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Конечный счет&nbsp;— 4:1 в пользу «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонечный счет&nbsp;— 4:1 в пользу «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Конечный счет — 4:1 в пользу «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У ярославских болельщиков не спадала улыбка с лица | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ ярославских болельщиков не спадала улыбка с лица | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У ярославских болельщиков не спадала улыбка с лица

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Желание исполнилось! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖелание исполнилось! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Желание исполнилось!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Актер Стас Ярушин приехал болеть за «Трактор» из Москвы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАктер Стас Ярушин приехал болеть за «Трактор» из Москвы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Актер Стас Ярушин приехал болеть за «Трактор» из Москвы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дальше команды будут играть два матча в Челябинске | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДальше команды будут играть два матча в Челябинске | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дальше команды будут играть два матча в Челябинске

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы рассказывали, где в Ярославле будут организованы фан-зоны для просмотра матчей на выезде.

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