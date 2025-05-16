Заставили болельщиков кричать: фоторепортаж со второго матча между «Локомотивом» и «Трактором»

15 мая прошел второй матч (6+) между «Локомотивом» и «Трактором» в финальной серии Кубка Гагарина. Игра проходила в Ярославле на «Арене-2000».
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу ярославцев, счет в серии 1-1. Напомним, в финале плей-офф команды играют до четырех побед, впереди матчи в Челябинске (6+).
Счет в домашнем матче открыли черно-белые, шайбу забросил Чарльз Робинсон. Во втором периоде инициатива перешла к «Локомотиву», тогда отличились Александр Полунин и Георгий Иванов, они принесли команде сразу два гола и вывели ярославскую команду вперед. В третьем периоде «Локо» добил «Трактор». Игроки черно-белых не могли добраться до ворот соперников. В итоге Максим Шалунов и Никита Кирьянов сделали счет не отыгрываемым — 4:1.
В фоторепортаже собрали яркие кадры второй игры «Локомотива» и «Трактора».
Ранее мы рассказывали, где в Ярославле будут организованы фан-зоны для просмотра матчей на выезде.
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