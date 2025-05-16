Заставили болельщиков кричать: фоторепортаж со второго матча между «Локомотивом» и «Трактором»

Фоторепортаж со второго матча финала плей-офф между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











15 мая прошел второй матч (6+) между «Локомотивом» и «Трактором» в финальной серии Кубка Гагарина. Игра проходила в Ярославле на «Арене-2000».

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу ярославцев, счет в серии 1-1. Напомним, в финале плей-офф команды играют до четырех побед, впереди матчи в Челябинске (6+).

Счет в домашнем матче открыли черно-белые, шайбу забросил Чарльз Робинсон. Во втором периоде инициатива перешла к «Локомотиву», тогда отличились Александр Полунин и Георгий Иванов, они принесли команде сразу два гола и вывели ярославскую команду вперед. В третьем периоде «Локо» добил «Трактор». Игроки черно-белых не могли добраться до ворот соперников. В итоге Максим Шалунов и Никита Кирьянов сделали счет не отыгрываемым — 4:1.

В фоторепортаже собрали яркие кадры второй игры «Локомотива» и «Трактора».

В Ярославль поддержать любимую команду приехали болельщики из Челябинска Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Эмблемы «Локо» мелькали повсюду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Талисман ярославской команды отдавал «пятюни» по периметру бортов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Локомотив» выглядел уверенней, чем в первой игре Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фанаты Александра Радулова пришли с плакатами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Глаза хоккеистов горят! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Первую шайбу «Трактору» забросил Александр Полунин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Этот гол вызвал бурю эмоций у болельщиков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Игрок «Трактора» неудачно столкнулся с хоккеистом «Локо» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бадди Робинсона уводили в раздевалку под руки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Судьи часто разнимали игроков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Максим Шалунов принес еще один гол Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Праздновали заброшенную шайбу, лежа на льду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще один гол принес Никита Кирьянов, он забросил шайбу в пустые ворота соперника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Конечный счет — 4:1 в пользу «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У ярославских болельщиков не спадала улыбка с лица Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Желание исполнилось! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Актер Стас Ярушин приехал болеть за «Трактор» из Москвы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дальше команды будут играть два матча в Челябинске Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ранее мы рассказывали, где в Ярославле будут организованы фан-зоны для просмотра матчей на выезде.